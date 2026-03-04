Fontos figyelmeztetést adott ki a Wizz Air

Hírlevél
Megszólalt a Wizz Air a közel-keleti káosz kapcsán: jövő vasárnapig nem indulnak gépek a válságövezetbe, az utasoknak pedig Sarm-es-Sejk felé kell kerülniük, ha el akarják érni Európát.
wizz airdubajsarm - es - sejkeurópa

Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem - közölte a légitársaság. Erre az időszakra a légitársaság jelentősen sűrítette Sarm-es-Sejk és Budapest közötti járatainak számát, péntektől heti 10 alkalommal lehet a két város között utazni. A Wizz Air hálózatában jelenleg ez az útvonal biztosítja a legjobb összeköttetést Izrael és Európa között. 

A Wizz Air Airbus A321-271NX is on the runway for takeoff, while another aircraft from the same company prepares to land at Barcelona-El Prat Airport, in Barcelona, Spain, on August 27, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
A Wizz Air az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálja
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A légitársaság továbbra is szorosan követi a fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, repülésbiztonsági ügynökségekkel és az érintett kormányzati szervekkel. 

A Wizz Air az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálja, menetrendje a helyzet alakulásának függvényében változhat. 

A Wizz Air köszöni utasai türelmét és megértését, az érintett foglalásokkal rendelkező utasait közvetlenül értesíti a rendelkezésre álló lehetőségekről.

 

