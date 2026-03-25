Bejelentést tett a népszerű áruházlánc a magyar termékekről, erre készülhetnek a vásárlók

Az Auchan Magyarország és a Magyar Termék együttműködése már több mint egy évtizedes múltra tekint vissza: az áruházlánc 2013 óta használja a védjegyeket, 2014 óta pedig stratégiai partnerségben dolgozik a szervezettel a hazai termékek láthatóságának és piaci jelenlétének erősítésén. „A környék legjava” program az áruházlánc és a Magyar Termék partnerségének egyik fontos mérföldköve. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy a helyi vállalkozások közvetlenül találkozzanak a kereskedelem döntéshozóival, és strukturált módon készüljenek fel a beszállításra. 2025-ben Debrecenben először szerveztek ilyen eseményt, ahol lokális termelők mutathatták be termékeiket az áruházlánc beszerzőinek. Az együttműködés idén már programként folytatódik, elsőként Budaörsön tartanak beszállítói fórumot áprilisban. A budaörsit követően további két vidéki állomás lesz a sorozat része 2026-ban.

A képen Támba Miklós (Nativus), Éder Tamás (NAK), Benedek Eszter (Magyar Termék), Vincze Géza (Auchan) - A környék legjava prorgram rendezvényén készült felvétel; a programmal a hazai termékek kereskedelmi sikerét mozdítják elő

Lehetőséget kínál a hazai termékek gyártóinak a program

Az eseményről kiadott sajtóközlemény szerint a magyar élelmiszeripari kkv-k folyamatosan érdeklődnek az együttműködési lehetőségek iránt, így példál a Nativus Vadhúsfeldolgozó, mely az Auchan áruházaiban magas minőségű vadhústermékeket kínál a vásárlónkak. Támba Miklós, a vállalkozás képviselői szerint termékeik a tavalyi debreceni beszállítói fórumnak köszönhetően kerülhettek az Auchan hűtőibe.

A beszállítók tapasztalatai szerint a vásárlók számára jelentős bizalmi tényező, ha egy termék egy országos áruházlánc polcán jelenik meg, miközben a helyi eredet továbbra is fontos döntési szempont marad.

„Az Auchan folyamatosan keresi annak lehetőségét, hogyan tud minél több megbízható, minőségi helyi árut kínálni a vásárlóinak. „A környék legjava” program számunkra tudatos üzleti döntés: a hazai beszállítói arány erősítése és a fogyasztói bizalom növelése egy stabil, ellenőrzött védjegyrendszerre támaszkodva” – mondta Vincze Géza az Auchan Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

A kezdeményezés értéke, hogy a hazai eredet nem kampányelemként, hanem tartós kínálati struktúraként jelenik meg, amely egyszerre szolgál gazdaságfejlesztési, piaci és fogyasztói érdekeket.

A beszállítói program szakmai partnere a Magyar Termék Nonprofit Kft. idén ünnepli a védjegyrendszer fennállásának 20. évfordulóját. A szervezet adatai szerint ma már közel 250 vállalat, mintegy 6000 termék és csaknem 48 ezer munkavállaló kapcsolódik a Magyar Termék védjegyes közösséghez.