Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Erzsébet-kilátó

Hosszú időre lezárják Budapest egyik legszebb nevezetességét, az Erzsébet-kilátót

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapest legmagasabb pontja, az 527 méter magas János-hegy, a főváros egyik legkedveltebb kirándulóhelye. A csúcsán található az Erzsébet-kilátót azonban idén februárban ideiglenesen lezárták, miután a fagy és a szélsőséges időjárás miatt több helyen levált a vakolat. Mostanra az is kiderült, hogy az épület állapota átfogóbb felújítást igényel, ezért a kilátó várhatóan hosszabb ideig zárva marad.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Erzsébet-kilátólezárásfelújítás

A helyi önkormányzat teljes körű műszaki felülvizsgálatot rendelt el, amely statikai felmérést és részletes műszaki állapotvizsgálatot is magában foglal. A folyamat lezárultáig az Erzsébet-kilátó biztosan zárva marad. Az önkormányzat előzetes becslése szerint a vizsgálat legalább két hónapot vesz igénybe  – írta az Építészfórum. Ezt követően mérik fel a szükséges felújítási munkák költségét, és azt is, hogy a Hegyvidék idei költségvetése milyen mértékben tudja finanszírozni a rekonstrukciót. A kilátó addig biztosan zárva marad, amíg nem garantálható az épület biztonságos használata.

Hosszú időre lezárják Budapest egyik legszebb nevezetességét, az Erzsébet-kilátót. Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Erzsébet-kilátó: Sissi is gyakran gyönyörködött a csúcsról látható panorámában

Ferenc József császár felesége, a magyarokkal különösen rokonszenvező Erzsébet királyné is szívesen kirándult a János-hegyre. A város vezetése a magyarok kedvelt királynéja iránti tiszteletből oda, ahonnan egykor Sissi gyönyörködött a panoráma szépségében, egy fakilátót építtetett és emlékkövet állíttatott. Innen kapta nevét az Erzsébet-kilátó. 

1910-ben a faépítmény helyére Klunzinger Pál Budapest főmérnöke, valamint a híres építész, Schulek Frigyes tervei alapján emelték a máig álló neoromán stílusú Erzsébet-kilátót. 

Az Erzsébet-kilátó építőmestere Wellisch Hugó volt, a díszes mészkőfaragványok pedig Král Gyula kőfaragó mester keze-munkáját dicsérik. Az előcsarnokban felállított napjainkban is látható Sissi szobor Stróbl Alajos, a róla készült mozaikképek Kölber Dezső és Tardos Klenner Viktor, a mozaikdíszek pedig Róth Miksa alkotásai. A 116 éves épület már megnyitásának napján is hatalmas érdeklődést váltott ki: akkor több mint 20 ezer látogató kereste fel.

Az államosítást követően, az 1950-es években a kilátó tetejére egy hatalmas, világító vörös csillagot helyeztek, amely károsította az épület szerkezetét. Emiatt a kilátót 1981-ben be kellett zárni. Később többször újranyitották, majd 2001-ben a XII. kerület „örökbe fogadta". A következő nagyobb felújításra 2003 és 2005 között került sor. Azóta elsősorban karbantartási munkákat végeztek rajta, átfogó rekonstrukció azonban nem történt – közölte a XII. kerületi önkormányzat Facebook-oldalán. Ma az éves látogatószám megközelíti az egymilliót, ami jelentős terhelést jelent az épület számára, és indokolja a felújítás kiemelt kezelését.

A kilátó környezete ugyanakkor továbbra is látogatható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!