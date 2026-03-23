Kimondták, amitől mindenki félt: minden idők egyik legsúlyosabb energiaválsága jön

Az IEA-vezető „nagyon súlyosnak” nevezte a közel-keleti helyzetet, és hangsúlyozta: ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el a hatásait. A világgazdaság számára különösen nagy kockázatot jelent a Hormuzi-szoros blokádja, amelyen keresztül a globális tengeri olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállítás mintegy ötöde halad át. Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Elmondta, hogy míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. Ez a kiesés „több mint a két nagy olajsokk együttvéve”. A világ energiaválság előtt áll.

Közelgő energiaválságra figyelmeztet az IEA - a képen egy Teherán melletti olajraktárból felszálló füst egy katonai csapás után

Küszöbön az energiaválság

A február 28-án kirobbant iráni háború kezdete óta a szorost gyakorlatilag lezárták. A blokád, valamint a térség olaj- és gázinfrastruktúráját érő iráni támadások jelentős áremelkedést váltottak ki a nemzetközi energiapia­cokon. A válság hatásaival az Origón folyamatosan foglalkozunk híradások, elemzések formájában. A legutóbbi napok fejleményei alapján a válság nem enyhül, mivel Trump amerikai elnök újabb, Irán energia- és vízellátását célzó csapásokat helyezett kilátásba – köztük Irán legfontosabb gázmezőjének elpusztítását –, amennyiben Irán nem biztosítja a szoros átjáthatóságát, mire válaszként Teherán a térség más országokhoz tartozó létesítményeit támadja.

Megírtuk azt is, hogy a drágulás enyhítésére

az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, mintegy 400-426 millió hordónyi kőolaj felszabadításáról döntöttek stratégiai készleteikből.

Ez az intézkedés az ügynökség több mint 50 éves történetének eddigi legnagyobb tartalékfelhasználása, és a hatodik ilyen lépés. Korábban 1991-ben, 2005-ben, 2011-ben, és kétszer 2022-ben került sor ilyen összehangolt lépésre.

Birol közölte: az IEA jelenleg további készletfelszabadítás lehetőségéről egyeztet ázsiai és európai kormányokkal. Hangsúlyozta, hogy nincs meghatározott olajárszint, amely automatikusan újabb beavatkozást váltana ki. A döntéseket a piaci helyzet folyamatos értékelése alapján hozzák meg.