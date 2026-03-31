Elborzasztó részletek: milliós többletkiadást jelentene a magyar családoknak a Tisza Párt energiaátállási terve

Ahogy beszámoltunk róla, Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője közösségi oldalán közzétette a párt energiapolitikai tervezetét, ami nagyon röviden összefoglalva az orosz energia azonnali és végleges kivezetéséről, valamint a brüsszeli energiapolitikára való átállásról szól, de eddig nem ismert sokkoló újdonságokat is tartalmaz. Azóta folyamatosan érkeznek a vélemények a publikált dokumentumról, a kormánytagok, vezető politikusok és szakértők részéről.

A Tisza Párt elképzelése alapján ki kellene vezetni többek között a rezsicsökkentést – nyilvánosságra került Magyar Péterék energiapolitikai tervezete

Orbán Viktor: ezt mindenkinek látnia kell!

Orbán Viktor miniszterelnök a következőképpen kommentálta a kiszivárgott tervezetet a Facebookon: Ezt mindenkinek látnia kell. Kint a Tisza energiaátállási terve.

„Új nap, új botrányos lelepleződés: egy, a Tiszából kiugrott szakértő nyilvánosságra hozta a párt energiaátállási tervét” – jelentette ki ezt követően a kormányfő Facebookra feltöltött videójában.

Felhívta a figyelmet: a kiszivárgott dokumentum súlyos következményekkel járó javaslatokat tartalmaz. Úgy fogalmazott:

a terv lényege, hogy Magyarországot leválasztanák az olcsó orosz energiáról, ami szerinte közvetlen hatással lenne a lakossági terhekre is.

Kifejtette, mindez a védett üzemanyagár megszüntetését, valamint a rezsicsökkentés végét jelentené, ráadásul egy új, az energiamegtakarításokat terhelő adó bevezetésével is járna. A kormányfő úgy látja, hogy egy ilyen energiaátállási koncepció komoly kockázatot jelentene a magyar családok számára.

Hozzátette: Magyarországnak nincs szüksége ilyen irányú változtatásra, mert az szerinte gazdasági és megélhetési szempontból is kedvezőtlen következményekkel járna.

Orbán Viktor a közelgő választások kapcsán hangsúlyozta: a jelenlegi rendszer fenntartása jelenti a stabilitást. Mint mondta, a védett üzemanyagárak és a rezsicsökkentés megőrzése, valamint az alacsony adók politikája biztosítja a kiszámíthatóságot, ezért a Fideszt nevezte a biztos választásnak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiskunhalasi fórumán, ahol a Csercsa Balázs által nyilvánossságra hozott tiszás energetikai tervezetről is beszélt, azt mondta: „Itt az óriási tiszás bukta.”