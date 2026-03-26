Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

gyógyszerfelírás

Gyógyszerfelírás új szabályokkal – gyorsabb lehet a hozzáférés a készítményekhez

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy új belügyminiszteri rendelet alapjaiban rajzolja át a támogatott gyógyszerekhez való hozzáférést. Az új szabályok változtatnak a gyógyszerfelírás eddigi rendszerén, vagyis mostantól , bizonyos esetekben már nem csak orvosok írhatnak fel támogatott készítményeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új belügyminisztériumi rendelet jelent meg a szerda esti Magyar Közlönyben, amely jelentősen átalakítja a gyógyszerfelírás szabályait. A krónikus betegek folyamatos ellátásának biztosítása érdekében bizonyos esetekben már nem csak orvos írhat fel támogatott gyógyszert.

A gyógyszerfelírás új szabálya csökkentheti az orvosokra nehezedő terhelést / Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

A friss jogszabály egyik legfontosabb üzenete világos: a krónikus betegségben szenvedő, folyamatos gyógyszeres terápiában részesülő betegek számára létfontosságú, hogy a szükséges gyógyszereik folyamatosan rendelkezésre álljanak, ennek érdekében új lehetőséget nyitnak az ellátórendszerben –  számol be az új rendeletről az Index. A rendelet indoklása szerint 

a betegbiztonság szem előtt tartásával szükséges lehetővé tenni, hogy – elsősorban a krónikus betegek kényelme érdekében – bizonyos esetekben gyógyszerész vagy okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló is írhasson fel társadalombiztosítási támogatással gyógyszert

 – írják.

A gyógyszerfelírás mostantól nem kizárólag orvosi privilégium 

A módosítás legjelentősebb eleme, hogy a jövőben – meghatározott feltételek mellett – gyógyszerészek és speciálisan képzett ápolók is jogosultak lesznek támogatott gyógyszert felírni. Ez azonban nem korlátlan lehetőség. Csak akkor élhetnek vele, ha:

  1. a beteg már korábban kapta ugyanazt a gyógyszert orvostól,
  2. az elmúlt fél évben legalább 120 napra elegendő mennyiséget írtak fel neki,
  3. nincs érvényes orvosi recept ugyanarra a készítményre az elektronikus rendszerben.

A rendelet emellett egyértelmű korlátokat is kijelöl, azaz:

  • legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszert lehet felírni,
  • kizárólag elektronikus recepten,
  • a gyógyszerész csak személyesen megjelenő betegnek adhatja ki,
  • kábítószernek vagy pszichotróp szernek minősülő gyógyszerek nem írhatók fel így.

Fontos az is, hogy a támogatás mértéke nem változik: a gyógyszerész vagy ápoló által felírt készítmény ugyanazzal a társadalombiztosítási támogatással lesz elérhető, mint ha azt háziorvos rendelte volna.

Csökkenő teher, gyorsabb hozzáférés

Az új szabályozás 

gyakorlati előnye, hogy csökkentheti az orvosokra nehezedő terhelést, miközben a betegek gyorsabban juthatnak hozzá a megszokott gyógyszereikhez. 

Ez különösen fontos lehet azok számára, akik krónikus betegséggel élnek, és rendszeresen ugyanazt a terápiát követik.

A rendelet a kihirdetést követő 180. napon lép hatályba, így az egészségügyi rendszer szereplőinek van idejük felkészülni az új működésre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!