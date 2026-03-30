Kötelező vizsgálat, ami az összes home office-os egyéni vállalkozót érinti

A home office elterjedésével egyre többen élvezik az otthoni munkavégzés kényelmét, de a legtöbben nincsenek tisztában az ezzel járó kötelezettségekkel. A Piac&Profit cikke rávilágít: ha valaki egyéni vállalkozóként a saját lakásába van bejelentve, az az ingatlan jogi szempontból munkahelynek minősül. Ez pedig azt jelenti, hogy háromévente kötelezően el kell végeztetni a villamosbiztonsági felülvizsgálatot, írja a piacesprofit.hu.

Sokan nem tudják, hogy a home officeban dolgozók "irodáját" is ellenőrizhetik. / Fotó: Yasmina H / Unsplash

Szigorú ellenőzések home office közben

A szabályozás nem véletlen, statisztikákon alapul. Magyarországon évente mintegy 6400 ingatlankár keletkezik tűz miatt, a katasztrófavédelem adatai szerint pedig az elektromos meghibásodás a második leggyakoribb kiváltó ok. A helyzet drámaiságát mutatja, hogy itthon átlagosan 40 percenként kap lángra egy épület. A szakértők szerint ezeknek a tüzeknek akár a 90 százaléka is megelőzhető lenne egy alapos műszeres vizsgálattal.

A vállalkozásokra vonatkozó szabályok még ennél is szigorúbbak. Minden munkahelyen – legyen az iroda, raktár vagy gyár – háromévente kötelező az ellenőrzés. Aki ezt elmulasztja, komoly kockázatot vállal. Egy ellenőrzés során a hatóság akár be is zárathatja az üzemet, az áramszolgáltató pedig azonnal lekapcsolhatja az épületet a hálózatról.

Baranyi Zoltán, a BILD Elektro Kft. szakértője egy döbbenetes példát is említett:

Volt olyan eset, amikor egy 93 lakásos társasházat kapcsoltak le a hálózatról, miután egy járókelő áramütést érzett egy felújítási állvány érintésekor.

A szakember elmondta, az épület lakói három teljes napig maradtak áram nélkül, amíg a teljes rendszert átvizsgálták és biztonságosnak nem nyilvánították.

Vásárlóknak és bérlőknek is oda kell figyelni

Nemcsak a cégtulajdonosoknak, hanem a lakásvásárlóknak és bérbeadóknak is fontos változásokkal kell számolniuk. 2024 januárjától ugyanis ingatlan adásvételekor vagy bérbeadásakor kötelező a villamosbiztonsági felülvizsgálati dokumentáció megléte. Egy korábbi kiskapu, amely a 32 amper alatti hálózatokra és a FI-relével ellátott rendszerekre mentességet adott, megszűnt.