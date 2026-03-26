Nagyot szakíthat a magyar építőipar

A hazai tulajdonú Pro-Solum speciális beton előállítására alkalmas gyárat épít Bagon, ami kiválthatja az eddigi importot, s ezáltal tovább erősítheti a magyar gazdaság egyik tartóoszlopának számító építőipart – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.

Az építőipar fontos tartóoszlopa a magyar gazdaságnak

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Pro-Solum friss beruházásának alapkőletételén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú építőipari vállalat speciális beton előállítására alkalmas üzemet épít 2,5 milliárd forint értékben, amihez a kormány 625 millió forint támogatást nyújt.

Beszédében üdvözölte, hogy ennek nyomán a magyar építőipar az eddigi főként ausztriai import helyett ezentúl hazai gyártású, magyar mérnöki tudással előállított speciális betont is használhat majd.

"Az építőipar igen fontos tartóoszlopa a magyar gazdaságnak, ezért kiemelten fontos, hogy az építőipar versenyképességét azon keresztül is fejlesszük, hogy a szükséges alapanyagok az építőipar számára jó minőségben, magyar gyártással rendelkezésre álljanak" – fogalmazott.

Kifejtette, hogy a 350 ezer embernek munkát adó, tavaly 8400 milliárd forintnyi termelési értéket felmutató ágazat versenyképességének további erősítése az egész magyar gazdaság teljesítményére is pozitív hatással van.

Szavai szerint ráadásul az ilyen fejlesztések különös jelentőséggel bírnak Pest vármegye számára, ahol az elmúlt tíz évben 325 beruházás valósult meg állami támogatással, 4300 milliárd forintnyi értékben, aminek nyomán ez idő alatt az ipari teljesítmény két és félszeresére nőtt, miközben a munkanélküliség a felére csökkent.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Erre példaként említette a hazai tulajdonú cégek megerősödését, és kiemelte, hogy tavaly rekordszámú beruházást hajtottak végre ezek a vállalatok, mintegy 210 milliárd forint értékben.