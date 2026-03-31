Így spórolhat könnyedén időt és pénzt a húsvéti nagybevásárlás során

Már csak néhány nap van nagypéntekig. A húsvét előtti napokban sokan készülnek nagybevásárlásra, az ünnepi ételekhez szükséges alapanyagok beszerzése érdekében. Bár a fogyasztók vásárlási szokásai eltérőek – vannak, akik egy helyen vásárolnak meg mindent, míg vannak, akik napokig keresik a legelőnyösebb ajánlatokat – tudatos tervezéssel mindenki sokat spórolhat a húsvét előtti bevásárlások során. Ebben nyújt nagy segítséget a www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető online Árfigyelő, ami hozzájárult az élelmiszerdrágulás megfékezéséhez.
A GVH 2023. július 1-jén indította el az online Árfigyelőt
Utoljára 2016 végén, közel 10 éve mértek olyan alacsony inflációt Magyarországon, mint 2026 februárjában. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az év második hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 1,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az élelmiszerek ára pedig – a vendéglátási szolgáltatások nélkül – 3,2 százalékkal csökkent. A termékcsoporton belül a margarin ára 32,3, a húskonzervé 26,9, a vaj, vajkrémé 19,8, a burgonyáé 19,7, a sertészsiradéké 19,5, a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8, a tejé 17, míg a liszté 14,9 százalékkal mérséklődött 2026 februárjában.
A Gazdasági Versenyhivatal – a Kormánnyal való együttműködésben – 2023. július 1-jén indította el az online Árfigyelőt, eredetileg 62 megfigyelt termékkategóriával.
A rendszer folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll, amelynek eredményeként ma már 140 termékkategória több mint 5000 élelmiszer- és háztartási termékének napi szinten változó árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogéria lánc, összesen 1817 üzletében.
Az Árfigyelőben gyakorlatilag minden olyan élelmiszertermék megtalálható –
- húsfélék,
- tejtermékek,
- tojás,
- zöldségek,
- gyümölcsök,
- pékáruk,
- tartós élelmiszerek
– amelyek a húsvéti időszakban az ünnepi asztalra kerülő ételek hozzávalóit, alapanyagait jelentik. Így A GVH által működtetett rendszer használatával a magyar családok a húsvéti nagybevásárlások során is pénzt és időt spórolhatnak meg. Mindemellett 2025 nyarától már különböző háztartási-, illetve higiénés termékek napi szinten frissülő ára is nyomon követhető az Árfigyelőben.
A családoknak a húsvéti időszakban kiemelten fontos szempont az időspórolás is
Az online Árfigyelő ebben is segítséget nyújt. A rendszer indulása óta több kényelmi funkcióval is kiegészült, melyek segítik a tudatos tervezést és a gyorsabb bevásárlást. Az oldalon elérhető a többfunkciós, szabadon összeállítható, megosztható bevásárlólista, amely használatával nem csak egy-egy termék árait lehetséges összehasonlítani, hanem személyesen összeállított bevásárlólisták árai alapján is rangsorolni lehet az egyes boltokat.
A térképes boltszűrő funkció használatával pedig a vásárlók előre beállíthatják a kedvenc boltjaikat az oldalon, vagy szűrhetnek a közvetlen környezetükben, aktuális tartózkodási helyük közelében található boltok aktuális, napi kínálatában.
A GVH korábban megállapította, hogy az Árfigyelő hatásaként megközelítőleg 10%-ponttal csökkent a rendszerben lévő kiskereskedők bruttó árrése a tejtermékeken. A Makronóm Intézet számításai szerint pedig a rendszer 2023-24 telén három hónap alatt közel 20 milliárd forintot spórolt a magyar háztartásoknak árcsökkentő hatásain keresztül. A magyar példa alapján nemrég Szlovákiában is online ár-összehasonlító rendszert indítottak az infláció elleni küzdelem jegyében, 2026 elején pedig Ausztriában is felmerült egy a magyarhoz hasonló online árfigyelő rendszer elindítása – írták a közleményben.