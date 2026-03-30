Külföldi bankszámla vagy kripto a hagyatékban? Mutatjuk, mit tehetnek ilyenkor az örökösök

A hagyatéki eljárás első szakaszában az illetékes önkormányzati jegyző és munkatársai készítik el az örökösök segítségével a hagyatéki leltárt, ebben írják össze az elhunyt vagyonát, tartozásait. Ezután kerül át a hagyatéki ügy az illetékes közjegyzőhöz, aki megállapítja, hogy ki, mit és milyen arányban örököl: tavaly az ügyek hét és fél százalékánál végrendelet vagy öröklési szerződés alapján, a többi esetben a törvényes öröklési rend szerint. Fontos, hogy az örökösök a vagyontárgyak pontos összegyűjtésével és az egyezségre törekvéssel is tudják gyorsítani a hagyatéki eljárást.

Egyre gyakoribb a külföldi bankszámla, értékpapír és a kripto a hagyatékban

Külföldi vagyonelem egyre gyakrabban jelenik meg a hagyatékokban a közjegyzők tapasztalata szerint. Leggyakrabban külföldi bankszámlák (főleg Revolut, illetve német vagy osztrák), emellett részvények, kötvények, nyaralók, lakások, de előfordult már például tenerifei üdülési jog is. Ez szinte mindig elnyújtja az eljárást, mert a külföldi bankoktól és más szervezetektől csak nehézkesen kapnak hivatalos információt a közjegyzők. Ebben azonban még az idén egyszerűbb és gyorsabb ügymenetet vár a közjegyzői kamara, mert egy uniós rendelkezés alapján elkezdhetik használni az elektronikus Evidence-rendszert, ami megkönnyítheti a határon átnyúló megkereséseket.

Egyre gyakoribb a kriptoeszköz is a hagyatékokban, ami szintén bonyolítja az eljárást, a magyar jog ugyanis nem tekinti vagyonnak vagy tulajdonnak a kriptopénzt.

A digitális javakról való végintézkedés – azaz az arról való rendelkezés, hogy az örökösök hogyan kapják majd meg például a kriptotárcához tartozó felhasználói azonosítót és titkos jelszót, kik és hogyan férjenek hozzá a digitális adatainkhoz és adat alapú javakhoz – nagyban segíti a hagyaték átadását.

Az örökösök tudják gyorsítani a hagyaték átadását

Az örökösökön is múlik, milyen gyorsan zárul le egy hagyatéki eljárás. Érdemes mielőbb felvenni a kapcsolatot az illetékes önkormányzattal, és minél több információt rendelkezésre bocsátani a lehetséges örökösökről, valamint az örökhagyó ismert vagyonáról és tartozásairól a hagyatéki leltár összeállításához. Ennek azért van jelentősége, mert a közjegyző a későbbiekben ezek alapján keresi meg például a pénzintézeteket, illetve szerzi be a hagyatékba tartozó, az örökhagyó nevén nyilvántartott ingatlanokra vonatkozó adatokat.

Az örökség felkutatása az örökösök dolga, nem pedig a hatóságoké, az önkormányzati jegyző és a közjegyző nem nyomozhatnak a hagyaték után.

Érdemes azt is kideríteni, hogy hagyott-e maga után az elhunyt végrendeletet vagy egyéb végintézkedést, például öröklési szerződést. Ha ezek az információk csak a hagyatéki tárgyaláson derülnek ki, az szinte minden esetben meghosszabbítja az eljárást.