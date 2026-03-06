Túl gyorsan fogy a bankkártyájáról a pénz? Meglepő dolog állhat a háttérben

A kultúra, sport, szórakozás, kommunikáció valamint a szabadidőtöltés témakörére mára milliónyi előfizetéses szolgáltatás épült. Egy kutatás pedig rávilágított, hogy az emberek rengeteg pénzt dobnak ki az ablakon az alig használt, felesleges, vagy épp elfelejtett előfizetések havidíjain keresztül.

Mutatjuk, hogyan ellenőrizheti, hogy vannak-e felesleges előfizetései. Fotó: SumUp / Unsplash

Rengeteg pénzt dobunk ki az ablakon a felesleges előfizetésekre

A Self Financial megbízásából végzett felmérések az Egyesült Államokban élő válaszadókat az előfizetéseikről és arról kérdezték, hogy ezek közül hányat nem használtak fel. 2023-ban a válaszadók 54,6%-ának volt legalább egy havi fel nem használt fizetős előfizetése, 2024-ben pedig ez a szám 85,7%-ra nőtt. A felmérés arra is rávilágított, hogy a válaszadók által nem használt előfizetések havi átlagos értéke 2025-ben 10,57 dollár (3500 forint) volt. Ugyanakkor, nem kell az Egyesült Államokig menni, hiszen Magyarországon is rengetegen fizetnek elő olyan applikációkra van, amely havonta terheli meg a bankkártyát, holott a szolgáltatásai nincsenek kihasználva, vagy épp teljesen feleslegesek a felhasználó számára. Ezek az előfizetéses szolgáltatások pedig észrevétlenül emészthetik fel a megtakarításainkat - mutat rá a Business Insider.

Mutatjuk, hogyan ellenőrizheti, hogy vannak-e felesleges előfizetései

Egy friss tanulmány szerint a fogyasztók 90%-a alábecsüli a havi előfizetési költségeit, és a ténylegesen fizetett összeg háromszorosa a becsléseknek. Annak tehát, hogy a hónap végén több pénz maradjon a bankkártyán, az egyik legegyszerűbb módja a felesleges előfizetések lemondása. Az automatikus levonásokat a bankkártyás tranzakciók közt találjuk meg, Az aktív előfizetéseket pedig az App Store vagy Google Play oldalakon törölhetjük. Gyakran előfordul az is, hogy egy „ingyenes próbaidőszak” után elfelejtettük törölni a regisztrációt, a kártyánkról pedig ezentúl könyörtelenül vonják le a pénz, ezért is érdemes időről időre monitoroznunk a bankszámlakivonatunkat.