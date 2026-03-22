Olaj- és gázkrízis? Ugyan már! Ez okozhatja majd az igazi felfordulást!

A folyékony hélium fosszilis eredetű gáz, amit nagyrészt a félvezetők gyártásában használnak. Ha emelkedik az ára, amiatt drágábbá válhatnak például az okostelefonok, a számítógépek, az okosotthon-eszközök és az autók.

Az olasz Corriere della Sera elemzése szerint a Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb kritikus csomópontja a gáz- és olajszállítás szempontjából – de ez nemcsak az energiahordókra igaz. Hanem a héliumra is, hiszen a mikrochipgyárak számára megfelelő minőségű hélium előállítása szinte kizárólag az Egyesült Államokban és Katarban történik. Utóbbi azonban a szoros lezárása miatt, vis maiorra hivatkozva, két héttel ezelőtt teljesen leállította a termelését.

Modern világunkban nélkülözhetetlen a hélium

Ez a kriogén folyadék — egy körülbelül mínusz 150 Celsius-fokon használt gáz — nemcsak a félvezetőgyártás különböző szakaszaiban tölt be létfontosságú szerepet, beleértve a legkisebb és legfejlettebb chipeket is, amelyek a mesterséges intelligencia adatközpontjait működtetik, hanem más felhasználási területei is vannak, különösen az orvostechnológiában: például a

rendkívül nagy teljesítményű mikroszkópokban

vagy az MRI-készülékekben.

Azon anyagok közé tartozik, amelyek a szakembereken kívül csak kevesek számára ismertek, és fontosságára a szélesebb közvélemény mindig a legrosszabb pillanatban döbben rá: amikor egy krízis hirtelen visszavágja a kínálatot.

Iparági szakértők, köztük Phil Kornbluth, a Helium Consulting munkatársa arra figyelmeztetnek, hogy

ha a Hormuzi-szoros blokádja még egy hétig folytatódik, utána hónapokba telik majd, mire a hélium termelése, a logisztika és az ellátás visszaáll a normális kerékvágásba.

A leginkább érintett vállalat a modern élethez nélkülözhetetlen chipek gyártásában világelső Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC): kizárólag ez a cég gyártja az Nvidia mesterségesintelligencia-gyorsítóihoz szükséges mikroszkopikus félvezetőket (ezeket használja Sam Altman OpenAI-ja és Dario Amodei Anthropicja is), valamint az Apple okostelefonjaiban alkalmazott chipeket.