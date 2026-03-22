Olaj- és gázkrízis? Ugyan már! Ez okozhatja majd az igazi felfordulást!

A folyékony hélium fosszilis eredetű gáz, amit nagyrészt a félvezetők gyártásában használnak. Ha emelkedik az ára, amiatt drágábbá válhatnak például az okostelefonok, a számítógépek, az okosotthon-eszközök és az autók.
Az olasz Corriere della Sera elemzése szerint a Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb kritikus csomópontja a gáz- és olajszállítás szempontjából – de ez nemcsak az energiahordókra igaz. Hanem a héliumra is, hiszen a mikrochipgyárak számára megfelelő minőségű hélium előállítása szinte kizárólag az Egyesült Államokban és Katarban történik. Utóbbi azonban a szoros lezárása miatt, vis maiorra hivatkozva, két héttel ezelőtt teljesen leállította a termelését.
Modern világunkban nélkülözhetetlen a hélium
Ez a kriogén folyadék — egy körülbelül mínusz 150 Celsius-fokon használt gáz — nemcsak a félvezetőgyártás különböző szakaszaiban tölt be létfontosságú szerepet, beleértve a legkisebb és legfejlettebb chipeket is, amelyek a mesterséges intelligencia adatközpontjait működtetik, hanem más felhasználási területei is vannak, különösen az orvostechnológiában: például a
- rendkívül nagy teljesítményű mikroszkópokban
- vagy az MRI-készülékekben.
Azon anyagok közé tartozik, amelyek a szakembereken kívül csak kevesek számára ismertek, és fontosságára a szélesebb közvélemény mindig a legrosszabb pillanatban döbben rá: amikor egy krízis hirtelen visszavágja a kínálatot.
Iparági szakértők, köztük Phil Kornbluth, a Helium Consulting munkatársa arra figyelmeztetnek, hogy
ha a Hormuzi-szoros blokádja még egy hétig folytatódik, utána hónapokba telik majd, mire a hélium termelése, a logisztika és az ellátás visszaáll a normális kerékvágásba.
A leginkább érintett vállalat a modern élethez nélkülözhetetlen chipek gyártásában világelső Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC): kizárólag ez a cég gyártja az Nvidia mesterségesintelligencia-gyorsítóihoz szükséges mikroszkopikus félvezetőket (ezeket használja Sam Altman OpenAI-ja és Dario Amodei Anthropicja is), valamint az Apple okostelefonjaiban alkalmazott chipeket.
Meddig tartanak ki a mostani készletek?
A közvetlen kockázatot nem az ellátási láncok hirtelen megszakadása jelenti, mert ebben az ágazatban a vállalatok többsége rendelkezik készletekkel, és a hélium egy részét újra is hasznosítja. Ezért a TSMC-nek nem kell attól tartania, hogy be kell zárnia a kapuit.
Az idő azonban napról napra a teljes ellátási lánc ellen dolgozik, és az okostelefonok, számítógépek, okosotthon-eszközök, autók drágulása, illetve a mesterséges intelligencia világában a befektetések újragondolásának irányába hat.
Ez pedig a lehető legrosszabbkor jönne: az amerikai Big Tech cégek idén 650 millió dollárnyi adatközponti beruházást terveznek, eközben az Anthropic és az OpenAI egyaránt a tőzsdei bevezetés lehetőségét tanulmányozza, amelyek külön-külön több százmilliárd dolláros összegeket jelenthetnek. A hélium drágulása miatt bekövetkező költségemelkedés azonban mindkét cégnek óriási veszteséget okozhatna.
A hélium ára már az elmúlt időszakban is jelentősen emelkedett.
Az év elején ezer köblábnyi hélium (kb. 28,3 köbméter) 450–600 dollár körül mozgott, míg a jelenlegi válság — Anish Kapadia, az Akap Energy elemzője szerint — akár kétezer dollárig is feltornászhatja az árát. Sok gyártó ugyan hosszú távú szerződésekkel szerzi be a héliumot, nem napi piaci árakon, mint az olaj esetében, de minél tovább tart a jelenlegi patthelyzet, készletoldalról annál nagyobb nyomás nehezedik rájuk.
Az utóbbi években a félvezetők iránti kereslet jóval gyorsabban nőtt, mint a termelési kapacitások. Ezért az olyan vállalatok, mint a TSMC, a jövedelmezőbb — vagyis a mesterséges intelligenciához szükségesekre — chipekre összpontosíthatnak, háttérbe szorítva a fogyasztói elektronikát és az autóipart.
Ha pedig az öbölbeli blokád fennmarad, a számítógépek, videójátékok, telefonok és autók esetében ismét visszatérhetnek azok a szűk keresztmetszetek, amelyek a covid-világjárvány utáni időszakban két számjegyű áremelkedést idéztek elő.
Akik számára kiváló lehetőséget teremt a mostani helyzet
Ugyanakkor a jelenlegi helyzet egyes esetekben kihagyhatatlan alkalmat jelentenek. Az orosz Gazprom például évek óta fejleszt héliumtermelő üzemet az Amur folyónál, Szibéria távol-keleti részén, a kínai határ közelében.
A cégcsoport ma globálisan a héliumtermelés 13 százalékát adja, de a Pekinggel való partnerségnek köszönhetően gyors növekedést érhet el, főként, ha a katari héliumkivitel a Hormuzi-szoros lezárása miatt továbbra is blokkolva marad.
Oroszországból ugyanis a hélium folyékony halmazállapotban közúton jut el Kínába, anélkül, hogy a szállítási útvonal lezárásától kellene tartani. Így – ahogyan az olaj esetében is történik – az Irán elleni háború hatására Oroszország egyre inkább visszatérhet, illetve növelheti jelenlétét a világpiacon.