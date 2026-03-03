Iráni háború: újabb 20 százalékkal nőttek az európai gázárak

Több mint 20 százalékkal emelkedett az európai földgáz ára, mivel bizonytalan, hogy meddig szünetelteti az exportot a világ legnagyobb, Katarban található LNG-exportáló üzeme, és milyen hatással lesz ez a globális energiaellátásra - közölte a Bloomberg hírügynökség. A gáz ára több mint 60 százalékkal emelkedett a pénteki zárás óta az európai piacon, ilyen mértékű árváltozásokat a 2022-es energiaválság óta nem láthattunk.
A piac legnagyobb kérdése, hogy meddig fognak tartani a harcok. Az Egyesült Államok ellentmondásos üzeneteket küldött a háború időtartamával kapcsolatban, Donald Trump elnök pedig megfogadta, hogy „bármit megtesz, ami kell”.
Miközben Európa a tél utolsó szakaszába lép, a gáztartályai kiürültek, ami potenciálisan fokozhatja a globális gázbeszerzésekért folytatott versenyt a közelgő felhalmozási szezonban. A kereskedők megkérdőjelezik a katari létesítmény elleni támadások súlyosságát is, amely az iparág történetének egyik legjelentősebb nem tervezett leállása.
A katari létesítmény a globális gázellátás körülbelül egyötödét adja. Már a leállás előtt is, a közel-keleti háború kiszélesedése miatt a hétvége óta gyakorlatilag lezárták a Hormuzi-szorost, azt az útvonalat, amelyen keresztül Katarnak szállítania kell a gázát. Tegnap az irániak pedig hivatalosan is jelezték, nem engedik át a hajókat.
A helyzet veszélyezteti Európa készletfelhalmozását, mivel az LNG-szállítmányokért folytatott potenciális verseny más régiókkal szélesíti az árkülönbségeket. Az európai nyári határidős gázárak jelentősen emelkedtek a következő téli szerződésekhez képest, így a kereskedők számára gazdaságtalanná vált az fűtőanyag tárolása.
„Jelentős áringadozásra számítunk az elkövetkező napokban, mivel a piaci szereplők felmérik a kieső termelés hatását saját ellátási portfóliójukra” – mondta Ross Wyeno, az S&P Global Energy LNG rövid távú elemzésekért felelős igazgatóhelyettese. „A rövid távú spot vásárlások terén a legagresszívebb vásárlók valószínűleg az ázsiai-csendes-óceáni piacokon lesznek.”
Az alternatívák utáni küzdelem már megkezdődött, Tajvan és Dél-Korea is olyan országok között van, amelyek más forrásokat keresnek, mivel a létfontosságú villamosenergia-alapanyag gáza veszélyben van. Ugyanakkor a kínai gázvásárlók azt mondták, hogy az ország nyomást gyakorol Teheránra, hogy tartsa nyitva a Hormuzt.
A Goldman Sachs Group Inc. elemzői megawattóránként 36 euróról 55 euróra emelték a 2026 áprilisára vonatkozó európai gázárakra vonatkozó előrejelzésüket. Mivel Katar LNG-jének nagy része Ázsiába irányul, az elemzők, köztük Samantha Dart, arra számítanak, hogy az ázsiai spot árak az európai árakhoz képest emelkedni fognak.
„Az ellátásbiztonság ismét problémává válhat Európa számára” – mondta Huibert Vigeveno, a svájci székhelyű MET Csoport vezérigazgatója. A holland front-home határidős árfolyam, Európa gáz-benchmarkja, 23,04%-kal, megawattóránként 54,76 euróra emelkedett Amszterdamban reggel 8:25-kor.
Az iráni háború az energiaszektort és a globális szállítást is megrázta, újabb inflációs hullám veszélyét vetítve előre. Az olaj világpiaci ára is meredeken emelkedett, miután az Egyesült Államok és Izrael fokozta az Irán elleni katonai műveleteket.