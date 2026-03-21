Újra megnyitja kapuit egy népszerű, hazai termálfürdő

A Tamási Termálfürdő büszkesége a föld mélyéből feltörő, 55°C hőmérsékletű gyógyvíz, amely összetételét tekintve a legértékesebb hazai vizek közé tartozik. A fürdőépület közel egymilliárd forintos felújítása tavaly tavasszal kezdődött el. Eredetileg április elejei nyitást ígértek, de végül kis csúszással, május elsején nyitják meg, egyelőre részlegesen a létesítményt - írta a Termalonline.

Május 1-től Pünkösd hétvégéig heti 4 napos nyitvatartással üzemel a fürdő (Csütörtöktől - Vasárnapig), majd Pünkösd hétvégétől minden nap nyitva lesz

Tekintettel arra, hogy a fedett fürdő felújítása még javában zajlik, így hasonlóan a tavalyi évhez a 25-s úszómedencével, két kültéri (ebből egy részben fedett) gyógyvizes termálmedencével, kültéri gyerek pancsoló medencével és egy kültéri finn szaunával várják a fürdőzni és pihenni vágyókat - derült ki a termálfürdő friss közösségi média bejegyzéséből. Azt egyelőre nem árulták el, hogy a fedett részleg átadása mikorra várható.

Az alkáli-klordios, hidrogén-karbonátos főleg a mozgásszervi és nőgyógyászati megbetegedések, a sport-, vagy más izomsérülések utókezelése, az idült bőrbetegségek, vagy az érszűkületek egyes formáiban bizonyul hatékonynak. Végtagízületi, gerinc- és csípőízületi porckopásos elváltozásoknál, baleseti és ortopédiai károsultak utókezelésére szintén remekül használható, valamint a degenratív vagy gyulladásos reumatológiai megbetegedések esetén is - írják a fürdő honlapján.