Így lehet adómentes egy-egy vacsora – a NAV elmondja, mire kell figyelni

47 perce
Olvasási idő: 5 perc
2026. február 1-jétől újabb könnyítést kaptak a vállalkozások: adómentesen számolhatják el a reprezentációs költségeket, bizonyos feltételekkel. Ez azt jelenti, hogy egy-egy étteremben, vagy cukrászdákban kifizetett fogyasztás a tavalyi évhez képest jelentős költségmegtakarítással járhat, mert a juttatást nem terheli szja és szocho.
Étterem, cukrászda, ünnepek – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a reprezentációs költségek kapcsán az adómentességről szólva jelzi: annak éves felső határa is van, a vállalkozás éves összes bevételének egy százaléka, legfeljebb évi 100 millió forint. Ha a reprezentációs juttatások értéke ezt a keretet meghaladja, a felettes rész után negyedévente előleget kell fizetni és a kifizetőt éves elszámolás terheli. Azért, hogy a feltételek megléte követhető és bármikor ellenőrizhető legyen, a vállalkozásoknak továbbra is nyilvántartást kell vezetniük a reprezentációs juttatásokról.

Reprezentációs költségek, étterem, vendéglátóhelyi fogyasztás: a NAV elmondta, mire kell figyelni (illusztráció)
Fotó: Image Source/Dreampictures

Étterem, vendéglátás, cukrászda: ezekre érdemes figyelni reprezentációnál

A NAV arra hívja fel a figyelmet, hogy az adómentesség számításakor van néhány alapszabály, amelyeket figyelembe kell venni. Ezek a következők:

  • Kizárólag az étteremben és cukrászdában igénybe vett reprezentációs célú vendéglátás számolható el kedvezményesen, mint például egy üzleti ebéd vagy tárgyalások utáni vacsora, de egy munkatárs születésnapi köszöntése már nem sorolható ide.
  • Nem minden vendéglátóegységben elfogyasztott étel, ital juttatása adómentes, csak olyan éttermekben vagy cukrászdákban, amelyek szerepelnek az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásban – ami akár itt is ellenőrizhető. 
  • Fontos kitétel, hogy egyedül a helyben fogyasztásra jár a mentesség, a kiszámlázott egyéb szolgáltatásokra nem.

A részletes szabályokról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján kérdés-válasz formájában egy gyakorlati útmutatót tett közzé, az elszámolás előtt a kedvezményről érdemes informálódni.

Miként az Origón egy korábbi cikkben arról írtunk, a vállalkozások ünnepek alkalmából szervezett vendéglátása is reprezentációnak számít. Ilyen például, ha karácsonykor vendégül látják az üzleti partnereiket. Ezeken a vacsorákon, nem ritkán a vendéglátás mellett, a résztvevők szórakoztatásáról is gondoskodik a szervező.

 

