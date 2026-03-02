Találat érte a világ egyik legnagyobb olajfinomítóját, kitört az olajpánik

Eszkalálódik az Irán elleni támadással kirobbant közel-keleti konfliktus, mely az olajpiaci hatások mellett a régió másik fontos energiapiaci termékét, az Európa számára is fontos, LNG formájában érkező földgáz is érinti. A világ egyik legjelentősebb LNG-szállítója, Katar védelmi minisztériuma révén már korábban arról számolt be, hogy két drón csapódott be az energiaipari létesítményekbe az iparvárosként ismert Ras Laffan és Mesaieed területén, ami miatt felfüggesztették a termelést a Ras Laffan-i komplexumban. Most a világ egyik legnagyobb földgáztermelő vállalata, a QatarEnergy jelentette be, hogy leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) és a kapcsolódó termékek gyártását. A hír nyomán több mint 50 százalékkal emelkedtek az európai gázárak. Eközben arról is hírek érkeztek, hogy drónok csapódtak be a Saudi Aramco egyik legjelentősebb, globálisan is az egyik legnagyobb olajfinomítójába.

Katar egyik földgázüzemében felfüggesztette a termelést (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Kőolaj- és földgázlétesítmények kerültek veszélybe

Drónok csaptak be hétfőn Szaúd-Arábiában a világ egyik legnagyobb olajfinomítójában. A New York Post forrásai szerint egy hatalmas tűzgömböt lehetett látni a finomítónál, ezért a hatóságok leállították a létesítményt. A becsapódásról videót is kikerült a lap Youtube-csatornájára, melyen látni, hogy hatalmas tűz és füst van a szaúdi olajóriás, az Aramco Ras Tanura-i telephelyén:

A szaúdi védelmi minisztérium megerősítette, hogy két, a létesítményt célba vevő drónt elfogtak és megsemmisítettek.

A finomító néhány egysége leállt, de a helyi piacok kőolaj- és származékellátása nem szenvedett zavart

– közölte a szaúdi állami hírügynökség, az SPA egy meg nem nevezett energiaügyi minisztériumi tisztviselőre hivatkozva.

Az olajfinomító üzem – a világ egyik legnagyobbja – napi körülbelül 550 000 hordó olajat termel, és kritikus fontosságú a sivatagi olajkirályság energiaágazata számára.

Chevron: Izrael utasítást adott a Leviatán gázmező leállítására

A Chevron közölte, hogy az izraeli energiaügyi minisztérium utasítására ideiglenesen leállítja a termelést a Földközi-tengeren található Leviatán gázmezőn. A gázmező és az arról induló gázvezetékek, illetve gázszállítások jelentőségéről az Origón is írtunk, a gázmező leállítása az Izraellel egyébként történeti okokból terhelt, feszült viszonyban álló Egyiptom számára is komoly érvágását jelentett.

A gázmezőt üzemeltető Chevron jelenleg kapacitásbővítést hajt végre a mezőn, amelynek célja az éves termelés mintegy 21 milliárd köbméterre emelése egy Egyiptommal kötött, 35 milliárd dolláros exportmegállapodás részeként.

A szintén a társaság által üzemeltetett, Izrael partjainál található, a Leviatán mezőnél kisebb Tamar gázmező létesítményei biztonságban vannak a Chevron közlése szerint. Emlékezetes: 2023-ban az akkori válság idején a globális gázpiaci árak több mint 7 százalékos emelkedésével járt a Tamar mező szállításainak ideiglenes leállása.