Így spórolhat könnyedén időt és pénzt a húsvéti nagybevásárlás során

Már csak néhány nap van nagypéntekig. A húsvét előtti napokban sokan készülnek nagybevásárlásra, az ünnepi ételekhez szükséges alapanyagok beszerzése érdekében. Bár a fogyasztók vásárlási szokásai eltérőek – vannak, akik egy helyen vásárolnak meg mindent, míg vannak, akik napokig keresik a legelőnyösebb ajánlatokat – tudatos tervezéssel mindenki sokat spórolhat a húsvét előtti bevásárlások során. Ebben nyújt nagy segítséget a www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető online Árfigyelő, ami hozzájárult az élelmiszerdrágulás megfékezéséhez.

A GVH – a Kormánnyal való együttműködésben – 2023. július 1-jén indította el az online Árfigyelőt (illusztráció) Fotó: Unsplash

A GVH 2023. július 1-jén indította el az online Árfigyelőt

Utoljára 2016 végén, közel 10 éve mértek olyan alacsony inflációt Magyarországon, mint 2026 februárjában. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az év második hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 1,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az élelmiszerek ára pedig – a vendéglátási szolgáltatások nélkül – 3,2 százalékkal csökkent. A termékcsoporton belül a margarin ára 32,3, a húskonzervé 26,9, a vaj, vajkrémé 19,8, a burgonyáé 19,7, a sertészsiradéké 19,5, a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8, a tejé 17, míg a liszté 14,9 százalékkal mérséklődött 2026 februárjában.

A Gazdasági Versenyhivatal – a Kormánnyal való együttműködésben – 2023. július 1-jén indította el az online Árfigyelőt, eredetileg 62 megfigyelt termékkategóriával.

A rendszer folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll, amelynek eredményeként ma már 140 termékkategória több mint 5000 élelmiszer- és háztartási termékének napi szinten változó árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogéria lánc, összesen 1817 üzletében.

Az Árfigyelőben gyakorlatilag minden olyan élelmiszertermék megtalálható –

húsfélék,

tejtermékek,

tojás,

zöldségek,

gyümölcsök,

pékáruk,

tartós élelmiszerek

– amelyek a húsvéti időszakban az ünnepi asztalra kerülő ételek hozzávalóit, alapanyagait jelentik. Így A GVH által működtetett rendszer használatával a magyar családok a húsvéti nagybevásárlások során is pénzt és időt spórolhatnak meg. Mindemellett 2025 nyarától már különböző háztartási-, illetve higiénés termékek napi szinten frissülő ára is nyomon követhető az Árfigyelőben.