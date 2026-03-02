Összesen 29 milliárd forint érhető el arra, hogy a Föld mélyében kutassunk

Hírlevél
Magyarország kedvező adottságait kiaknázva már most az európai élvonalba tartozik a földhő hasznosításában. A Jedlik Ányos Energetikai Program minden korábbit felülmúló forrásmennyiséggel segíti a további előrelépést. Március elejétől az első kútfúrásokra fordítható vissza nem térítendő támogatás és egy kamatmentes hitelprogram is ösztönzi a geotermikus beruházásokat összesen 29 milliárd forinttal – jelzi az Energiaügyi Minisztérium (EM).
energetikai programgeotermikuspályázat

A magyar energiapolitika kiemelt céljai közé tartozik az önellátási képességek megerősítése, a megfizethető árak biztosítása és a szektor zöldítése. A földhő sokrétű hasznosítása mindhárom törekvést jól szolgálja. A Kárpát-medencében a földkéreg vastagsága az európai átlag fele, ami magasabb felszín alatti hőmérsékletet eredményez. A térséget felépítő kőzetek nagy mennyiségben képesek tárolni a természetes felszín alatti vízkészletet. A geotermikus energia időjárástól és napszaktól függetlenül rendelkezésre álló tiszta energiaforrás, de alkalmazása komoly pénzügyi kockázattal járó, költséges beruházásokat igényel írja közleményében az EM, amely a most megnyíló földhős pályázati lehetőségekről tartalmaz összefoglalót.

Geotermikus energiát hasznosító pályázatok indulnak (illusztráció)
Geotermikus energiát hasznosító pályázatok indulnak (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Milliárdok válnak hozzáférhetővé geotermikus energiára

A Jedlik Ányos Energetikai Program három földhős pályázatából kettő 2026. március 2-án nyílik meg. A legnagyobb keretösszegű, 19 milliárd forintos felhívás kamatmentes kölcsönt kínál a vállalkozások számára. 

A hitel összege 

  • mélygeotermia beruházás esetén minimum 1 milliárd, maximum 6 milliárd forint, 
  • sekély geotermia esetén legalább 100 millió, de legfeljebb 1 milliárd forint lehet, utóbbira a teljes keretösszeg tizede fordítható. 

Kizárólag Budapesten kívüli beruházások támogathatók, az elérhető forrásmennyiség közel kétharmadát a kevésbé fejlett régiók számára különítették el. 

A programban kifizetés legkésőbb 2029 novemberében teljesíthető.

A másik ma induló, 10 milliárd forintos kiírásból tíz-húsz vidéki projekt kaphat legalább 40 millió, de legfeljebb 1 milliárd forint támogatást. Ha a fúrás sikeresnek bizonyul, az állami hozzájárulás az összes elszámolható költség tizedét fedezheti, míg sikertelenség esetén akár a felét is. A pályázatokat az első szakaszban április végéig, a másodikban ősszel lehet benyújtani. A fizikai befejezés határideje a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított két év, de legkésőbb 2028 vége.

A harmadik földhős pályázat januárban nyílt meg a Jedlik-programban, a 12 milliárd forintos támogatás geotermikus áramtermelő rendszerek kialakítására fordítható. Ha az összesen 41 milliárd forint célzott hozzájárulás jól hasznosul, a geotermia a hazai zöldgazdaság húzóágazatává válhat. A Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció szerint 2030-ra megduplázzuk, a 6,4 petajoule bázisérték kétszeresére növeljük a hazai felhasználást. A geotermikus energia részesedése a teljes hőtermelésből 25-30 százalékra emelkedhet. 

Az új hasznosítások 2035-ig összesen 1-1,2 milliárd köbméter földgázt válthatnak ki, érdemben csökkentve az importkitettséget.

A Jedlik Ányos Energetikai Program 2026 elején indult felhívásaiban összesen közel 130 milliárd forint érhető el ágazati fejlesztésekre. 

A Vállalkozói Energiatároló Programból 50 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a hazai cégek ipari energiatárolók telepítéséhez. A gazdasági társaságok vidéki telephelyeken megvalósuló energiahatékonysági korszerűsítéseit pedig 38,7 milliárd forintos hitellehetőség ösztönzi.

Geotermikus energiát kaphatnak a Budapest Airport létesítményei, a projektről szóló sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a munka során kialakítandó monitoringrendszeren keresztül a hatóság és az üzemeltető folyamatosan figyelemmel kíséri a víztest állapotát, lehetővé téve a biztonságos és hosszú távú hasznosítást. Ha a geotermikus energia hasznosítását célzó beruházás sikeres lesz, a repülőtér legkésőbb 2030-ig több mint 90 százalékkal csökkentheti a közvetlen tevékenységéből származó szén-dioxid-kibocsátást írtuk az Origón egy tavalyi bejelentés kapcsán.

 

