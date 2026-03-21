Az iráni háború már a high-tech iparágakat is fenyegeti – nélkülözhetetlen nemesgázból alakulhat ki hiány

Az Irán által a napokban Katar földgázexport-létesítménye ellen indított támadás nemcsak a világ energiapiacait, hanem a globális technológiai ellátási láncokat is megzavarhatja, mivel az ott termelt hélium számos fejlett iparág számára kulcsfontosságú. A világ héliumtermelésének majdnem harmadát Katar adja – írja az AP amerikai hírügynökség.

A hélium elengedhetetlen a félvezetők gyártásához, beleértve a legmodernebb chipeket is. / Fotó: Shutterstock

Március eleje óta sem földgáz, sem hélium nem érkezik Ras Laffanból

Katar röviddel a három héttel ezelőtt kitört háború után le kellett, hogy állítsa a héliumtermelést. A régió energiatermelő infrastruktúrája elleni legutóbbi iráni csapások tovább fokozták az ellátással kapcsolatos aggodalmakat. Katar állami tulajdonú gázipari vállalata szerint az eddigi csapások már 14 százalékkal csökkentették a héliumexportot.

A hélium egyébként a földgáztermelés mellékterméke, amikor kriogén desztillációval elválasztják. Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata szerint Katar, amely a világ legnagyobb földgázmezőjénél fekszik, a globális héliumkészlet mintegy 30 százalékát termeli.

Katar héliumát a Ras Laffan-i üzemében állítják elő, amely a világ legnagyobb cseppfolyósított földgázüzeme. Mint arról az Origo is hírt adott: az állami tulajdonú QatarGas energiaipari vállalat azonban

március 2-án leállította az LNG és a „kapcsolódó termékek” termelését az iráni dróntámadások miatt,

két nappal később pedig vis maiort hirdetett, ami azt jelenti, hogy rajta kívül álló okok miatt nem tudja ellátni a szerződéses ügyfeleket.

Miután Ras Laffant szerdán és csütörtökön újabb iráni csapások érték, a QatarGas „jelentős” károkról számolt be, amelyek helyreállítása évekig tart, és amelyek 14 százalékkal csökkentik az éves héliumexportot.

Kilőtt a hélium spot ára

„Ez csak ront a helyzeten” – mondta Phil Kornbluth, a Kornbluth Helium Consulting elnöke. „A legjobb esetben hat hét múlva újra héliumot termelnél, vagy valami hasonló. Ahogy most néz ki, ez nagyon valószínűtlen.” A hélium spot ára megduplázódott a válság kitörése óta, és valószínűleg tovább fog emelkedni – mondta Kornbluth.