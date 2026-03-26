Megjelent a rendelet az Ukrajnával szembeni gázexportstopról, magyar részről nem történik szerződésszegés

A megjelent rendeletek alapján a döntéshozók megtalálták annak a módját, hogy a gázexportstop érdekében magyar részről senki, semmilyen szerződést ne szegjen meg, ugyanakkor nyomást lehessen gyakorolni a kőolajszállítás újraindítása érdekében. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az lesz a megoldás, hogy a gáz kiszállítására negyedévenként meghirdetendő kapacitásaukciót a rendszerüzemeltető FGSZ Zrt. majd nem hirdeti meg.

Az Ukrajnával szemben bevezetett gázexportstop miatt magyar részről semmilyen szerződésszegésre nem fog sor kerülni

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Stefan Sauer

Jól átgondolták a gázexportstop időzítését

Az aukciók időpontja rendkívül kedvez a kormánynak – hívták fel a Világgazdaság figyelmét piaci szereplők. Azért kedvező az időpont, mert az április 1-jén kezdődő negyedévre vonatkozó kapacitásokat már korábban kiosztották, ezzel nincs mit tenni, ennek alapján ki kell engedni Ukrajnába a gázt.

Azonban a július 1-től indulóra vonatkozót majd csak április 20-án hirdetik meg az FGSZ nyilvános aukciós naptárja szerint.

Éppen ez az az aukció, amelyet nem hirdethet meg a társaság az új rendelet szerint. Vagyis egy hónapig él a magyar nyomásgyakorlás lehetősége: az ukrán vezetés ezalatt újraindíthatja a kőolaj szállítását.

Nem maradnak hoppon azok a hazai kereskedők sem, amelyek számítottak az Ukrajnába történő eladásból származó bevételre. Betárolhatják azt Magyarországon. Az erre vonatkozó új jogszabály előírja, hogy az MVM ellátásbiztonsági okból további 800 millió köbméter biztonsági gázkészlettel rendelkezzen.

Megmaradt a Szlovákián át vezető szállítási útvonal

Ám meg kellett szervezni az ukrán piacra szánt, de onnan visszatartott gáz teljes mennyiségének a hazai bespájzolását, ami jóval több az MVM 800 millió köbméterénél. Ezért az új jogszabály három csoportra osztotta azokat a társaságokat, amelyeknek a gáza Magyarországon reked az exportstop miatt.

Az elsőbe egyedül az MVM tartozik, amelyre tehát az említett, plusz tárolási kötelezettség vonatkozik.

A második, tárolásra kötelezett csoportot az FGSZ alkotja.

A harmadik csoportba a végfelhasználókat ellátó piaci szereplők, a gázkereskedők kerültek.

A Világgazdaság cikke végezetül arra is felhívja a figyelemt, hogy a jogszabály e passzusa azonban nem említi a végfelhasználókat el nem látó, úgynevezett korlátozott engedélyeseket. Vagyis a korlátozott engedélyesek nem kötelesek semennyi gázt sem Magyarországon tároltatni, és akár exportálhatnak is.