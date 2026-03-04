A legfőbb változás annak a rendelkezésnek az eltörlése, amely kimondta: az újonnan beszerelt fűtésberendezéseknek legalább 65 százalékban megújuló energiát kell használniuk Németországban. Ez az, amivel lényegében kitiltották volna a gázkazánokat, mivel az eredeti, 2023-ban elfogadott tervezet 110 százalékos hatásfokot írt elő, és ezzel gyakorlatilag csak hőszivattyús rendszerek maradhattak volna a piacon. A németek pedig tagállami szinten ehhez a szabályozáshoz képest is szigorúbb rendelkezést hoztak a megújuló energiaforrások kötelező felhasználásával.

2025-től nem támogatják a kazánok, gázkazánok telepítését, viszont 2029-től sem tiltják be őket

Fotó: Shutterstock

A haszon.hu arról is ír, hogy Németországban a zöldítési kötelezettséget a háztulajdonosoktól a szolgáltatókra helyezik át: 2029-től a gáz- és olajszállítóknak egyre növekvő arányban kell klímabarát összetevőket (például biometánt, szintetikus üzemanyagot) keverni a hagyományos tüzelőanyagokhoz. A kvóta tíz százalékkal indul, s 2040-ig három lépésben emelkedik. Az állami támogatási rendszer megmarad, és legalább 2029-ig finanszírozott.

A döntésnek európai uniós jelentősége is van: a korábbi német szabályozás precedenst teremthetett volna a gázkazánok uniós szintű fokozatos kivezetéséhez, az Európai Unió tervei között ugyanis szerepel, hogy kivezeti a gázfűtést a tagállamokban. Emiatt a gázkazán fűtőberendezéseket újonnan 2029-től nem lehetett volna forgalomba hozni. Eleinte csak a hőszivattyúk beépítését tették volna kötelezővé a gázkazánok helyett (a hatásfok szigorításán keresztül), de fontolóra vették a hidrogénalapú fűtés engedélyezését is. Utóbbit robbanásveszély miatt vetették el.

Visszatérve meglévő kazán használata, a javítás, a cserealkatrész-beszerzés, sőt akár a meglévő kazán cseréje azonos technológiára is továbbra is lehetséges lesz és lett volna, ám ha már nem javítható és mindenképp új fűtésrendszer szükséges, szűkösebb és ezzel együtt szükségszerűen drágább lett volna a választék.

Összevetésül a jelenlegi (2013 óta) érvényben lévő rendelet 75–86 százalékos energiahatékonyságot (köznapi nevén hatásfok) ír elő, és bár a jövőben magasabb lesz ez az érték, nem 110 százalék lesz az előírás, hanem 87–92 százalék, amelynek a modern kondenzációs kazánok továbbra is megfelelnek.