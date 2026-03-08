Hírlevél
Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

ünnep

Kirúgtak a hámból Észak-Koreában, olyan hosszú hétvégét toltak le, amilyet ritkán látni

Szokatlan vásárlási hullám söpört végig Észak-Koreában a február közepi, meghosszabbított ünnepi hétvégén. A február 16-i, Kim Dzsongil (a mostani vezető Kim Dzsongun édesapja) születésnapja és a február 17-ére eső holdújév egybeesése miatt az Észak-Phjongan tartomány lakói több szabadidőhöz jutottak, amit úgy tűnik, ki is használtak: fürdőházakat látogattak, több élelmiszert vásároltak, és szórakoztak, többek között karaoke programokat szerveztek. Ez az észak-koreai lehetőségek kapcsán figyelmet érdemlő fejlemény.
Észak-Koreában fellendítette a fogyasztást a február közepi hosszú ünnepi hétvége. A fiatalabb észak-koreaiak már megosztják egymás között a karaokézás költségeit, ami újdonságot jelent a hagyományos költési szokásokhoz képet. Észak-Phjongan tartomány egyik, névtelenséget kérő forrása szerint a meghosszabbított ünnep alatti megnövekedett fogyasztás komoly lendületet adott a helyi vállalkozásoknak is írja az Észak-Korea ügyeivel foglalkozó, belső informátorok közléseire támaszkodó Daily NK.

A Phenjanban készült felvételen észak-koreai polgárok egy köztéren álló óriási televíziót néznek (illusztrációs célú kép)
A Phenjanban készült felvételen észak-koreai polgárok egy köztéren álló óriási televíziót néznek (illusztrációs célú kép)
Fotó: Wikipedia Commons

Költöttek és fürdőket látogattak az észak-koreaiak, legalábbis egy tartományban

A források szerint az ünnepek idején különösen zsúfoltak voltak a fürdőházak és szaunák. A vendégáradat közepette a Jomdzsu megyében és Észak-Phjongan tartomány más részein működő fürdők kénytelenek voltak szokatlan megoldásokhoz folyamodni: 

negyven percre korlátozták a fürdőben tartózkodást, vagy előjegyzési rendszert vezettek be a túlzsúfoltság elkerülése érdekében.

„Újévkor nálunk hagyomány, hogy az ember alaposan megtisztul, ezért a fürdőházak különösen sok vendéget fogadnak ilyenkor. Mivel manapság az emberek otthon nem számíthatnak megbízható melegvíz-ellátásra, a hosszú hétvége jó alkalomnak tűnt a higiéniára, tisztálkodásra” – mondta a lapnak a névtelenséget kérő forrás.

Az üzletek és piacok szintén a szokásosnál jóval forgalmasabbak voltak. Bár Észak-Koreában általában jellemző, hogy a nagyobb ünnepek előtt az emberek feltöltik otthoni készleteiket, most a keresletet az is növelte, hogy sokan kisebb ajándékokat is vásároltak.

„Az ünnepi hangulat a megszokottnál több impulzusvásárlást eredményezett” – jegyezte meg a forrás.

A kulturális programokat választották a fiatalok

Sokan használták ki a szabadnapokat arra is, hogy karaokézni menjenek vagy más kulturális, szórakoztató programokon vegyenek részt. 

Ez különösen a fiatalabb korosztályra volt jellemző, akik már nem követik azt a hagyományt, hogy a legidősebb résztvevő állja a számlát, hanem inkább közösen osztoznak a költségeken.

„A három órára 45 000 észak-koreai wonba [kb. 17 000 forint] kerülő karaokeszobák rendkívül népszerűek voltak. Ha hatan-heten osztoznak az összegen, az már nem számít drágának, ezért sokan kifejezetten a karaokézást tűzték ki célul az ünnepekre” – mondta a forrás.

A fogyasztás ünnepi fellendülése mögött 

  • egyszerre állnak a régi hagyományok, és 
  • az a felgyülemlett igény, hogy az emberek kiszakadjanak az ország szigorúan ellenőrzött mindennapjaiból. 

Az azonban egyelőre kérdéses, hogy ez az ünnepi költekezés mennyi időre tud új lendületet adni az amúgy is lassuló belföldi piacnak.

Észak-Korea belföldi kiskereskedelmi rendszere jelenleg egy sajátos, hibrid modellben működik, amelyben a szigorodó állami ellenőrzés és a rejtett piaci mechanizmusok, valamint feketepiacok (jangmadangok) együttesen töltenek be szerepet a lakosság ellátásban élelmiszerrel és más javakkal mutatja be a 38 North portál.

Nem csak a hivatalos újraelosztásnak, hanem a feketepiacoknak is nagy szerep jut Észak-Koreában
Fotó: AFP/Ed Jones

A koronavírus-járvány utáni időszakban az állam igyekezett visszaszerezni az ellenőrzést az élelmiszer- és fogyasztásicikk-elosztás felett, miközben a lakosság továbbra is a megtűrt státuszú piacokra támaszkodik a mindennapi szükségletek beszerzésekor. 

Bár Phenjan hivatalos kommunikációja szerint a 2025-2026-os időszakban a kiskereskedelemben a „tervezett gazdaság visszaállítása” zajlik, de a lakosság élelmezése továbbra is a szürke- és feketepiacoktól függ

–  állapítja meg az East Asia Forum elemzése.

 

 

