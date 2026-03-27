Szijjártó Péter kínai autóipari beruházást jelentett be Miskolcon

Újabb beruházást jelentett be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon. A kínai tulajdoni hátterű Halms Hungary mintegy 80 milliárd forint értékben új autóipari alkatrészgyártó üzemet épít, aminek a nyomán ezer munkahely jön majd létre.
A tárcavezető a Halms Hungary beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a kínai járműipari alkatrészgyártó új üzemet épít 80 milliárd forint értékben, mintegy ezer új munkahelyet hozva létre. Innen fogják ellátni alumíniumöntvényekkel, motorblokkokkal és alkatrészekkel a BMW-t, a Volvót, a Teslát és a Jaguart.

Halms Hungary, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Halms Hungary beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a kínai járműipari alkatrészgyártó új üzemet épít 80 milliárd forint értékben Miskolcon
A Halms Hungary évente kétmillió alkatrészt állít elő

Arra is kitért, hogy a vállalat kizárólag újrahasznosított alumíniumot használ a magyarországi működése során, így állítanak elő majd évente kétmillió alkatrészt. A Halms Hungary a Miskolci Egyetemmel együttműködésben részt vesz a fiatalok autóiparhoz kapcsolódó képzésében.

„Ez a beruházás mindenképpen erősíti Miskolc pozícióját az új elektromos autóipari korszakban. A kelet-magyarországi autóipari övezet egyik fontos pilléréről beszélünk, ami ismételten megerősítésre került” - jelentette ki.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Ebben szavai szerint óriási szerepet játszott az a tény, hogy Európában jelenleg Magyarországon adottak a legjobb körülmények a keleti és a nyugati vállalatok együttműködéséhez.

„Mi a keleti és a nyugati vállalatok együttműködésében nem a veszélyt, hanem a lehetőséget látjuk. És mi, magyarok ebből sokat is profitáltunk az elmúlt évek során, hiszen azzal, hogy a kínai és a német vállalatok együttműködését zavartalanul itt Magyarországon folyamatosan biztosítottuk és biztosítjuk, a globális autóipari technológiai forradalom egyik éllovasává váltunk” - hangsúlyozta.

Élen egy globális méretű technológiai forradalomban

„Ritkán van az, hogy egy tízmilliós, szárazföld által körülzárt, energiahordozókban nem bővelkedő közép-európai ország egy globális méretű technológiai forradalomban az élen tud menni” - folytatta.

„És ennek a megközelítésnek, a kelet-nyugati vállalati együttműködés támogatásának köszönhető, hogy ma Magyarország a világ azon három országa közé tartozik, ahol mind a három nagy német autógyártó vállalatnak van gyára (…) És ez magával hozta a legnagyobb keleti, elsősorban kínai autóipari vállalatok Magyarországra települését, ezáltal munkahelyek tízezreinek létrejöttét” - tette hozzá.

Európában a kínai vállalatok jelenléte politikai vita tárgya, ami nem észszerű és nem is őszinte, ugyanis a kelet-ázsiai országból érkező beruházásokért igen éles verseny zajlik, azonban hazánk rendre győzedelmeskedni tud ezen a téren.

A magyar gazdaság és beruházási környezet dicsérete, hogy ma a kínai vállalatok első számú európai beruházási célpontja Magyarország. 

Tavalyi esztendőben az Európába irányuló kínai beruházások több mint 30 százaléka végül Magyarországra érkezett. Tavaly a harmadik egymást követő évben Kínából jött a legtöbb beruházás Magyarországra egy esztendő alatt” - jegyezte meg.

A miniszter végezetül tudatta, hogy az elmúlt tíz évben 59 beruházás valósult meg állami támogatással Miskolcon és környékén, körülbelül 500 milliárd forint értékben. „ A kormány 70 milliárd forinttal járult hozzá ezeknek a beruházásoknak a végrehajtásához, amelyek 20.700 munkahelyet jelentenek a miskolci térségnek” - fűzte hozzá.

 

