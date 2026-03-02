Találat érte a világ egyik legnagyobb olajfinomítóját, kitört az olajpánik

Eszkalálódik az Irán elleni támadással kirobbant közel-keleti konfliktus, mely az olajpiaci hatások mellett a régió másik fontos energiapiaci termékét, az Európa számára is fontos, LNG formájában érkező földgáz is érinti. A világ egyik legjelentősebb LNG-szállítója, Katar védelmi minisztériuma révén már korábban arról számolt be, hogy két drón csapódott be az energiaipari létesítményekbe az iparvárosként ismert Ras Laffan és Mesaieed területén, ami miatt felfüggesztették a termelést a Ras Laffan-i komplexumban. Most a világ egyik legnagyobb földgáztermelő vállalata, a QatarEnergy jelentette be, hogy leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) és a kapcsolódó termékek gyártását. A hír nyomán több mint 50 százalékkal emelkedtek az európai gázárak. Eközben arról is hírek érkeztek, hogy drónok csapódtak be a Saudi Aramco egyik legjelentősebb, globálisan is az egyik legnagyobb olajfinomítójába.
Kőolaj- és földgázlétesítmények kerültek veszélybe
Drónok csaptak be hétfőn Szaúd-Arábiában a világ egyik legnagyobb olajfinomítójában. A New York Post forrásai szerint egy hatalmas tűzgömböt lehetett látni a finomítónál, ezért a hatóságok leállították a létesítményt. A becsapódásról videót is kikerült a lap Youtube-csatornájára, melyen látni, hogy hatalmas tűz és füst van a szaúdi olajóriás, az Aramco Ras Tanura-i telephelyén:
A szaúdi védelmi minisztérium megerősítette, hogy két, a létesítményt célba vevő drónt elfogtak és megsemmisítettek.
A finomító néhány egysége leállt, de a helyi piacok kőolaj- és származékellátása nem szenvedett zavart
– közölte a szaúdi állami hírügynökség, az SPA egy meg nem nevezett energiaügyi minisztériumi tisztviselőre hivatkozva.
Az olajfinomító üzem – a világ egyik legnagyobbja – napi körülbelül 550 000 hordó olajat termel, és kritikus fontosságú a sivatagi olajkirályság energiaágazata számára.
Chevron: Izrael utasítást adott a Leviatán gázmező leállítására
A Chevron közölte, hogy az izraeli energiaügyi minisztérium utasítására ideiglenesen leállítja a termelést a Földközi-tengeren található Leviatán gázmezőn. A gázmező és az arról induló gázvezetékek, illetve gázszállítások jelentőségéről az Origón is írtunk, a gázmező leállítása az Izraellel egyébként történeti okokból terhelt, feszült viszonyban álló Egyiptom számára is komoly érvágását jelentett.
A gázmezőt üzemeltető Chevron jelenleg kapacitásbővítést hajt végre a mezőn, amelynek célja az éves termelés mintegy 21 milliárd köbméterre emelése egy Egyiptommal kötött, 35 milliárd dolláros exportmegállapodás részeként.
A szintén a társaság által üzemeltetett, Izrael partjainál található, a Leviatán mezőnél kisebb Tamar gázmező létesítményei biztonságban vannak a Chevron közlése szerint. Emlékezetes: 2023-ban az akkori válság idején a globális gázpiaci árak több mint 7 százalékos emelkedésével járt a Tamar mező szállításainak ideiglenes leállása.
A Leviatán már leállt a közelmúltban, mégpedig tavaly június 13-án, az Izrael által Irán ellen indított légicsapásokkal összefüggésben. A döntés következtében
- megszakadtak a szállítások az importra szoruló Egyiptom felé, amely
- válaszul több iparágában is csökkentette a gázfelhasználást.
A Jordániába irányuló szállításokat is felfüggesztették, ami miatt az ország kénytelen volt ideiglenesen szüneteltetni az ellátást egyes gyáraiban.
Egyiptomi kormány: biztonságban van a belföldi energiaellátás
Egyiptom belföldi energiaellátását nem fogja negatívan befolyásolni Izrael gázexportjának leállítása vagy más regionális zavarok – mondta Mahmúd Nagi, az egyiptomi Kőolaj- és Ásványi Erőforrások Minisztériumának munkatársa, a minisztérium képviselőinek szavait az AhramOnline idézi.
Nagi megerősítette, hogy az áram-, gáz-, benzin- és cseppfolyósítottgáz-ellátás stabil marad, a minisztérium pedig egy veszélyhelyzeti tervet hajt végre a földgáz és a kőolajtermékek biztonságos ellátására, miután Izrael felfüggesztette a gázszállítását Egyiptomba .
Az alternatív ellátórendszer minden kormányzóság lakosságának és ipari szektorának igényeit kielégíti, áramkimaradások vagy terheléscsökkentő intézkedések nélkül.
A hálózat stabilitásának és az energiaellátásnak a biztosítása , valamint a helyi villamosenergia-fogyasztás várható hat-hétszázalékos növekedésének kezelése érdekében a kormány a szezon kezdete előtt 3000 megawatt napenergia-kapacitással és 600 megawatt akkumulátoros tárolással bővíti a rendszert – tette hozzá Nagi.