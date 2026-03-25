Nagyon hamar fájni fog Ukrajnának a magyar földgázszállítások leállítása

A magyar kormány új intézkedést készít elő, válaszul az Ukrajna által fenntartott olajblokádra a Barátság kőolajvezeték elzárásával összefüggésben – ezt jelentette be Orbán Viktor kormányfő, aki közölte: kormányülésen tárgyalják a Magyarországról Ukrajnába irányuló földgázszállítások leállítását. Összefoglaljuk, miért érintené ez nagyon érzékenyen az ukrán energiaszektort.

Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat

Ezért létfontosságú a magyar gázszállítás Ukrajnának

Magyarország szerepe jelentős az ukrán energiaellátásban, mind a villamos energia exportjában, mind pedig a földgázszállítások tekintetében. Ukrajna jelentős földgázkészletekkel és megfelelő kiteremlési kapacitással bír ugyan a saját ellátásának biztosításához, ám az orosz-ukrán háborúban ezek a képességek meggyengültek, valamint az energetikai infrastruktúrát érő támadások megnehezítik az energiaellátás biztosítását akkor is, ha a földgáz rendelkezésre áll (érdemes felidézni ennek kapcsán, hogy az orosz támadások a most záruló téli időszakban Kijevben is hosszú ideig tartó, rendszeres energiakimaradást okoztak mind az áram, mind a fűtés terén).

Ukrajna a kialakult helyzetben a saját termelésből nem fedezhető, jelenleg nagyjából 30 százaléknyi részt képviselő szükségletet gázimportból pótolja, melyek fő forrásai - mutatja be az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése - a régiós országok. Lengyelország jelentős mennyiséget szállít, de Szlovákia még többet, míg az ukrán gázimport szerkezetésben Magyarország szerepe kiemelkedő. Mit jelent ez számokkal kifejezve?

Azt hogy a Magyarországról érkező földgáz mennyisége a háború 2022-es kitörése óta folyamatosan, jelentősen nőtt, és 2025 végére már az ukrán import közel 50 százalékát adta.

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus vezetője a közelmúltban közösségi oldalára írt bejegyzésében azt írta, hogy a téli hetekben az oroszok által az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások kapcsán a „következmények súlyosak”, és januárban még energetikai szükségállapotot is el kellett rendelni”. Abban a helyzetben pedig Magyarország tudta majdnem hogy a legtöbb segítséget nyújtani Ukrajnának a szakértő szerint.

Az ezt követően leállt Barátság vezeték újraindítása ügyében tett lépések eddig nem vezettek eredményre, és az előzmények tükrében a magyar gázszállítások leállítása súlyos érvágás lenne Ukrajnának.

2025 végére ugyanis Magyarország már több mint 2,5 milliárd köbmétert szállított Ukrajnának, ami a teljes éves gázfogyasztás 14-16 százalékát jelentette. Persze a kiszállított földgáz kereskedett földgáz, hiszen Magyarország saját termeléséből ezeket a szállításokat nem tudná teljesíteni. Az Ukrajnába juttatott földgáz nagyja orosz eredetű, de más európai országból is érkezik, Magyarország tranzitországi szereplőként szállítja azt Ukrajnába (hasonlóan egyékbént a villamosenegia-exporthoz, melyben Magyarország szintén mint áramkeresdő félként jelenik meg Ukrajna irányába).