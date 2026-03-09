Európa lett a világ legnagyobb fegyverimportőre

Európa fegyverimportja a 2021-2025 között az időszakban mintegy 210 százalékkal emelkedett, a régió részesedése a globális importból 12 százalékról 33 százalékra nőtt. A jelentés szerint a növekedés fő hajtóereje az orosz-ukrán háború, valamint az európai országok saját katonai képességeinek megerősítése volt. A kutatók a rövid távú ingadozások elkerülése érdekében ötéves időszakokat hasonlítanak össze, és a szállítások volumenét mérik, nem azok pénzügyi értékét.

Egy német Leopard 2 típusú harckocsi egy hadgyakorlaton - háromszorosára nőtt Európa fegyverimportja öt év alatt

Fotó: Focke Strangmann / AFP

Közel háromszorosára nőtt Európa részesedése a globális fegyverimportból

Európa mint régió részesedése a globális importból 12 százalékról 33 százalékra nőtt a jelzett időszakban.

A jelentés szerint a növekedés fő hajtóereje az orosz-ukrán háború, valamint az európai országok saját katonai képességeinek megerősítése volt.

Az európai országok a SIPRI adatai szerint elsősorban amerikai fegyvereket vásárolnak. A 2021-2025 közötti időszakban az Egyesült Államok fegyverexportjának legnagyobb része – 38 százaléka – Európába irányult, megelőzve a Közel-Keletet. A SIPRI szerint különösen a harci repülőgépek és a nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek iránt volt erős a kereslet.

Az Egyesült Államok a vizsgált időszakban a globális fegyverexport 42 százalékát adta, és 99 országba szállított haditechnikát.

A második legnagyobb exportőr Franciaország volt mintegy 9-10 százalékos részesedéssel, míg Oroszország a harmadik helyre szorult, exportja 64 százalékkal visszaesett az Ukrajnában 2022-ben indított hadművelet után.

A világ legnagyobb egyedi fegyverimportőre Ukrajna lett, oda irányult 2021-2025 között a globális szállítások mintegy 9,7 százaléka.

Az országot a legnagyobb importőrök rangsorában

India,

Szaúd-Arábia,

Katar, és

Pakisztán követte.

A jelentés szerint Németország eközben a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőrévé lépett elő, megelőzve Kínát. A német export közel egynegyede Ukrajnába irányult, további 17 százaléka pedig más európai országokba.

Miként az Origo a SIPRI jelentése alapján megírta, 2024-ben újabb rekordot döntött tavaly a globális katonai kiadások mértéke, és az emelkedő trend már sorozatban tizedik éve tart.