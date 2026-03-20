Március végén megszűnik a Hervis webáruháza

„Kedves Vásárlónk! Sajnálattal értesítünk, hogy a hervis.hu oldalon elérhető webáruházunk 2026. március 31. 23 óra 59 perckor megszűnik. Fizikai üzleteinkben továbbra is várunk szeretettel benneteket” – közölte a Hervis a vásárlóknak kiküldött levelében a Blikk cikke szerint.

Eladják a magyarországi és romániai Hervis-üzleteket (kép egy magyarországi áruházról)

Fotó: Hervis

A tájékoztatás szerint 2026. április 1-jétől a kellékszavatossági igényeket már kizárólag a fizikai üzletekben lehet intézni, míg az ügyfélszolgálat a webshop@hervis.hu e-mail-címen marad elérhető.

Az elállással érintett termékeket szintén az üzletekbe, illetve a Mammut bevásárlóközpontban található bolt címére lehet visszajuttatni. A webáruházban korábban regisztrált felhasználók személyes adatait törlik.

November végén körbejárta az országos sajtót a Hervis bejelentése, miszerint a sportfelszerelés-kiskereskedő kivonul Magyarországról és Romániából, leányvállalatait pedig a hazánkban főleg a SportsDirect működtetéséért felelős Frasers Group veszi át. A Hervis Magyarországon 29 üzletet üzemeltet.

Több mint három hónap telt el az átvétel híre óta. Azóta annyi derült ki, hogy a felek november 24-én írták alá a szerződést, annak életbe lépésének feltétele pedig a versenyjogi engedélyek beszerzése, ami az akkori közlés szerint 2025 végéig megtörtént. Akkor azt is elmondták, hogy valamennyi dolgozót átveszi az új üzemeltető.

Eközben a Haon kérdéseket küldött az új üzemeltetőnek, az angliai Frasers Groupnak, akik nem reagáltak a megkeresésre. A napokban felvették a kapcsolatot Dalnoki Balázzsal, a Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. ügyvezetőjével, aki válaszolt:

Jelenleg a Sports Direct általi átvételhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése folyamatban van, így az átvétel pontos időpontját még nem tudjuk. Boltjaink – így a debreceni áruház is – a vásárlók által eddig is megszokott árukészlettel és magas minőségű vásárlási tanácsadással folyamatosan várják vásárlóinkat

– közölte. Hozzáfűzte, reméli, hogy hamarosan információkat kapnak a hatóságoktól az összefonódás vizsgálatával kapcsolatban.

Mit tudunk a Frasers Groupról?

A Frasers Groupra a hazai sajtó leginkább úgy hivatkozik, mint a SportsDirect bolthálózat üzemeltetője, amely főleg az ismert sportruházati termékek elérhető áron való értékesítésére koncentrál, azonban a vállalat ennél szélesebb portfólióval rendelkezik. Az Egyesült Királyságban a cégcsoport működteti a Flannels és a House of Fraser üzletláncokat, amely gyakran többszintes áruházakat takar. Többek közt prémium divatárut és luxusmárkákat árusítanak, és a magasabb igényű vásárlók kiszolgálását célozzák. A nemzetközi hírek szerint a Hervis Magyarországon SportsDirect néven futhat tovább, megőrizve az elérhető árkategóriát.