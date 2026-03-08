Kirúgtak a hámból Észak-Koreában, olyan hosszú hétvégét toltak le, amilyet ritkán látni

Észak-Koreában fellendítette a fogyasztást a február közepi hosszú ünnepi hétvége. A fiatalabb észak-koreaiak már megosztják egymás között a karaokézás költségeit, ami újdonságot jelent a hagyományos költési szokásokhoz képet. Észak-Phjongan tartomány egyik, névtelenséget kérő forrása szerint a meghosszabbított ünnep alatti megnövekedett fogyasztás komoly lendületet adott a helyi vállalkozásoknak is – írja az Észak-Korea ügyeivel foglalkozó, belső informátorok közléseire támaszkodó Daily NK.

A Phenjanban készült felvételen észak-koreai polgárok egy köztéren álló óriási televíziót néznek (illusztrációs célú kép)

Fotó: Wikipedia Commons

Költöttek és fürdőket látogattak az észak-koreaiak, legalábbis egy tartományban

A források szerint az ünnepek idején különösen zsúfoltak voltak a fürdőházak és szaunák. A vendégáradat közepette a Jomdzsu megyében és Észak-Phjongan tartomány más részein működő fürdők kénytelenek voltak szokatlan megoldásokhoz folyamodni:

negyven percre korlátozták a fürdőben tartózkodást, vagy előjegyzési rendszert vezettek be a túlzsúfoltság elkerülése érdekében.

„Újévkor nálunk hagyomány, hogy az ember alaposan megtisztul, ezért a fürdőházak különösen sok vendéget fogadnak ilyenkor. Mivel manapság az emberek otthon nem számíthatnak megbízható melegvíz-ellátásra, a hosszú hétvége jó alkalomnak tűnt a higiéniára, tisztálkodásra” – mondta a lapnak a névtelenséget kérő forrás.

Az üzletek és piacok szintén a szokásosnál jóval forgalmasabbak voltak. Bár Észak-Koreában általában jellemző, hogy a nagyobb ünnepek előtt az emberek feltöltik otthoni készleteiket, most a keresletet az is növelte, hogy sokan kisebb ajándékokat is vásároltak.

„Az ünnepi hangulat a megszokottnál több impulzusvásárlást eredményezett” – jegyezte meg a forrás.

A kulturális programokat választották a fiatalok

Sokan használták ki a szabadnapokat arra is, hogy karaokézni menjenek vagy más kulturális, szórakoztató programokon vegyenek részt.

Ez különösen a fiatalabb korosztályra volt jellemző, akik már nem követik azt a hagyományt, hogy a legidősebb résztvevő állja a számlát, hanem inkább közösen osztoznak a költségeken.

„A három órára 45 000 észak-koreai wonba [kb. 17 000 forint] kerülő karaokeszobák rendkívül népszerűek voltak. Ha hatan-heten osztoznak az összegen, az már nem számít drágának, ezért sokan kifejezetten a karaokézást tűzték ki célul az ünnepekre” – mondta a forrás.