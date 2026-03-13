Nagy bejelentést tett a McDonald's, milliókat érint

A McDonald’s az amerikai piacon áprilisban új menüt tervez bevezetni, amelynek minden tétele 3 dollárba vagy annál kevesebbe kerül, emellett pedig 4 dolláros reggeli menüajánlatokat is kínál majd. A lépés a gyorsétteremlánc újabb kísérlete arra, hogy kedvezményes ajánlatokkal csábítsa vissza a költségérzékeny vendégeket – számolt be róla a The Wall Street Journal. Az új, olcsóbb menü leváltja a 2025-ben indított „vegyél egyet, a másodikat egy dollárért kapod” akciót. A 4 dolláros reggeli ajánlat egy McMuffin szendvicset, kávét és édességet tartalmaz majd.

Árcsökkentést jelentő új ajánlatokat dob piacra az Egyesült Államokban a világ legnagyobb gyorsétteremlánca, a McDonald's (illusztráció)

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Gyorsétteremláncok a több vendégért: évek óta küzd a McDonald's is

A McDonald’s a változtatást – amelyet a vállalaton belül „McValue 2.0” néven emlegetnek – a hét elején egy, a franchise-partnereknek küldött üzenetben ismertette. A Quartz arról ír, hogy The Wall Street Journal által megtekintett dokumentum szerint a módosításokat a franchise-tulajdonosok csoportjai egyhangú támogatással hagyták jóvá. Az új ajánlatok bevezetéséhez szükséges éttermi képzések várhatóan a következő hetekben kezdődnek.

A döntés egy közel két éve tartó, kedvezményközpontú stratégia folytatása. Erre azért volt szükség, mert – miként az Origón megírtuk – a gyorsétteremláncok versenye egyre kiélezettebbé vált amellett, hogy a vendégek száma csökkent az éttermekben. A szegmensben ugyanis az általános inflációnál nagyobb mértékű volt az áremelkedések mértéke, ami a kispénzű vásárlókat távol tartotta az egységektől. A legnagyobb láncok árverseny indításával próbálták megváltoztatni a folyamatot. Így például a McDonald’s

2024-ben 5 dolláros menücsomagokat vezetett be,

2025 januárjában 1 dolláros ajánlatokat adott hozzá a kínálathoz,

tavaly ősszel pedig megállapodott az amerikai franchise-partnerekkel a menücsomagok árának csökkentéséről.

A vállalat és franchise-partnerei mintegy 85 millió dollárt fordítottak tavaly ezeknek a kedvezményes menüknek a reklámozására.

Emellett a McDonald’s további körülbelül 35 millió dollárt különített el azoknak az üzemeltetőknek, akiket a csökkentett árak pénzügyileg hátrányosan érintettek 2026 elején

– jelezte Ian Borden pénzügyi igazgató februárban a Wall Street Journal-nak. Ez a támogatás márciusban kifut.