Találtak egyet a világ legritkább drágaköveiből

A Lucara Diamond oldalán megjelent sajtóközlemény szerint a kivételes lelet 36,92 karátos nagyságú. A kék gyémántok nagyon ritkák, különösen ekkora méretben (a karát mértékegységként a gyémántoknál nem a tisztaság, hanem a súly mértékegysége). Emiatt különösen értékesek a gyémántpiacon.

A vállalat által közzétett kép a kék gyémántról, néhány kisebb gyémánt mellet

Röntgensugaras technológiával találták meg a kék gyémántot

A gyémántot kiváló minőségű, kék színű, IIb típusú kőként írták le, amelyet a Karowe bányában működő, úgynevezett röntgensugaras áteresztési (XRT) berendezések segítségével nyertek ki, raktározott kőzetanyag feldolgozása során. Ezen a rendkívüli kék gyémánton túl az év eddigi részében további öt, 100 karátnál nagyobb követ is sikerült kinyerni a raktározott anyag feldolgozásából.

William Lamb, a Lucara elnök-vezérigazgatója a következőt mondta a kék gyémánt megtalálásáról: „A Lucara örömmel jelenti be ennek a lenyűgöző, kiváló minőségű kék gyémántnak a megtalálását a Karowe bányában, ami ismét megerősíti e lelőhely különleges jelentőségét.” A bejelentést a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban a társaság ásványvagyonért felelős alelnöke, Dr. Lauren Freeman szakmai tekintetben hitelesítette.

A most bejelentett kék gyémánt értékével kapcsolatban egyelőre csak nagyságrendi becslésre van lehetőség, annak értékét később fogják megadni. Miként az Origón megírtuk, idén januárban a Petra Diamonds nevű vállalat csaknem 42 karátos, rendkívül ritka kék gyémántot talált a dél-afrikai, világhírű Cullinan-bányában. A nyers kő értéke akár 40 millió dollár, azaz kb. 13,5 milliárd forint is lehet. A Petra Diamonds találatát akkor egy gyémántipari szakértő „történelmi jelentőségű” leletnek minősítette.