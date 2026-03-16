A nagy olajmultik részvényei történelmi csúcsra emelkedtek azóta, hogy kitört az iráni háború, amely példátlan áremelkedést indított el a globális olaj- és gázpiacokon. A tőzsdén jegyzett hat nyugati „szupermajor” olajcég együttes piaci értéke több mint 130 milliárd dollárral nőtt két hét alatt. A konfliktus által okozott energiaellátási sokk tőzsdei rekordértékeléseket eredményezett a londoni tőzsdén jegyzett Shell – Európa legnagyobb olajcége –, valamint az amerikai ExxonMobil és Chevron számára is.

Brutálisat kaszálnak a nagy olajmultik a háborús olajárakon: a BP és a Shell együtt mintegy ötmilliárd fontnyi extraprofitot érhet el

Az iráni háború következtében csaknem hetvenmilliárd dollár extraprofitot könyvelhetnek el az olajmultik

A piaci sokk várhatóan több milliárd dolláros extra nyereséget hoz majd az iparágnak, még akkor is, ha a Közel-Keleten egyes létesítményeket közvetlenül érint a konfliktus.

A Rystad Energy tanácsadó cég szerint az amerikai olajvállalatok összesen 63,4 milliárd dolláros bevételnövekedésre számíthatnak. A Goldman Sachs elemzői külön becslésben azt jósolták, hogy a BP és a Shell együtt mintegy ötmilliárd fontnyi extraprofitot érhet el.

A Shell értéke pénteken történelmi csúcsra, 190 milliárd fontra emelkedett a londoni tőzsdén, ami mintegy 12 százalékos növekedés február 27. óta – írta cikkében a Világgazdaság.

Az árak meredek emelkedése még azt a hatást is ellensúlyozta, hogy Katar legnagyobb cseppfolyósföldgáz-üzemében leállt a termelés, ami miatt a Shell vis maiorra hivatkozva felfüggesztette az onnan származó szállításokat egyes ügyfelei felé.

Száguldanak az olajrészvények

Az Exxon és a Chevron részvényei az iráni háború kezdete óta eltelt két hétben több mint 5, illetve 7 százalékkal emelkedtek.

Az Exxon piaci értéke 630 milliárd dollárra, a Chevroné pedig közel 390 milliárd dollárra nőtt.

A brit BP, a francia TotalEnergies, valamint az olasz állam részben tulajdonában álló ENI szintén jelentős részvényár-emelkedést könyvelhetett el az elmúlt két hétben, bár eddigi történelmi csúcsaikat még nem érték el.

A BP részvényei február vége óta több mint 12 százalékkal emelkedtek, ami 82 milliárd fontos piaci értéket jelent.

A TotalEnergies mintegy 10 százalékos növekedést ért el, 176 milliárd euróra (151 milliárd fontra),

az ENI értéke körülbelül 13 százalékkal, 67 milliárd euróra nőtt.

A legnagyobb nyertes a norvég Equinor

A globális energiapiaci áremelkedés egyik legnagyobb pénzügyi nyertese a norvég állami olajvállalat, az Equinor, részvényeinek egyharmada tőzsdén forog. A cég Európa legnagyobb gázszállítója, és nincs termelési eszköze a Közel-Keleten. Az oslói tőzsdén jegyzett részvényei két hét alatt több mint 20 százalékkal emelkedtek, bár a 90 milliárd dolláros piaci érték még így is valamivel elmarad attól a történelmi csúcstól, amelyet az Ukrajna elleni orosz invázió utáni gázválság idején értek el.