Gyógyszerfelírás új szabályokkal – gyorsabb lehet a hozzáférés a készítményekhez

Új belügyminisztériumi rendelet jelent meg a szerda esti Magyar Közlönyben, amely jelentősen átalakítja a gyógyszerfelírás szabályait. A krónikus betegek folyamatos ellátásának biztosítása érdekében bizonyos esetekben már nem csak orvos írhat fel támogatott gyógyszert.

A friss jogszabály egyik legfontosabb üzenete világos: a krónikus betegségben szenvedő, folyamatos gyógyszeres terápiában részesülő betegek számára létfontosságú, hogy a szükséges gyógyszereik folyamatosan rendelkezésre álljanak, ennek érdekében új lehetőséget nyitnak az ellátórendszerben – számol be az új rendeletről az Index. A rendelet indoklása szerint

a betegbiztonság szem előtt tartásával szükséges lehetővé tenni, hogy – elsősorban a krónikus betegek kényelme érdekében – bizonyos esetekben gyógyszerész vagy okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló is írhasson fel társadalombiztosítási támogatással gyógyszert

– írják.

A gyógyszerfelírás mostantól nem kizárólag orvosi privilégium

A módosítás legjelentősebb eleme, hogy a jövőben – meghatározott feltételek mellett – gyógyszerészek és speciálisan képzett ápolók is jogosultak lesznek támogatott gyógyszert felírni. Ez azonban nem korlátlan lehetőség. Csak akkor élhetnek vele, ha:

a beteg már korábban kapta ugyanazt a gyógyszert orvostól, az elmúlt fél évben legalább 120 napra elegendő mennyiséget írtak fel neki, nincs érvényes orvosi recept ugyanarra a készítményre az elektronikus rendszerben.

A rendelet emellett egyértelmű korlátokat is kijelöl, azaz:

legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszert lehet felírni,

kizárólag elektronikus recepten,

a gyógyszerész csak személyesen megjelenő betegnek adhatja ki,

kábítószernek vagy pszichotróp szernek minősülő gyógyszerek nem írhatók fel így.

Fontos az is, hogy a támogatás mértéke nem változik: a gyógyszerész vagy ápoló által felírt készítmény ugyanazzal a társadalombiztosítási támogatással lesz elérhető, mint ha azt háziorvos rendelte volna.

Csökkenő teher, gyorsabb hozzáférés

Az új szabályozás

gyakorlati előnye, hogy csökkentheti az orvosokra nehezedő terhelést, miközben a betegek gyorsabban juthatnak hozzá a megszokott gyógyszereikhez.

Ez különösen fontos lehet azok számára, akik krónikus betegséggel élnek, és rendszeresen ugyanazt a terápiát követik.