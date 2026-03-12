Gázársapka jöhet az EU-ban, a földgáz lassan nagyobb problémát képvisel, mint a kőolaj

Egyre fájdalmasabban érzi az EU az olcsó energia hiányát, illetve az ellátásbiztonsági kockázatokat mind a kőolaj, mind a földgáz kérdésében. Az iráni háború, valamint a Hormuzi-szoros blokádja a földgázszállításokat is bizonytalanná tette, a gázárat jelentősen megemelte, hiszen az átjárón békeidőben a globális LNG-forgalom mintegy 22-23 százaléka halad át. Európának – miközben az orosz Gazprom szerint a Magyarországra is szállító Török Áramlatot is találat érte – kiürülő gáztárolók mellett az egyre többet fizető ázsiai vevőkkel kell versenyezni a közel-keleti földgázért.

Gázársapka bevezetése is terítékre kerülhet a közelgő EU-csúcson az európai gázárak elszabadulása miatt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Gázár, rendelkezésre állás, ürülő európai tárolók

Az iráni háború kapcsán mostanra vélhetően még az is tisztában van annak olajpiaci, azon keresztül energetikai következményeinek főbb vonásaival, aki egyébként kevésbé érdeklődik a közel-keleti helyzet alakulása, a régió globális energiapiaci fontossága iránt. Talán emellett némileg kevesebb szó esett a földgáz kérdéséről, pedig ennek az energiahordozónak az ára Európában legalábbi olyan mértékben drágult, mint kőolajnál irányadónak számító Brent típusú nyersolajé. Nézzük pár mondatban összefogalva, miért aggasztó az, amit a földgáznál látni!

Cikkünk készítsének napján – március 12-én, a reggeli órákban – az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsdén a legközelebbi, áprilisi jegyzésében 3 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 51,49 euróba került a kereskedés első órájának végén (úgy, hogy a hét elején a jegyzési ár 70 euró közelében is járt). A gázjegyzés három hónapja 26,27 eurón, egy éve 34,21 eurón, két éve 27,24 eurón zárt. Az áremelkedés mértéke elképesztő, és ezen belül önmagában aggasztó, hogy a fő közel-keleti termelő Katar kapacitásainak jelentős része is kiesett átmenetileg a termelésből, vagyis azé az európai ellátás szempontjából fontos országé, melynek viszonya az EU-val amúgy is feszült volt.

Milyen következményekkel kell a magas gázárak kapcsán számolni? Leginkább az alábbi szempontok, illetve tényezők mentén látható, hogy miért különösen aggasztó a mostani helyzet:

Mivel a Hormuzi-szorosban a héten már több olajtankert támadás ért, az átkelés a szoroson pedig egyáltalán nem biztonságos, és egyelőre csak szóban hangzott el az a jelzés Washington és Párizs részéről, hogy a kereskedelmi hajók áthaladását hadihajóknak kellene fedezniük (s ezek sem nyújtanak feltétlen védelmet minden kósza rakéta ellen), nem lehet rövid távon az LNG-szállítások helyreállítására számítani.

Az egyelőre még úton lévő szállítmányokra pedig a délkelet-ázsiai vevők elképesztő árak megfizetése ellenére csapnak le, hiszen óriási népességű országok működése múlhat az LNG-ből időben visszafejtett földgáz rendelkezésre állásán.

Eközben ugyan Európába érkezik orosz eredetű földgáz (LNG-ként), de a Kreml nemrég azt kommunálta: felmerült, hogy az EU-ból való 2027-es tiltás előtt, illetve azt megelőzve, maguktól zárják el a csapokat. Az orosz energiahordozóknak egyébként épp az ázsiai piacok – India, Kína – jelenthetik a fő felvevőhelyét, különösen jelen helyzetben, és a keresletet mutatja az, hogy az orosz kitermelésű kőolaj ára is némiképp emelkedik, bár még mindig lényegesen olcsóbb, mint a Brent.

S eközben Európában lassan meg kellene kezdeni a szokásos betárolási időszakot, készülve a következő téli szezonra, egyre drágábban és egyre nehezebben elérhető gázból. A Kyos európai gáztérképének március 10-i adatai szerint az EU föld alatti gáztárolói 29,3 százalékos átlagos töltöttségen állnak, ez némileg alacsonyabb az ilyenkor szokottnál. Magyarországon az átlagos töltöttségi szint 33,9 százalék, ezek mellett az LNG importterminálok 48,6 százalékon állnak. Ez ugyan mint abszolút szám magasabb az előbbieknél, de ténylegesen jóval kevesebb, lényegében a visszafejtésre váró gázmennyiséget mutatja. Ezért az lenne kívánatos jelen helyzetben, hogy az impotterminálokon is minél több LNG halmozódjon fel.

A helyzet hosszú távú hatásai pedig könnyen beláthatók, és egyáltalán nem kecsegtetők, hiszen a magasabb gázár nem csak a lakossági számlákon jelentkezik majd, hanem az európai vállalkozásoknál is (ne feledjük, a magyarországi fogyasztók jelentős részét továbbra is védi a rezsistop intézménye), ami a termelési költségeken belül az energiaköltségek növekedése miatt az árak emelkedésével jár majd együtt.