Eladhatják a Fuggerek utolsó bankját – a legendás bankárdinasztia egykor pápákat és császárokat hitelezett

A Fugger család egykor Európa egyik legbefolyásosabb bankdinasztiája volt, kereskedelmi útvonalakat építettek ki, és pénzt kölcsönöztek a Római Birodalom császárainak és pápáinak. Most eladósorba kerülhet egy, az egyik leszármazottjuk által alapított magánbank.

II. Jakob Fugger

A Vienna Insurance Group biztosítótársaság (VIG) a Fuerst Fugger Privatbank, egy 1954-ben alapított kisméretű vagyonkezelő társaság eladására készül. A döntés azután születhet meg, hogy a VIG az év második felében véglegesíti a bankot jelenleg birtokló Nuernberger Versicherung biztosítótársaság felvásárlását – írja a Bloomberg névtelenséget kérő forrásaira hivatkozva.

A magánbank közel 7 milliárd euró értékű vagyont kezel. Jelenleg körülbelül 120 millió euró lehet a bank értéke, de az európai banki engedélye miatti megnövekedett érdeklődés felfelé nyomhatja az árat.

Az ügyben érdekelt VIG, a Fuerst Fugger és a Nuernberger képviselői nem kívántak nyilatkozni.

A Fugger az európai történelem egyik leghíresebb neve

A cég székhelye az európai történelem egyik leghíresebb nevét képviselő Fugger család augsburgi reneszánsz palotájában található. A család a 15. és 16. században emelkedett fel, amikor Európa egyik legszélesebb nemesfémbánya-, kereskedőház- és bankhálózatát felügyelte. A Fuggerek finanszírozást nyújtottak a Habsburgoknak, de befolyásuk a Vatikánra és az európai nemesség széles körére is kiterjedt.

A család virágkora a 17. századra véget ért, miután a szintén általuk hitelezett spanyol kormány több alkalommal sem tudta visszafizetni a tartozását.

A Habsburgok még mindig csillagászati ​​összegekkel tartoznak a Fuggereknek, bár az 1815-ös bécsi kongresszus óta nem történt kísérlet a pénz behajtására – mondta Maria-Elisabeth Thun-Fugger grófnő, a család leszármazottja a Wirtschaftswoche magazinnak egy 2016-os interjúban. „Még mindig szívesen hozom fel ezt a témát, valahányszor a Habsburg család egy tagjával találkozom” – tette hozzá.

V. Károly német-római császár, gróf Anton Fugger von Kirchberg egy káplán, egy katona és egy fiatal nő jelenlétében Frederic William Zimmermann 1866-os acélmetszetén

A család leszármazottai ma 3200 hektár németországi erdőterület bevételéből és egyéb vagyonelemekből származó bevételekből élnek, amiből jótékonysági tevékenységeket is finanszíroz, beleértve a világ egyik első alacsony jövedelműeknek szánt lakótelepét. Az 500 éves Fuggerei még mindig egy rajnai forintnak, azaz 88 eurócentnek megfelelő összeget, valamint napi három imát kér az éves bérleti díjért Augsburgban 150 lakosától.

A most valószínűleg eladás előtt álló Fuerst Fugger Privatbankot Friedrich Carl Fuerst Fugger-Babenhausen alapította.

A bank 1999-ben a Nuernberger biztosítótársaság tulajdonába került, de a bank továbbra is a család évszázados örökségét hirdeti a vállalkozások vonzása érdekében. A bank 144 embert foglalkoztat, és 2024-ben 13,6 millió eurós nettó nyereséget könyvelt el.

A Fugger család történetét ebben a cikkünkben mutattuk be részletesen.