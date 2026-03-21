Az iráni háború már a high-tech iparágakat is fenyegeti – nélkülözhetetlen nemesgázból alakulhat ki hiány

Az Irán által a napokban Katar földgázexport-létesítménye ellen indított támadás nemcsak a világ energiapiacait, hanem a globális technológiai ellátási láncokat is megzavarhatja, mivel az ott termelt hélium számos fejlett iparág számára kulcsfontosságú. A világ héliumtermelésének majdnem harmadát Katar adja – írja az AP amerikai hírügynökség.
Március eleje óta sem földgáz, sem hélium nem érkezik Ras Laffanból
Katar röviddel a három héttel ezelőtt kitört háború után le kellett, hogy állítsa a héliumtermelést. A régió energiatermelő infrastruktúrája elleni legutóbbi iráni csapások tovább fokozták az ellátással kapcsolatos aggodalmakat. Katar állami tulajdonú gázipari vállalata szerint az eddigi csapások már 14 százalékkal csökkentették a héliumexportot.
A hélium egyébként a földgáztermelés mellékterméke, amikor kriogén desztillációval elválasztják. Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata szerint Katar, amely a világ legnagyobb földgázmezőjénél fekszik, a globális héliumkészlet mintegy 30 százalékát termeli.
Katar héliumát a Ras Laffan-i üzemében állítják elő, amely a világ legnagyobb cseppfolyósított földgázüzeme. Mint arról az Origo is hírt adott: az állami tulajdonú QatarGas energiaipari vállalat azonban
- március 2-án leállította az LNG és a „kapcsolódó termékek” termelését az iráni dróntámadások miatt,
- két nappal később pedig vis maiort hirdetett, ami azt jelenti, hogy rajta kívül álló okok miatt nem tudja ellátni a szerződéses ügyfeleket.
Miután Ras Laffant szerdán és csütörtökön újabb iráni csapások érték, a QatarGas „jelentős” károkról számolt be, amelyek helyreállítása évekig tart, és amelyek 14 százalékkal csökkentik az éves héliumexportot.
Kilőtt a hélium spot ára
„Ez csak ront a helyzeten” – mondta Phil Kornbluth, a Kornbluth Helium Consulting elnöke. „A legjobb esetben hat hét múlva újra héliumot termelnél, vagy valami hasonló. Ahogy most néz ki, ez nagyon valószínűtlen.” A hélium spot ára megduplázódott a válság kitörése óta, és valószínűleg tovább fog emelkedni – mondta Kornbluth.
Ám a spot kereskedés normál időkben a teljes piacnak csak körülbelül 2 százalékát teszi ki – jegyezte meg, hozzátéve: a hélium egy ritkán kereskedett árucikk, és többnyire hosszú távú szerződéseken keresztül értékesítik. Ennek ellenére a szerződéses árak „jelentősen emelkedhetnek” – közölte Kornbluth. Egyúttal felhívta arra is a figyelmet, hogy „további lehetőség van az áremelkedésre, ha ez egy elhúzódó leállás lesz” a katari termelésben. Kornbluth szerint a hiány még nem sújtotta a térséget, még senkinek sem fogyott ki a héliumból, de néhány hét múlva már komoly gondokat okozhat a hiány.
Több iparág számára nélkülözhetetlen a hélium
A hélium elengedhetetlen a félvezetők gyártásához, beleértve a legmodernebb chipeket is, amelyeket az ázsiai gyártóüzemekben gyártanak a mesterséges intelligencia modellekhez. Kiválóan vezeti vagy továbbítja a hőt, így ideális a gyors hűtéshez. A chipgyártók ezért a lapkák hűtésére használják. A héliumot a maratás során használják, amikor a lapkára lerakódott anyagot lekaparják, hogy tranzisztorszerkezeteket hozzanak létre – mondta Jacob Feldgoise, a Georgetown Egyetem Biztonsági és Feltörekvő Technológiai Központjának elemzője.
A jelenlegi félvezetőgyártási folyamatok mellett nincs életképes helyettesítője a héliumnak a lapkák hűtésére – mondta Jong-hwan Lee, a dél-koreai Sangmyung Egyetem félvezető eszközök professzora. Az orvostudomány héliumot használ a mágneses rezonancia képalkotó gépeket működtető szupravezető mágnesek hűtésére. Az űripar pedig héliumot használ a rakéta-üzemanyagtartályok tisztítására, így itt is növekedni fog várhatóan a felhasználás a SpaceX és a Blue Originhez hasonló vállalatok gyakoribb indításai miatt.
Bonyolítja a helyzetet, hogy nem könnyű szállítani ezt a nemesgázt
A hélium atomos tulajdonságai megnehezítik a tárolását és szállítását. Gáz formájában a hélium apró molekulái könnyen kijuthatnak a tartályokból még a legkisebb réseken is. Ezért a héliumot általában a katari gázipari vállalat hűti folyékony halmazállapotúvá, majd szigetelt tartályokban tárolja a Hormuzi-szoroson keresztüli szállításhoz . A speciális tartályok 35-48 napig képesek tárolni a héliumot. Ha tovább tart, elkezdenek felmelegedni, és a hélium gázzá alakul, amely a nyomáscsökkentő szelepeken keresztül távozik.
Feszültek az ázsiai chipgyártók
A háború rávilágít a dél-koreai félvezetőipar kiterjedt globális ellátási láncaira , amely a mesterséges intelligencia fellendülése közepette megnövekedett globális keresletet tapasztalt chipjei iránt.
A Fitch Ratings egy heti jelentésében kijelentette, hogy az ország – amely a Samsung Electronics és az SK Hynix, a világ legnagyobb memóriachip-gyártóinak ad otthont – különösen sebezhető az ellátási hiányokkal szemben, mivel héliumszükségletének mintegy 65%-át Katarból importálja.
A Samsung Electronics és az SK Hynix valószínűleg több hónapra elegendő készlettel rendelkezik, de kulcsfontosságú, hogy felgyorsítsák az alternatív források biztosítására irányuló erőfeszítéseiket – mondta Lee, mivel a háború elhúzódhat, és potenciálisan megzavarhatja a héliumon túli egyéb anyagok ellátását is.