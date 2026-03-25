Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadták a NATO-t! Atomerőműbe csapódott valami – kitört a pánik

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

szijjártó péter

A világ egyik legjelentősebb pénzintézete jelenhet meg Magyarországon

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kézzel fogható gazdasági előnyöket hoz Magyarország számára a keleti és nyugati tőke sikeres összekapcsolása. A hazai beruházási környezet vonzerejét bizonyítja, hogy a világ egyik legjelentősebb pénzintézete, a kínai Eximbank komoly terjeszkedést tervez nálunk. A külgazdasági és külügyminiszter legújabb bejelentése szerint a bank nemcsak a meglévő partnerséget fűzi szorosabbra, de egy új regionális bázis létrehozásával a magyar gazdaság versenyképességét is szintet léptetheti az európai piacon.
szijjártó pétereximbankkínaieurópa

Magyarország egyre határozottabban pozicionálja magát az európai és az ázsiai gazdasági szereplők legfőbb találkozási pontjaként. Ezt a stratégiát erősíti meg a kínai Eximbank elnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai budapesti találkozója. A megbeszélés rávilágított arra, hogy a hazai beruházásösztönzési politika milyen komoly eredményeket tud felmutatni a nemzetközi tőkéért folytatott kiélezett versenyben.

Szijjártó Péter az Eximbank elnökével találkozott. A kép illusztráció. / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Szorosabb együttműködés, jön az Eximbank

A tárcavezető a tárgyalást követően hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság sokat profitált a kiszámítható és megbízható üzleti környezetből. Ez a stabilitás teszi lehetővé, hogy Magyarország Európában a legkedvezőbb feltételeket kínálja a keleti és a nyugati vállalatok zökkenőmentes együttműködéséhez.

Mi a kelet-nyugati együttműködésre nem valamifajta veszélyként tekintünk, hanem nagy lehetőségként. Szerintünk a világgazdaság munkamegosztásának természetes része az, hogy a keleti és a nyugati vállalatok együttműködnek egymással

– fogalmazott Szijjártó Péter.

A stratégia sikerességét a számok is igazolják. Az Európába irányuló kínai vállalati beruházások mintegy harmada végül Magyarországon valósul meg, ami modern, hosszú távon is megélhetést biztosító munkahelyeket teremt.

A kínai vállalatok beruházásáért mindig óriási verseny van Európában, és mi ezeket a beruházásokért folytatott versenyeket rendre meg is nyerjük

– tette hozzá a miniszter, kiemelve, hogy a német és az amerikai vállalatok is akadálymentesen tudnak itthon együttműködni a kínai partnerekkel.

A partnerség a jövőben még szorosabbá válhat. A kínai Eximbank elnöke megerősítette a pénzintézet elkötelezettségét a hazai beruházások támogatása iránt. A bank továbbra is kész finanszírozást és hátteret biztosítani azoknak a kínai vállalatoknak, amelyek Magyarországon kívánnak munkahelyteremtő fejlesztéseket végrehajtani.

A találkozó legfontosabb bejelentése azonban egy új intézményi mérföldkőhöz kapcsolódik. A kínai Eximbank elnöke jelezte, hogy készen állnak egy regionális központ létrehozására Magyarországon. Ez a lépés túlmutat a puszta jelenléten, hiszen a bank számos, Nyugat-Európában működő vállalat számára is biztosít finanszírozást.

Az eddigieknél nagyobb magyarországi jelenléte a magyar gazdaság versenyképességét növeli majd Európában

– zárta az értékelést a külgazdasági és külügyminiszter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!