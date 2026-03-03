Elindult a háborús lavina! Szerdától a benzin ára is megugrik a magyar kutakon

Hírlevél
Intenzíven elindul az előrejelzett üzemanyagár-emelés: szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd. Rossz hír, hogy az iráni háborús konfliktus miatt akár a 600 forintos benzinár is a kanyarban lehet.
Az áremelkedés annak köszönhető, hogy a Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van hordónként, a forint árfolyama pedig közelít a 330-hoz a dollárral szemben – írja a Holtankoljak.hu. Az Irán és USA közti háború hatása hamar érezhetővé vált az üzemanyagárakon, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten.

Akár a 600 forintos benzinár is a kanyarban lehet. Képünk illusztráció. Fotó: Erik Mclean / Unsplash
Akár a 600 forintos benzinár is a kanyarban lehet

Az iráni háborús konfliktus kirobbanása kapcsán alapvetésként kezelt körülmény, hogy a globális olajpiaci termelés 3 százalékét adó Irán, a közel-keleti országok (elsősorban Szaúd-Arábia) jelentős kőolajtermelése, a legfőbb szállítási útvonalnak számító, vélhetően blokád alá vont Hormuzi-szoros, valamint a fontos iráni olajinfrastruktúrák esetleges kiesése az olajpiac szempontjából külön is kockázati tényezőt jelentnek az árakban. Együttesen pedig – ahogy erre a jelek utalnak, ez most fennáll – különösen veszélyes elegyet jelentenek az olajára, azon keresztül akár a hazai üzemanyagárak alakulásának szempontjából. Az elemzői konszenzus a 100 dolláros Brent olajárra figyel, pontosabban amiatt aggódik. Ez a mérték ugyanis léptékváltást jelentene az olajpiacon.

2026.03.03-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk még: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 594 Ft/liter 

 

