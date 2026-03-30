Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

ingatlan

Kötelező vizsgálat, ami az összes home office-os egyéni vállalkozót érinti

Egyre többen dolgoznak otthonról, sokan pedig egyéni vállalkozóként a saját lakásukat jelölik meg székhelyként. Arról azonban kevesen tudnak, hogy ezzel az ingatlanuk jogilag munkahellyé válik, amire sokkal szigorúbb munkavédelmi és biztonsági szabályok vonatkoznak. A jogszabályok elmulasztása home office közben sem játék: a többmilliós bírság mellett akár az áramot is lekapcsolhatják a szolgáltatók.
A home office elterjedésével egyre többen élvezik az otthoni munkavégzés kényelmét, de a legtöbben nincsenek tisztában az ezzel járó kötelezettségekkel. A Piac&Profit cikke rávilágít: ha valaki egyéni vállalkozóként a saját lakásába van bejelentve, az az ingatlan jogi szempontból munkahelynek minősül. Ez pedig azt jelenti, hogy háromévente kötelezően el kell végeztetni a villamosbiztonsági felülvizsgálatot, írja a piacesprofit.hu.

Sokan nem tudják, hogy a home officeban dolgozók "irodáját" is ellenőrizhetik. / Fotó: Yasmina H / Unsplash
Szigorú ellenőzések home office közben

A szabályozás nem véletlen, statisztikákon alapul. Magyarországon évente mintegy 6400 ingatlankár keletkezik tűz miatt, a katasztrófavédelem adatai szerint pedig az elektromos meghibásodás a második leggyakoribb kiváltó ok. A helyzet drámaiságát mutatja, hogy itthon átlagosan 40 percenként kap lángra egy épület. A szakértők szerint ezeknek a tüzeknek akár a 90 százaléka is megelőzhető lenne egy alapos műszeres vizsgálattal.

A vállalkozásokra vonatkozó szabályok még ennél is szigorúbbak. Minden munkahelyen – legyen az iroda, raktár vagy gyár – háromévente kötelező az ellenőrzés. Aki ezt elmulasztja, komoly kockázatot vállal. Egy ellenőrzés során a hatóság akár be is zárathatja az üzemet, az áramszolgáltató pedig azonnal lekapcsolhatja az épületet a hálózatról.

Baranyi Zoltán, a BILD Elektro Kft. szakértője egy döbbenetes példát is említett:

Volt olyan eset, amikor egy 93 lakásos társasházat kapcsoltak le a hálózatról, miután egy járókelő áramütést érzett egy felújítási állvány érintésekor.

A szakember elmondta, az épület lakói három teljes napig maradtak áram nélkül, amíg a teljes rendszert átvizsgálták és biztonságosnak nem nyilvánították.

Vásárlóknak és bérlőknek is oda kell figyelni

Nemcsak a cégtulajdonosoknak, hanem a lakásvásárlóknak és bérbeadóknak is fontos változásokkal kell számolniuk. 2024 januárjától ugyanis ingatlan adásvételekor vagy bérbeadásakor kötelező a villamosbiztonsági felülvizsgálati dokumentáció megléte. Egy korábbi kiskapu, amely a 32 amper alatti hálózatokra és a FI-relével ellátott rendszerekre mentességet adott, megszűnt.

A változás komoly védelmet jelent a vevőknek. A magyar lakásállomány jelentős része 40-50 éves, az elektromos hálózatokat pedig jóval kisebb terhelésre tervezték.

Amikor ezek a hálózatok épültek, egy kis teljesítményű mosógép és néhány háztartási készülék jelentette a csúcsterhelést. Ma viszont klímák, szárítógépek, indukciós tűzhelyek működnek ugyanazon a rendszeren

– mondja Baranyi Zoltán.
A szakember szerint egy teljes hálózatcsere könnyen 5-10 millió forintos tétel lehet, ráadásul falbontással és komoly felfordulással jár. Egy vásárlás előtti, nagyjából 100 ezer forintos felülvizsgálattal viszont elkerülhető, hogy a vevő egy időzített bombát vásároljon egy esztétikailag szépen felújított lakásban.

A piacon azonban megjelentek a hamisítványok is: 20-30 ezer forintért már "papírvizsgálatot" is kínálnak, valós mérések nélkül. A szakértő figyelmeztet: aki hamis igazolást használ, súlyos jogi következményekkel számolhat. 

A rendszer szigorítása várhatóan folytatódik: 2026 júliusától már csak a Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrált szakemberek jegyzőkönyvei lesznek érvényesek.

 

