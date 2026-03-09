Hírlevél
Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

Fotó bizonyítja, hogy a Tisza jelöltje szerepelt le Kazincbarcikán

Európa lett a világ legnagyobb fegyverimportőre

Az európai országok fegyverimportja több mint háromszorosára nőtt az elmúlt öt évben, és ezzel a kontinens a világ legnagyobb fegyverimportőrévé vált – derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) friss jelentéséből. A SIPRI adatai szerint a globális fegyverszállítások volumene 2021-2025 között 9,2 százalékkal nőtt a 2016-2020-as periódushoz képest.
fegyverSIPRIimport

Európa fegyverimportja a 2021-2025 között az időszakban mintegy 210 százalékkal emelkedett, a régió részesedése a globális importból 12 százalékról 33 százalékra nőtt. A jelentés szerint a növekedés fő hajtóereje az orosz-ukrán háború, valamint az európai országok saját katonai képességeinek megerősítése volt. A kutatók a rövid távú ingadozások elkerülése érdekében ötéves időszakokat hasonlítanak össze, és a szállítások volumenét mérik, nem azok pénzügyi értékét.

fegyver, harckocsi, leopard
Egy német Leopard 2 típusú harckocsi egy hadgyakorlaton - háromszorosára nőtt Európa fegyverimportja öt év alatt
Fotó: Focke Strangmann / AFP

Közel háromszorosára nőtt Európa részesedése a globális fegyverimportból

Európa mint régió részesedése a globális importból 12 százalékról 33 százalékra nőtt a jelzett időszakban.

A jelentés szerint a növekedés fő hajtóereje az orosz-ukrán háború, valamint az európai országok saját katonai képességeinek megerősítése volt.

Az európai országok a SIPRI adatai szerint elsősorban amerikai fegyvereket vásárolnak. A 2021-2025 közötti időszakban az Egyesült Államok fegyverexportjának legnagyobb része 38 százaléka Európába irányult, megelőzve a Közel-Keletet. A SIPRI szerint különösen a harci repülőgépek és a nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek iránt volt erős a kereslet.

Az Egyesült Államok a vizsgált időszakban a globális fegyverexport 42 százalékát adta, és 99 országba szállított haditechnikát. 

A második legnagyobb exportőr Franciaország volt mintegy 9-10 százalékos részesedéssel, míg Oroszország a harmadik helyre szorult, exportja 64 százalékkal visszaesett az Ukrajnában 2022-ben indított hadművelet után.

A világ legnagyobb egyedi fegyverimportőre Ukrajna lett, oda irányult 2021-2025 között a globális szállítások mintegy 9,7 százaléka. 

Az országot a legnagyobb importőrök rangsorában 

  • India, 
  • Szaúd-Arábia, 
  • Katar, és
  • Pakisztán követte.

A jelentés szerint Németország eközben a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőrévé lépett elő, megelőzve Kínát. A német export közel egynegyede Ukrajnába irányult, további 17 százaléka pedig más európai országokba.

Miként az Origo a SIPRI jelentése alapján megírta, 2024-ben újabb rekordot döntött tavaly a globális katonai kiadások mértéke, és az emelkedő trend már sorozatban tizedik éve tart.

Tovább nőhet a globális fegyverkereslet

A SIPRI szerint a közel-keleti feszültségek és háborúk a jövőben tovább növelhetik a fegyverkeresletet. Ugyanakkor az amerikai fegyverkészletek esetleges szűkössége például légvédelmi rakétákból oda vezethet, hogy Washington saját haderejét részesíti előnyben, ami korlátozhatja a szövetségeseknek szánt szállításokat. Bár a jelentésben vizsgált időszakban ezt a szempontot még nem vehették figyelembe az elemzők, de ez utóbbi vonatkozást erősíti fel, hogy Izrael és az Egyesült Államok múlt héten szombaton erőteljes katonai csapásokat indítot Irán ellen, amire a síita ország ellencsapásokkal válaszolt a környező államok területét, azon belül amerikai katonai bázisokat is célozva.

A stockholmi székhelyű SIPRI független békekutató intézet, amely évente publikál jelentéseket a fegyverkereskedelemről, a hadiiparról, a nukleáris fegyverekről és a katonai kiadásokról.

 

