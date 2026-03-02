A földgázár emelkedése félelmetesebb, mint az olajé – öldöklő verseny indulhat érte tavasszal

Az európai földgáz ára meredeken emelkedett, miután a Közel-Keleten kirobbant harcok felerősítették a globális energiaellátás jelentős zavarától való félelmeket. Az irányadó határidős jegyzések árai az Európában referenciának számító holland gáztőzsdén a kereskedés indulása után 25 százalékkal ugrottak meg – ez 2023 augusztusa óta a legnagyobb napi emelkedés –, miután a hétvégén gyakorlatilag leállt a tankerforgalom a Hormuzi-szoroson keresztül. A szűk vízi útvonal kulcsfontosságú energiaszállítási folyosó: nemcsak a kőolajra, hanem a földgázra is igaz ez az állítás. A világ cseppfolyósítottföldgáz-exportjának (LNG) mintegy 20 százaléka a Hormuzi-szoroson halad át.

A litván Klaipeda kikötőjében levő LNG-terminál – elszállt a földgáz ára is a közel-keleti válság miatt (illusztráció)

Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Óriási az európai földgázkitettség a Közel-Kelet irányába

A kialakult helyzet a legkomolyabb sokkot jelentheti a gázpiacok számára azóta, hogy Oroszország négy évvel ezelőtti ukrajnai inváziója felforgatta a globális energiakereskedelmet. Bár a Közel-Keletről szállított LNG túlnyomó részét ázsiai országok vásárolják meg, bármilyen fennakadás fokozná a versenyt az alternatív beszerzési forrásokért – ami világszerte, így Európában is árfelhajtó hatással járna. Európa számára különösen a katari termelés fontos, miként az Origo ezen cikkéből kiderül, a közel-keleti ország komoly nyomásgyakorlással bír a kérdésben az EU-ra.

Csakhogy most Katart is elérték az iráni válaszcsapások: miként megírtuk, két drón csapódott be energiaipari létesítményekbe az iparvárosként ismert Ras Laffan és Mesaieed területén, ami miatt felfüggesztették a termelést a Ras Laffan-i komplexumban. Ezt a világ egyik legnagyobb földgáztermelő vállalata, a QatarEnergy jelentette be.

Az európai gázárak közel 50 százalékkal emelkedtek a hír hatására hétfő délután.

A hír aláhúzza, hogy Európa különösen kitett a kockázatoknak, amik a mostani közel-keleti háborús krízis miatt felerősödnek.

Az irányadó holland havi határidős szerződés 14,56 euróval emelkedett, így cikkünk készítésekor 46,52 eurón állt megawattóránként.

Átlagon aluli mértékű az európai tárolók töltöttsége

Milyen gázellátottságban érte Európát az iráni helyzet? Ugyan a tél vége közeledik, és a gázfogyasztás lassul, de a készletek azonban szokatlanul alacsony szinten állnak.