Az ultragazdagok 100 millió forintnál többet is áldoznak azért, hogy elmenekülhessenek a Közel-Kelet háborús poklából

A szupergazdagok akár 100 millió forint feletti összeget is hajlandóak áldozni azért, hogy magángépekkel menekülhessenek a Közel-Keletről, miközben a konfliktus eszkalálódik.
Dubaj, szupergazdag, közel-keleti helyzet, Abu-Dzabi

A Dubajban és Abu-Dzabiban élő gazdag elit tagjai kétségbeesetten keresik a privát menekülési útvonalakat, amióta az Egyesült Államok és Izrael összehangolt támadásokat indított Irán ellen a hétvégén – jelentette a Semafor

gazdag elit, Plumes of smoke rise following reported explosions in Tehran on March 1, 2026. Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme leader since 1989 and sworn enemy of the West, was killed in the opening salvo of a massive US and Israeli attack, sparking a new wave of retaliatory missile strikes from Tehran on March 1. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
A gazdag elit tagjainak semmi sem drága, hogy elmenekülhessenek a közel-keleti háborús övezetből
Fotó: ATTA KENARE / AFP

Fejvesztve menekül a gazdag elit a háború sújtotta régióból

Vannak, akik hajlandóak akár több százezer dollárt is kifizetni azért, hogy 10 órás autóút árán eljussanak Szaúd-Arábiába, ahonnan magángépeket bérelhetnek Európába. „Szaúd-Arábia az egyetlen valódi lehetőség azok számára, akik most azonnal el akarnak menekülni a régióból” – mondta Ameerh Naran, a Vimana Private magánrepülőgép-közvetítő cég vezérigazgatója.

A régióból ilyen módon menekülők között vannak globális pénzügyi cégek vezető tisztségviselői és a térségben nyaraló szupergazdagok. „Ügyfeleink vegyesen keresnek meg minket, köztük családok, magánszemélyek és vállalatok, akik ki akarnak jutni a régióból, mert féltik a biztonságukat” – tette hozzá Ian McCaul, aki az Egyesült Királyságban működő Alma Risk biztonsági cégnél dolgozik.

A hirtelen megnövekedett kereslet miatt az európai magánrepülőgép-charterek díjai elérhetik akár a 350.000 dollárt (kb. 117 millió forint) is.

Dubaj – amely az elmúlt években a külföldi ultragazdag üzletemberek, vállalkozók és influenszerek központjává vált – azon öböl-menti területek között van, amelyek ellen Irán megtorló csapásokat indított. Bejárták a világsajtót és az internetet például azok a felvételek, amelyek a lángokban álló dubaji luxus Fairmont The Palm szállodát ábrázolják.

Eközben számos influenszer árasztotta el a közösségi médiát olyan videókkal és fotókkal, amelyek a Dubaj látképén az iráni rakéták nyomában feltűnő füstcsíkokat ábrázolják.

Mindez annak tükrében is érdekes, hogy az elmúlt években Dubaj lett a vagyonos magánszemélyek számára a legvonzóbb város. Elsősorban az alacsony adókulcsok, a világszínvonalú infrastruktúra, a politikai stabilitás és a luxuskörnyezet volt az, amely mágnesként vonzotta a városba a tehetőseket. Most azonban az iráni konfliktus egy szempillantás alatt véget vetett Dubaj „biztonságos menedék” imázsának – írtuk meg.

 

