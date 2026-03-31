Fotókon a világ legfélelmetesebb hídja. Ön merne vezetni rajta?

Létezik egy híd Japánban, amely annyira meredek, hogy kiérdemelte a „hullámvasút híd” becenevet. Az Eshima Ohashi Japán legnagyobb merev vázszerkezetű hídja, legmagasabb pontján körülbelül 45 méter magas és 1,7 kilométer hosszan szeli át a Nakaumi-tavat. Fotókon a híd, amelyet a világon a legfélelmetesebbnek tartanak.
A Simane prefektúrában fekvő Macue és a Tottorihoz tartozó Sakaiminato között húzódó híd meredek lejtésének köszönhetően azonnal hírnevet szerzett. A rémisztő átjárón az autósok szerint olyan érzés végigmenni, mintha egy hullámvasúton ülnénk – számolt be róla az Express.

A japán Eshima Ohashi híd bizonyítja, hogy nem kell vidámparkba menni ahhoz, hogy a hullámvasúton érezzük magunkat. Fotó: Osamu Kanazawa / The Yomiuri Shimbun via AFP
A japán Eshima Ohashi híd bizonyítja, hogy nem kell vidámparkba menni ahhoz, hogy a hullámvasúton érezzük magunkat. Fotó: Osamu Kanazawa / The Yomiuri Shimbun via AFP

 A hidat 1997 és 2004 között építették, 157 millió dollárból

,és dacára az első, félelmet keltő benyomásnak naponta körülbelül 15 ezer jármű halad át rajta. Meredeksége ugyanis a valóságban nem számít annyira extrémnek: az egyik oldalon nagyjából 6,1, a másikon 5,1 százalékos emelkedésről van szó.

A képeken mégis sokkal drámaibbnak tűnik, mert a hídról készült fotókat gyakran teleobjektívvel készítik, amelyek összenyomják a perspektívát, így a lejtők szinte függőlegesnek hatnak. Innen ered az a vizuális hatás is, amely miatt olyan felkapottá vált a közösségi médiában.

Beceneve ellenére a hidat a funkcionalitás szem előtt tartásával tervezték és megfelel minden biztonsági előírásnak. Ráadásul Japán két tektonikus lemez határán fekszik, ezáltal rendkívül ki van téve a szeizmikus aktivitásnak. Így a híd földrengésekkel szembeni rezgésállósága is létfontosságú volt a tervezés során.

A jelentős beruházás ellenére az Eshima Ohashi híd már most is megtérülő vállalkozásnak bizonyult

Amellett, hogy megkönnyítette az árukereskedelmet és az utazást Macue és Sakaiminato között, fellendítette a turizmust is a régióban: számos látogatót és fotóst vonz, sőt reklámokban és videojátékokban is szerepelt már.

 

