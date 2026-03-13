Nagy bejelentést tett a McDonald's, milliókat érint

A McDonald’s az amerikai piacon áprilisban új menüt tervez bevezetni, amelynek minden tétele 3 dollárba vagy annál kevesebbe kerül, emellett pedig 4 dolláros reggeli menüajánlatokat is kínál majd. A lépés a gyorsétteremlánc újabb kísérlete arra, hogy kedvezményes ajánlatokkal csábítsa vissza a költségérzékeny vendégeket – számolt be róla a The Wall Street Journal. Az új, olcsóbb menü leváltja a 2025-ben indított „vegyél egyet, a másodikat egy dollárért kapod” akciót. A 4 dolláros reggeli ajánlat egy McMuffin szendvicset, kávét és édességet tartalmaz majd.
Gyorsétteremláncok a több vendégért: évek óta küzd a McDonald's is
A McDonald’s a változtatást – amelyet a vállalaton belül „McValue 2.0” néven emlegetnek – a hét elején egy, a franchise-partnereknek küldött üzenetben ismertette. A Quartz arról ír, hogy The Wall Street Journal által megtekintett dokumentum szerint a módosításokat a franchise-tulajdonosok csoportjai egyhangú támogatással hagyták jóvá. Az új ajánlatok bevezetéséhez szükséges éttermi képzések várhatóan a következő hetekben kezdődnek.
A döntés egy közel két éve tartó, kedvezményközpontú stratégia folytatása. Erre azért volt szükség, mert – miként az Origón megírtuk – a gyorsétteremláncok versenye egyre kiélezettebbé vált amellett, hogy a vendégek száma csökkent az éttermekben. A szegmensben ugyanis az általános inflációnál nagyobb mértékű volt az áremelkedések mértéke, ami a kispénzű vásárlókat távol tartotta az egységektől. A legnagyobb láncok árverseny indításával próbálták megváltoztatni a folyamatot. Így például a McDonald’s
- 2024-ben 5 dolláros menücsomagokat vezetett be,
- 2025 januárjában 1 dolláros ajánlatokat adott hozzá a kínálathoz,
- tavaly ősszel pedig megállapodott az amerikai franchise-partnerekkel a menücsomagok árának csökkentéséről.
A vállalat és franchise-partnerei mintegy 85 millió dollárt fordítottak tavaly ezeknek a kedvezményes menüknek a reklámozására.
Emellett a McDonald’s további körülbelül 35 millió dollárt különített el azoknak az üzemeltetőknek, akiket a csökkentett árak pénzügyileg hátrányosan érintettek 2026 elején
– jelezte Ian Borden pénzügyi igazgató februárban a Wall Street Journal-nak. Ez a támogatás márciusban kifut.
A McDonald’s szerint a stratégia egyre inkább működni látszik, különösen az alacsonyabb jövedelmű vendégek körében, akik egyre gyakrabban rendelnek menücsomagokat.
Javult a fogyasztók megítélése, de még van hová javítani
A piackutató Technomic adatai szerint a lánc megfizethetőségről alkotott képe javult, de még nem állt teljesen helyre.
A tavaly megkérdezett fogyasztók körülbelül ötöde tartotta a McDonald’st megfizethetőnek – ez ugyan több a 2024-es 18 százaléknál, de még mindig elmarad a 2019-es szinttől.
A válaszadók nagyjából egyharmada úgy véli, hogy az árak versenyképesek más gyorsétteremláncokhoz képest.
A versenytársak is saját kedvezményes ajánlatokkal próbálják megszólítani a vendégeket. A Panera Bread múlt hónapban 4,99 dolláros akciót indított, míg a Domino’s Pizza szerint a 9,99 dolláros, bármilyen típusú és feltétű pizzaajánlat segít vendégeket elcsábítani más láncoktól.