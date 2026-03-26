Megkezdődött Magyarország új nagyerőművének építése

Letették az új tiszaújvárosi, gázturbinás erőmű alapkövét, mely – miként az Origón nagyjából egy éve az MVM Csoport és az Energiaügyi Minisztérium közlése nyomán megírtuk – az elmúlt évek számos energetikai fejlesztésének elindítása között az egyik legjelentősebb lesz. Az 1000 megawatt teljesítményű létesítmény megépítését célzó, hatalmas beruházás pénzügyi hátterét a tavaly decemberben aláírt hitelszerződés biztosítja, most pedig az alapkőletétel után megkezdődhet a kivitelezés.

Az illusztrációs célú képen Egy dolgozó az Ansaldo telephelyén egy gázturbina rotorját ellenőrzi - ez a cég szállítja majd az MVM Csoport új erőműve számára a berendezéseket

Az új erőmű fontos szerephez jut majd a hazai energiamixben

Lantos Csaba energiaügyi miniszter az ünnepélyes eseményen elmondott beszédében kiemelte: „Magyarország másfél évtized után vállalkozik újra áramtermelő alaperőművek építésére Tiszaújvárosban és Visontán. A globális energiarendszer átalakulása új típusú kapacitásokat igényel. A megújuló energiaforrások térnyerése mellett elengedhetetlenek azok a korszerű erőművek, amelyek képesek gyorsan, rugalmasan reagálni a mindenkori igényekre.

A tiszaújvárosi beruházás ilyen kulcseleme a jövő energiamixének, meghatározó szerepet játszik az ellátásbiztonság megerősítésében, a magyar családok és vállalkozások zavartalan kiszolgálásában.

Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója hangsúlyozta: „A tiszaújvárosi erőmű egy tudatos építkezés része: olyan energiarendszert alakítunk ki, amely egyszerre stabil, rugalmas és fenntartható.

Ez a beruházás minőségi ugrást jelent a hazai villamosenergia-termelésben, és azt a célt szolgálja, hogy a rendszer hosszú távon is képes legyen alkalmazkodni a változó piaci és technológiai környezethez.”

A kivitelező konzorcium vezetőjeként Ahmet Çalık, a Çalık Enerji elnöke elmondta: „Világszerte 17 gigawatt beépített kapacitással rendelkezünk, és nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a kombinált ciklusú erőművek terén szerzett tapasztalatunkat, valamint erős szakembergárdánkat ebben a projektben is kamatoztassuk. Különösen fontos számunkra, hogy ez a beruházás összhangban áll Magyarország és az Európai Unió jövőképével, amelyek a szénalapú energiatermelésről a földgáz bázisú technológiák felé történő átállást célozzák, hiszen ezek egyben támogatják a Çalık Csoport fenntarthatósági célkitűzéseit is.

A Tisza Erőmű telephelyén megvalósuló létesítmény két, egyenként 499 megawatt teljesítményű blokkból áll majd, amelyek várhatóan évente átlagosan 7 500 gigawattóra villamos energiát fognak biztosítani a magyar villamosenergia-rendszernek.

Az első egység 2029-ben, a második 2030-ban léphet üzembe. A gyorsan szabályozható, nagy hatásfokú technológia révén az erőmű kulcsszerepet tölt be az energiarendszer rugalmasságának növelésében, különösen az időjárásfüggő termelés kiegyensúlyozásában.

Ideális helyszín az új ermű számára Tiszaújváros

A beruházás a legkorszerűbb nemzetközi műszaki elvárások mentén valósul meg: kiemelt szempont

a hatásfok,

a gyors fel- és leterhelhetőség,

a magas rendelkezésre állás, valamint

a szigorú környezetvédelmi határértékek teljesítése.

A kivitelezést és a gázturbinák hosszú távú karbantartását a török Çalık Enerji és az olasz Ansaldo Energia alkotta konzorcium végzi, amelyet nemzetközi közbeszerzési eljárás keretében választottak ki.

A projekt megvalósítását a tiszaújvárosi telephely kedvező adottságai – többek között a meglévő hálózati kapcsolatok, a hűtővíz-rendszer és a földgáz-infrastruktúra – is támogatják, lehetővé téve a hatékony és ütemezett kivitelezést.

Az MVM Csoport a tiszaújvárosi beruházással párhuzamosan a Mátrai Erőmű visontai telephelyén is azonos technológiájú erőművet épít, tovább erősítve a hazai villamosenergia-rendszer rugalmasságát és biztonságát.