Kimondták, amitől mindenki félt: minden idők egyik legsúlyosabb energiaválsága jön

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője hétfőn, a sydney-i Nemzeti Sajtóklubban tartott beszédében az iráni háború következményei kapcsán. Az IEA képviselője szerint a most kialakult helyzet már most súlyosabb hatású, mint az 1970-es évek két nagy energiaválsága együttesen, melyek a kőolajjal függtek össze.
Az IEA-vezető „nagyon súlyosnak” nevezte a közel-keleti helyzetet, és hangsúlyozta: ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el a hatásait. A világgazdaság számára különösen nagy kockázatot jelent a Hormuzi-szoros blokádja, amelyen keresztül a globális tengeri olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállítás mintegy ötöde halad át. Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Elmondta, hogy míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. Ez a kiesés „több mint a két nagy olajsokk együttvéve”. A világ energiaválság előtt áll.

olaj, irán, teherán, energia
Közelgő energiaválságra figyelmeztet az IEA - a képen egy Teherán melletti olajraktárból felszálló füst egy katonai csapás után
Fotó: MAJID / Middle East Images

Küszöbön az energiaválság

A február 28-án kirobbant iráni háború kezdete óta a szorost gyakorlatilag lezárták. A blokád, valamint a térség olaj- és gázinfrastruktúráját érő iráni támadások jelentős áremelkedést váltottak ki a nemzetközi energiapia­cokon. A válság hatásaival az Origón folyamatosan foglalkozunk híradások, elemzések formájában. A legutóbbi napok fejleményei alapján a válság nem enyhül, mivel Trump amerikai elnök újabb, Irán energia- és vízellátását célzó csapásokat helyezett kilátásba köztük Irán legfontosabb gázmezőjének elpusztítását , amennyiben Irán nem biztosítja a szoros átjáthatóságát, mire válaszként Teherán a térség más országokhoz tartozó létesítményeit támadja.

Megírtuk azt is, hogy a drágulás enyhítésére 

az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, mintegy 400-426 millió hordónyi kőolaj felszabadításáról döntöttek stratégiai készleteikből. 

Ez az intézkedés az ügynökség több mint 50 éves történetének eddigi legnagyobb tartalékfelhasználása, és a hatodik ilyen lépés. Korábban 1991-ben, 2005-ben, 2011-ben, és kétszer 2022-ben került sor ilyen összehangolt lépésre.

A Goldman Sachs elemzői néhány órája megemelték a Brent és WTI nyersolaj idei átlagárára vonatkozó előrejelzésüket a Perzsa-öbölből érkező csökkenő kínálat hatására. Az északi-tengeri Brent olajfajta becsült átlagárát 77 dollárról 85 dollárra, a nyugati féltekén irányadó WTI esetében 72 dollárról 79 dollárra emelte a Goldman Sachs. Az elemzők abból indulnak ki, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül szállított kőolaj mennyisége hat hétig a normál mennyiség mindössze 5 százalékát teszi ki, ezt követően egy hónapon belül helyreáll. A Goldman Sachs szerint a Brent átlagos hordónkénti ára márciusban és áprilisban 110 dollár lesz, 135 dolláros csúcsponttal.

Birol közölte: az IEA jelenleg további készletfelszabadítás lehetőségéről egyeztet ázsiai és európai kormányokkal. Hangsúlyozta, hogy nincs meghatározott olajárszint, amely automatikusan újabb beavatkozást váltana ki. A döntéseket a piaci helyzet folyamatos értékelése alapján hozzák meg.

Az ügynökség vezetője szerint a válság kezelésének kulcsa a Hormuzi-szoros mielőbbi megnyitása lenne. 

A legfontosabb megoldás ennek a problémának a rendezésére a szoros újranyitása

fogalmazott.

IEA: újra kell nyitni a Hormuzi-szorost

Az IEA által kiadott, kapcsolódó értékelés szerint a közel-keleti konfliktus a globális olajpiac történetének legnagyobb ellátási zavarát okozta a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom szinte teljes leállása miatt. Naponta jellemzően 

  • mintegy 15 millió hordó nyersolaj, és
  • 5 millió hordó olajtermék haladt át a szoroson, ami a globális olajfogyasztás körülbelül 20 százalékának felel meg. 

A forgalom mostanta szinte a nullára esett vissza.

A kínálat kiesése jelentős hatással van a globális piacokra, a nyersolaj ára 100 dollár/hordó fölé emelkedett, és egyes finomított termékek – nevezetesen a dízel, a sugárhajtású üzemanyag, és a cseppfolyósított kőolajgáz, azaz az autógáz (LPG) – árai sokkal magasabbak. Egyre nagyobb az aggodalom a magasabb árak háztartásokra, vállalkozásokra és a tágabb gazdaságra gyakorolt ​​hatásaival kapcsolatban.

A Hormuzi-szoroson keresztüli tranzit újraindítása a legfontosabb lépés a stabil olaj- és gázáramlások helyreállításához, valamint a piacokra és az árakra nehezedő nyomás csökkentéséhez 

– hangsúlyozza összefoglalójában is az IEA.

Időközben a világ országai számos intézkedést hoznak a kínálat növelése és a hirtelen áremelkedések fogyasztókra gyakorolt ​​hatásának csökkentése érdekében (friss hír, hogy Spanyolországban összesen 80 kapcsolódó intézkedésről döntöttek).

Magyarországon a kormány által bevezett védett üzemanyagárak biztosítják a megfizethető árú tankolást, és mint a magyar kormányzat hangsúlyozza: ebben az igen komoly energetikai kihívást jelentő időszakban még mindig ott lenne az olcsóbb és elérhető orosz energia Európa számára.

 

