Nagyon hamar fájni fog Ukrajnának a magyar földgázszállítások leállítása

A magyar kormány új intézkedést készít elő, válaszul az Ukrajna által fenntartott olajblokádra a Barátság kőolajvezeték elzárásával összefüggésben – ezt jelentette be Orbán Viktor kormányfő, aki közölte: kormányülésen tárgyalják a Magyarországról Ukrajnába irányuló földgázszállítások leállítását. Összefoglaljuk, miért érintené ez nagyon érzékenyen az ukrán energiaszektort.
Ezért létfontosságú a magyar gázszállítás Ukrajnának
Magyarország szerepe jelentős az ukrán energiaellátásban, mind a villamos energia exportjában, mind pedig a földgázszállítások tekintetében. Ukrajna jelentős földgázkészletekkel és megfelelő kiteremlési kapacitással bír ugyan a saját ellátásának biztosításához, ám az orosz-ukrán háborúban ezek a képességek meggyengültek, valamint az energetikai infrastruktúrát érő támadások megnehezítik az energiaellátás biztosítását akkor is, ha a földgáz rendelkezésre áll (érdemes felidézni ennek kapcsán, hogy az orosz támadások a most záruló téli időszakban Kijevben is hosszú ideig tartó, rendszeres energiakimaradást okoztak mind az áram, mind a fűtés terén).
Ukrajna a kialakult helyzetben a saját termelésből nem fedezhető, jelenleg nagyjából 30 százaléknyi részt képviselő szükségletet gázimportból pótolja, melyek fő forrásai - mutatja be az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése - a régiós országok. Lengyelország jelentős mennyiséget szállít, de Szlovákia még többet, míg az ukrán gázimport szerkezetésben Magyarország szerepe kiemelkedő. Mit jelent ez számokkal kifejezve?
Azt hogy a Magyarországról érkező földgáz mennyisége a háború 2022-es kitörése óta folyamatosan, jelentősen nőtt, és 2025 végére már az ukrán import közel 50 százalékát adta.
Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus vezetője a közelmúltban közösségi oldalára írt bejegyzésében azt írta, hogy a téli hetekben az oroszok által az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások kapcsán a „következmények súlyosak”, és januárban még energetikai szükségállapotot is el kellett rendelni”. Abban a helyzetben pedig Magyarország tudta majdnem hogy a legtöbb segítséget nyújtani Ukrajnának a szakértő szerint.
Az ezt követően leállt Barátság vezeték újraindítása ügyében tett lépések eddig nem vezettek eredményre, és az előzmények tükrében a magyar gázszállítások leállítása súlyos érvágás lenne Ukrajnának.
2025 végére ugyanis Magyarország már több mint 2,5 milliárd köbmétert szállított Ukrajnának, ami a teljes éves gázfogyasztás 14-16 százalékát jelentette. Persze a kiszállított földgáz kereskedett földgáz, hiszen Magyarország saját termeléséből ezeket a szállításokat nem tudná teljesíteni. Az Ukrajnába juttatott földgáz nagyja orosz eredetű, de más európai országból is érkezik, Magyarország tranzitországi szereplőként szállítja azt Ukrajnába (hasonlóan egyékbént a villamosenegia-exporthoz, melyben Magyarország szintén mint áramkeresdő félként jelenik meg Ukrajna irányába).
Ez azonban most fokozatosan megszűnhet, a részleteket alighanem a kormányülést követően lehet megismerni.
