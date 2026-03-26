Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump megfenyegette a NATO-országokat – nagy baj jöhet

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

erőmű

Megkezdődött Magyarország új nagyerőművének építése

23 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ünnepélyes alapkőletétellel új szakaszba lépett a hazai energiarendszer egyik legjelentősebb fejlesztése: megkezdődött a tiszaújvárosi kombinált ciklusú gázturbinás erőmű kivitelezése. A beruházás az MVM Csoport hosszú távú stratégiájának kulcseleme, amely a növekvő villamosenergia-igények kiszolgálása mellett a megújuló energiaforrások biztonságos integrációját is szolgálja. Az erőmű alapkőletételi ünnepségén részt vett Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója, Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, a beruházásban érintett vállalatok és intézmények képviselői, az MVM Tisza Erőmű vezetése és a kivitelező konzorcium képviselői, köztük Ahmet Çalık, a Çalık Enerji elnöke.
erőműgázturbinásMVM

Letették az új tiszaújvárosi, gázturbinás erőmű alapkövét, mely miként az Origón nagyjából egy éve az MVM Csoport és az Energiaügyi Minisztérium közlése nyomán megírtuk az elmúlt évek számos energetikai fejlesztésének elindítása között az egyik legjelentősebb lesz. Az 1000 megawatt teljesítményű létesítmény megépítését célzó, hatalmas beruházás pénzügyi hátterét a tavaly decemberben aláírt hitelszerződés biztosítja, most pedig az alapkőletétel után megkezdődhet a kivitelezés.

Az illusztrációs célú képen Egy dolgozó az Ansaldo telephelyén egy gázturbina rotorját ellenőrzi - ez a cég szállítja majd az MVM Csoport új erőműve számára a berendezéseket
Fotó: Bloomberg via Getty Images/Alessia Pierdomenico

Az új erőmű fontos szerephez jut majd a hazai energiamixben

Lantos Csaba energiaügyi miniszter az ünnepélyes eseményen elmondott beszédében kiemelte: „Magyarország másfél évtized után vállalkozik újra áramtermelő alaperőművek építésére Tiszaújvárosban és Visontán. A globális energiarendszer átalakulása új típusú kapacitásokat igényel. A megújuló energiaforrások térnyerése mellett elengedhetetlenek azok a korszerű erőművek, amelyek képesek gyorsan, rugalmasan reagálni a mindenkori igényekre. 

A tiszaújvárosi beruházás ilyen kulcseleme a jövő energiamixének, meghatározó szerepet játszik az ellátásbiztonság megerősítésében, a magyar családok és vállalkozások zavartalan kiszolgálásában.

Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója hangsúlyozta: „A tiszaújvárosi erőmű egy tudatos építkezés része: olyan energiarendszert alakítunk ki, amely egyszerre stabil, rugalmas és fenntartható. 

Ez a beruházás minőségi ugrást jelent a hazai villamosenergia-termelésben, és azt a célt szolgálja, hogy a rendszer hosszú távon is képes legyen alkalmazkodni a változó piaci és technológiai környezethez.”

A kivitelező konzorcium vezetőjeként Ahmet Çalık, a Çalık Enerji elnöke elmondta: „Világszerte 17 gigawatt beépített kapacitással rendelkezünk, és nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a kombinált ciklusú erőművek terén szerzett tapasztalatunkat, valamint erős szakembergárdánkat ebben a projektben is kamatoztassuk. Különösen fontos számunkra, hogy ez a beruházás összhangban áll Magyarország és az Európai Unió jövőképével, amelyek a szénalapú energiatermelésről a földgáz bázisú technológiák felé történő átállást célozzák, hiszen ezek egyben támogatják a Çalık Csoport fenntarthatósági célkitűzéseit is.

A Tisza Erőmű telephelyén megvalósuló létesítmény két, egyenként 499 megawatt teljesítményű blokkból áll majd, amelyek várhatóan évente átlagosan 7 500 gigawattóra villamos energiát fognak biztosítani a magyar villamosenergia-rendszernek. 

Az első egység 2029-ben, a második 2030-ban léphet üzembe. A gyorsan szabályozható, nagy hatásfokú technológia révén az erőmű kulcsszerepet tölt be az energiarendszer rugalmasságának növelésében, különösen az időjárásfüggő termelés kiegyensúlyozásában.

Milyen gázturbinák kerülnek az új erőműbe?

Az új gázturbinás erőműben a gázturbinák „svájci órái” fognak dolgozni, amiket a patinás múltú olasz iparvállalat, az Ansaldo szállít majd az MVM Csoport részére a török Çalık Enerji-vel való együttműködésben. A turbinák gyártásáról, karbantartásáról számos érdekességet olvashat a korábbi gyárlátogatásról készített beszámolónkban, egy másik cikkből pedig azt tudhatja meg, milyen távfelügyeleti rendszerrel támogatja a gyártó az általa a világ számos pontjára szállított és telepített berendezéseket.

Ideális helyszín az új ermű számára Tiszaújváros

A beruházás a legkorszerűbb nemzetközi műszaki elvárások mentén valósul meg: kiemelt szempont

  • a hatásfok, 
  • a gyors fel- és leterhelhetőség, 
  • a magas rendelkezésre állás, valamint 
  • a szigorú környezetvédelmi határértékek teljesítése. 

A kivitelezést és a gázturbinák hosszú távú karbantartását a török Çalık Enerji és az olasz Ansaldo Energia alkotta konzorcium végzi, amelyet nemzetközi közbeszerzési eljárás keretében választottak ki.

A projekt megvalósítását a tiszaújvárosi telephely kedvező adottságai – többek között a meglévő hálózati kapcsolatok, a hűtővíz-rendszer és a földgáz-infrastruktúra – is támogatják, lehetővé téve a hatékony és ütemezett kivitelezést.

Az MVM Csoport a tiszaújvárosi beruházással párhuzamosan a Mátrai Erőmű visontai telephelyén is azonos technológiájú erőművet épít, tovább erősítve a hazai villamosenergia-rendszer rugalmasságát és biztonságát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!