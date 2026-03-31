Elborzasztó részletek: milliós többletkiadást jelentene a magyar családoknak a Tisza Párt energiaátállási terve

Ahogy beszámoltunk róla, Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője közösségi oldalán közzétette a párt energiapolitikai tervezetét, ami nagyon röviden összefoglalva az orosz energia azonnali és végleges kivezetéséről, valamint a brüsszeli energiapolitikára való átállásról szól, de eddig nem ismert sokkoló újdonságokat is tartalmaz. Azóta folyamatosan érkeznek a vélemények a publikált dokumentumról, a kormánytagok, vezető politikusok és szakértők részéről.
Orbán Viktor: ezt mindenkinek látnia kell!
Orbán Viktor miniszterelnök a következőképpen kommentálta a kiszivárgott tervezetet a Facebookon: Ezt mindenkinek látnia kell. Kint a Tisza energiaátállási terve.
„Új nap, új botrányos lelepleződés: egy, a Tiszából kiugrott szakértő nyilvánosságra hozta a párt energiaátállási tervét” – jelentette ki ezt követően a kormányfő Facebookra feltöltött videójában.
Felhívta a figyelmet: a kiszivárgott dokumentum súlyos következményekkel járó javaslatokat tartalmaz. Úgy fogalmazott:
a terv lényege, hogy Magyarországot leválasztanák az olcsó orosz energiáról, ami szerinte közvetlen hatással lenne a lakossági terhekre is.
Kifejtette, mindez a védett üzemanyagár megszüntetését, valamint a rezsicsökkentés végét jelentené, ráadásul egy új, az energiamegtakarításokat terhelő adó bevezetésével is járna. A kormányfő úgy látja, hogy egy ilyen energiaátállási koncepció komoly kockázatot jelentene a magyar családok számára.
Hozzátette: Magyarországnak nincs szüksége ilyen irányú változtatásra, mert az szerinte gazdasági és megélhetési szempontból is kedvezőtlen következményekkel járna.
Orbán Viktor a közelgő választások kapcsán hangsúlyozta: a jelenlegi rendszer fenntartása jelenti a stabilitást. Mint mondta, a védett üzemanyagárak és a rezsicsökkentés megőrzése, valamint az alacsony adók politikája biztosítja a kiszámíthatóságot, ezért a Fideszt nevezte a biztos választásnak.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiskunhalasi fórumán, ahol a Csercsa Balázs által nyilvánossságra hozott tiszás energetikai tervezetről is beszélt, azt mondta: „Itt az óriási tiszás bukta.”
„Megpróbálták eltitkolni, hogy arra készülnek, hogy megszüntetik a rezsicsökkentést, és megszüntetik a védett benzinárat” – mondta a tárcavezető, aki a dokumentumot is bemutatta. Felhívta a figyelmet: Magyar Péterék a brüsszeli irányt követnék, aminek súlyos következményei lennének.
„Meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát. Ez mit jelent? El akarják törölni a rezsicsökkentést és el akarják törölni a benzin védett árát” – fogalmazott. Hozzátette: ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a mostani rezsi háromszorosára növekedne és az egekbe ugranának az üzemanyagárak.
„Brüsszel évek óta követeli, hogy a rezsicsökkentést szüntessük meg, de a rezsicsökkentés megszüntetése a családok rezsiszámlájának a háromszorosát fogja jelenteni. Hogyha az olcsó orosz kőolajat és az olcsó orosz földgázt elzárják Magyarországtól, akkor a rezsiszámla háromszorosa lesz és a benzinár ezer forint fölé fog menni. Ez fog történni” – nyomatékosította.
Felidézte, hogy a Tisza energia-szakértője, Kapitány István erre már tett utalásokat. „Kapitány alelnök úr – aki a Shelltől érkezett – kinevezése már sejtett valamit, de ez most sokkal durvább annál, mint amire adott esetben lehetett volna gondolni. Mert nemcsak a rezsiszámla fog háromszorosára nőni, nemcsak a benzinár fog ezer forint fölé menni, hanem
még egy extra adót is ki akarnak vetni annak érdekében, hogy ezeket az áremeléseket meg tudják csinálni
– hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyar embereknek „majd extra adót kell fizetni azért, hogy háromszor annyi legyen a rezsi, ezer forint fölé menjen a benzinár, meg a dízelár”.
„Ezt nem hagyhatjuk! Nem hagyhatjuk, hogy Magyarországon a rezsicsökkentést eltöröljék! Nem hagyhatjuk, hogy a magyar családok rezsiszámlája a háromszorosára emelkedjen, és nem hagyhatjuk, hogy ezer forint fölé menjen a benzinár” – szögezte le Szijjártó Péter.