Magyarországon maradhat a gáz
Bár 2026 januárjában a magyar útvonal részesedése az ukrán gázimportban kismértékben, 38 százalékra csökkent (kb. 266 millió köbméter), részben azért, mert az ukrán importőrök aktívabban használták a lengyel útvonalat is, a magyar gázexport továbbra is jelentős. Az Ukrajnába irányuló gázszállítások leállításának persze több következménye lehetséges, ezek belátása kapcsán az alábbiakkal élhetünk:
- Magyarország – ahogy Orbán Viktor már jelezte – az eddigi Ukrajnába irányított gázszállítmányokat saját föld alatti tárolóiban helyezi el, ami nem csak logikus, de igen praktikus lépés is, hiszen a közel-keleti válság nyomán emelkedő energiaárak és ellátási gondok közepette indul az európai betárolási időszak, az átlagnál alacsonyabb tárolói töltöttségi szintekkel. S bár Magyarország gázellátása - feltételezve, hogy katonai támadás a működését nem bénítja azt meg – a Török Áramlat vezetéken folyamatos, a jelenlegi helyzetben nagy verseny zajlik az LNG-szállítmányokért is. A Kyos adatai szerint az európai tárolók átlagos töltöttségi szintje március 23-án 28,4 százalékon állt. Magyarországon ennél némileg magasabb, 33,2 százalékos a töltöttségi szint, de Ukrajnában csak 16,1 százalékon állt. Magyarország mozgásterét ebben a helyzetben az is növeli, hogy a most betárolt gáz akár a későbbiekben is értékesíthető.
- Erre pedig akár üzletileg is jelentős esély nyílhat, mert a mostani energiaválsággal fenyegető helyzetben valószínűleg minden felkínált molekulának lesz vevője. Bár a gázszállítások leállítása valóban okozhat tranzitdíj-kiesést Magyarországnak, és Ukrajnát arra ösztönözheti, hogy beszerzéseit más európai országokból növelje. Erre az Oeconomus szerint a szlovák határ kínál jó lehetőséget Ukrajna számára, napi 42 millió köbméter kapacitással, ami havonta több mint 1,2 milliárd köbmétert jelent. Ám bárhogy is, az import növelésének egyrészt az áteresztőkapacitások szabnak korlátot, másrészt pusztán az a körülmény, hogy a gázra – különösen úgy, hogy az EU továbbra is szabadulna az orosz gáztól – mindenütt nagy szükség lesz. Magyarország aligha lő bakot azzal, ha az eddig szállított mennyiségeket tárolóiban őrzi (ahogy egyébként is zajlik magyar tárolókban bértárolás más országok számára).
Ha pedig nem pusztán aggregált számok és tendenciák mentén szeretnénk látni, mit jelentenek a magyar gázszállítások Ukrajna számára, érdemes az FGSZ Zrt. aktuális áramlásokat mutató térképére vetni egy pillantást.
Most még áramlik a gáz Ukrajnába Magyarországról
Ukrajánba a Magyarországról induló gázszállítások tekintetében a nagynyomású vezetékben alapvető fontosság a VIP Bereg (Beregdaróc), egy virtuális határkeresztező pont az ukrán-magyar határon, amely a korábbi különálló pontokat (Beregdaróc 1400 és 800). A mai aktuális forgalmi adatok alapján a VIP Bereg ponton a gázáramlás kimenő irányú (Magyarország felől Ukrajna felé), 3 634 000 kWh/h, miközben jelentős bejövő forgalom nincs ezen a ponton.
Ez a szám (3,6 millió kWh/óra) azt jelenti, hogy Magyarország jelenleg nettó exportőr Ukrajna irányába ezen a ponton. A 3,6 millió kWh/h-s érték egy stabil, közepes intenzitású szállításnak felel meg (napi szinten ez kb. 87 GWh, ami nagyjából 8-9 millió köbméter gáznak felel meg a gáz fűtőértékétől függően).
A napi adatok alapján pedig látni, hogy a VIP Bereg a magyar gázhálózat egyik meghatározó pontja, a márciusi adatok alapján csak a Kiskundorozsma 2. pont volt forgalmasabb, ez azonban importútvonal Szerbia felől (a Török Áramlaton érkező gáz beérkezési pontja).
Az aktuális napi adatok alapján azt látni, hogy a VIP Bereg forgalma a szlovák irányú exportnál is nagyobb, ami arra utal, hogy jelenleg Ukrajna a magyar hálózat legfontosabb exportpiaca.
Jelenleg az FGSZ minden továbbított kilowattóra után a magyar hálózatüzemeltető (FGSZ) rendszerhasználati díjat kap, ami bevételt jelent a magyar állami infrastruktúrának, ez a bevételi forrás ugyan kiesik a szállítások leállításával, de az áru mennyisége is a magyarországi rendszerben marad.