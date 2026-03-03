Iráni háború: újabb 20 százalékkal nőttek az európai gázárak

Több mint 20 százalékkal emelkedett az európai földgáz ára, mivel bizonytalan, hogy meddig szünetelteti az exportot a világ legnagyobb, Katarban található LNG-exportáló üzeme, és milyen hatással lesz ez a globális energiaellátásra - közölte a Bloomberg hírügynökség. A gáz ára több mint 60 százalékkal emelkedett a pénteki zárás óta az európai piacon, ilyen mértékű árváltozásokat a 2022-es energiaválság óta nem láthattunk.

Az iráni háború miatt, főként az LNG szállítások akadtak el. Ennek hatására jelentősen nő a gáz ára az európai piacon is.

A piac legnagyobb kérdése, hogy meddig fognak tartani a harcok. Az Egyesült Államok ellentmondásos üzeneteket küldött a háború időtartamával kapcsolatban, Donald Trump elnök pedig megfogadta, hogy „bármit megtesz, ami kell”.

Miközben Európa a tél utolsó szakaszába lép, a gáztartályai kiürültek, ami potenciálisan fokozhatja a globális gázbeszerzésekért folytatott versenyt a közelgő felhalmozási szezonban. A kereskedők megkérdőjelezik a katari létesítmény elleni támadások súlyosságát is, amely az iparág történetének egyik legjelentősebb nem tervezett leállása.

A katari létesítmény a globális gázellátás körülbelül egyötödét adja. Már a leállás előtt is, a közel-keleti háború kiszélesedése miatt a hétvége óta gyakorlatilag lezárták a Hormuzi-szorost, azt az útvonalat, amelyen keresztül Katarnak szállítania kell a gázát. Tegnap az irániak pedig hivatalosan is jelezték, nem engedik át a hajókat.

A helyzet veszélyezteti Európa készletfelhalmozását, mivel az LNG-szállítmányokért folytatott potenciális verseny más régiókkal szélesíti az árkülönbségeket. Az európai nyári határidős gázárak jelentősen emelkedtek a következő téli szerződésekhez képest, így a kereskedők számára gazdaságtalanná vált az fűtőanyag tárolása.

„Jelentős áringadozásra számítunk az elkövetkező napokban, mivel a piaci szereplők felmérik a kieső termelés hatását saját ellátási portfóliójukra” – mondta Ross Wyeno, az S&P Global Energy LNG rövid távú elemzésekért felelős igazgatóhelyettese. „A rövid távú spot vásárlások terén a legagresszívebb vásárlók valószínűleg az ázsiai-csendes-óceáni piacokon lesznek.”