„A kiugrott tiszás nyilvánosságra hozta a Kapitány-féle energiaátállási tervet: orosz energiáról leválás, rezsicsökkentés és védett árak eltörlése, adóemelés. Ne hagyjuk!” – ezt pedig már Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója írta Facebook-bejegyzésében a történtek kapcsán.
Cinikus az energiafüggetlenedési adó
Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője portálunk megkeresésére úgy fogalmazott, a Tisza Párt most kiszivárgott konkrét cselekvési terve két fő irányra épít, és hoz néhány újdonságot is.
- Egyik irány az orosz energia kivezetése, ezen az áron kívánnák rendezni Magyarország viszonyát az Európai Bizottsággal és Ukrajnával.
- A másik irány az állami szerepvállalás csökkentése, erről pedig első interjúinak egyikében Kapitány István is beszélt már, túlzottnak nevezve a beavatkozás mértékét.
Hortay kiemelte: maga a dokumentum is kétszeres áram- és gázárakkal kalkulál, ám ez a becslés az iráni háború kitörése előtti energiaárakkal számolva készülhetett, a végleges számok pedig három és fél, négyszerese is lehetnének a mai rezsiköltségeknek.
A tiszás számítások is ezer forint közeli üzemanyagárakat jeleznek előre az orosz olaj teljes kivezetésével. A Századvég vonatkozó becslése szerint,
ha az orosz olaj kiesik a magyar piacról, az 1026 forintos benzinárat és 1051 forintos dízelárakat jelentenek.
Az energiafüggetlenedési adót pedig egyenesen cinikus tételnek nevezte. Ezt a terhet a lakossági megtakarításokra vetnék ki azért, hogy a százhalombattai finomítót átállítsák az orosz olajról, azaz arra tennék alkalmassá hogy ne két, hanem egy helyről érkező olajat legyen képes feldolgozni.
Tóth Máté energetikai szakjogász arra hívta fel a figyelmet, az orosz energiahordozókról leválással és a rezsicsökkentés „piacosításával” elszabadulnak az árak, ugyanis nincs más, olcsóbb, és szárazföldön hozható forrás. Csak tengeri, ami pedig drágább.
A Tisza energiapolitikai tervezete elszálló rezsiköltségeket okozna
A dokumentum tartalmaz egy hajmeresztő állítást is, nevezetesen a túlfogyasztást. Ezzel kapcsolatban Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője azt mondta, minden fogyasztói döntés lényegében leírható egy költség-haszon elemzéssel és a döntést tehát érdemben befolyásolhatja az üzemanyagok ára. A magasabb árak esetén nemcsak, hogy kevesebbet használjuk az autónkat, hanem igyekszünk kisebb fogyasztású gépjárművet beszerezni. Emiatt mondhatjuk, hogy az alacsonyabb üzemanyagárak túlfogyasztáshoz vezetnek, de az analógia a rezsiárakra is felírható: elméletben magasabb árak alacsonyabb fogyasztást és energiahatékonysági fejlesztéseket ösztönözhetnek. A gyakorlat azonban sokszor más mutat, ugyanis az alacsonyabb jövedelműek, akik nem tudnak hatékonyságjavításra költeni – 20-25 éves járművekkel járnak, régi kazánnal fűtenek –, szenvedik el igazán a magasabb árakat.
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó az alábbiakkal szemléltette, mivel járna a Tisza energetikai programjának végrehajtása.
- A rezsicsökkentés eltörlése azt jelentené, hogy a jelenlegi, évi nagyjából 250-350 ezer forintos rezsiköltség egy négytagú családnál akár megközelítené az 1 millió forintot is, ami legalább 600 ezer forintos többlet.
- A védett üzemanyagár nélkül átlagos autóhasználat mellett az üzemanyagok drágulása évi 600–900 ezer forinttal növelné a család kiadásait. (Átlagos használatnál az első autóra számolhatunk évi 18 ezer kilométer futással és 8 literes fogyasztással).
- Az árréscsökkentés megszüntetése pedig azt eredményezné, hogy a boltok magasabb árréseket érvényesítenek, ami egy átlagos családnál évi 180–360 ezer forinttal drágább bevásárlást jelentene.
A főtanácsadó nagyságrendileg évi 1,8 millió forintos kiadásnövekedéssel számol úgy, hogy ezt a jövedelmek egyáltalán nem követik.