Épülő erőmű Tiszaújvárosban, gyógyszerfelírás új szabályokkal – heti összefoglaló

Két népszerű termálfürdő is újranyit április 1-jén, gyorsabb lesz a hozzáférés a már szedett gyógyszerekhez. Megkezdődött egy újabb nagyerőmű építése, informatikai karbantartás miatt leállások lesznek a kutakon. Heti összefoglaló.
Jó hír érkezett a gyógyvizek szerelmeseinek: a jövő héttől tovább bővül a fürdőkínálat. A Borgátai Termálfürdőben, a tavalyinál jóval korábban indul a strandszezon, míg a siófoki Galerius többéves zárva tartást követően nyitja meg újra kapuit.

A Mátrai erőművet is korzserűsítik, ám a tiszaújvárosi kapacitása 1000MW lesz
Gyógyszerfelírás új szabályokkal – gyorsabb lehet a hozzáférés a készítményekhez

Egy új belügyminiszteri rendelet alapjaiban rajzolja át a támogatott gyógyszerekhez való hozzáférést. Az új szabályok változtatnak a gyógyszerfelírás eddigi rendszerén.

A módosítás legjelentősebb eleme, hogy a jövőben – meghatározott feltételek mellett – gyógyszerészek és speciálisan képzett ápolók is jogosultak lesznek támogatott gyógyszert felírni. Ez azonban nem korlátlan lehetőség. Csak akkor élhetnek vele, ha:

  • a beteg már korábban kapta ugyanazt a gyógyszert orvostól,
  • az elmúlt fél évben legalább 120 napra elegendő mennyiséget írtak fel neki,
  • nincs érvényes orvosi recept ugyanarra a készítményre az elektronikus rendszerben.

2,5 millió forint ingyenpénzt kaphatnak a magyarok, elárulták, hányan kérték

Óriási sikerként értékeli az Otthoni Energiatároló Programot az Energiaügyi Minisztérium (EM). Czepek Gábor miniszterhelyettes, energiatárolásért felelős kormánybiztos közlése szerint 132 ezren nyújtották be támogatási igényüket. A pályázat első üteme lezárult, kezdődik a beérkezett jelentkezések értékelését. A pályázókat az elkövetkező időszakban folyamatosan értesítik az eredményekről.

Megkezdődött Magyarország új nagyerőművének építése

Letették az új tiszaújvárosi, gázturbinás erőmű alapkövét, mely – miként az Origón nagyjából egy éve az MVM Csoport és az Energiaügyi Minisztérium közlése nyomán megírtuk – az elmúlt évek számos energetikai fejlesztésének elindítása között az egyik legjelentősebb lesz. Az 1000 megawatt teljesítményű létesítmény megépítését célzó, hatalmas beruházás pénzügyi hátterét a tavaly decemberben aláírt hitelszerződés biztosítja, most pedig az alapkőletétel után megkezdődhet a kivitelezés.

Óriási meglepetés: újabb nagy dobásra készül a BMW Magyarországon

Váratlan bejelentés érkezett péntek reggel Debrecenből. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy eddig titokban tartott, a BMW-t érintő gigantikus fejlesztésről rántotta le a leplet. Úgy tűnik, a német autógyártó annyira elégedett a magyarországi viszonyokkal és a munkaerővel, hogy messze túllép az eredeti gyárépítési terveken. Mutatjuk, pontosan milyen új, kiemelt jelentőségű központot hoznak hazánkba.

Itt a MOL bejelentése: leállások lesznek a kutakon – ez a pontos dátum

A MOL informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-re virradó éjszaka, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek. A MOL tájékoztatása szerint az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre zárva tartanak.

Rákapcsol a Budapest Airport: új járatok, több kapacitás – idén is rekordot dönthet az utasforgalom

Minden eddiginél erősebb kínálattal, 160 úti céllal és több mint 15 millió elérhető ülőhellyel indítja a magyar légikikötő a nyári szezont. A Budapest Airport új menetrendje visszahozza a transzatlanti járatokat, bővíti az európai hálózatot és jelentősen növeli a kapacitásokat a legnépszerűbb útvonalakon. A járatok indulása az utasok mellett a magyar gazdaság számára is kedvező hír.

 

