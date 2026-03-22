159-ből 170 liter lesz a végére – így hasznosul egyetlen hordó, a mostanában sokat emlegetett kőolaj

A kőolajat elsősorban különféle üzemanyagokká finomítják, amelyek a közlekedést és az alapvető energiaszolgáltatásokat működtetik. Ez a szegmens döntő az alapegységnek tekintett, egy hordó kőolaj hasznosulásának szempontjából: az energiahordozó több mint 85 százalékából üzemanyag készül, például benzin, dízel, valamint szénhidrogén-gázfolyadékok (HGL-ek) – ilyen például a propán és a bután. A szállítás, fűtés és főzés során felhasznált üzemanyagként betöltött szerepük mellett a HGL-ek alapanyagként is szolgálnak a vegyipar számára. Ezekből készülnek például vegyi anyagok, műanyagok és szintetikus gumik, valamint a motorbenzinek előállításához használt adalékanyagok.

A kőolaj származtatott termékei révén életünk minden részén jelen van, egy hordó kőolaj számos módon hasznosul

Így hasznosul egy hordó kőolaj

A becslések szerint a február 28-tól, az Irán ellen indított csapások napjától számítva március 9-ig körülbelül 150 millió hordó kőolaj esett ki a világpiacról az ellátási bizonytalanság és a Hormuzi-szoroson való szállítások leállításának következtében. Iránnak a március közepén készített adatösszesítés szerint több mint 30 millió hordónyi olaja úszik a tengereken olajtankerekbe rakodva.

Viszonyításként: a magyarországi stratégiai kőolajtartalékból eddig felszabadított 250 000 tonna kb. 1,8-1,9 millió hordónak felel meg.

A kőolaj kapcsán szinte automatikusan – és érthető módon – a legtöbbeknek az üzemanyag-ellátás jut eszébe, de a kőolajipar nem pusztán az energiaiparnak része, hiszen a kőolajat rengeteg területen hasznosítják. Bár az alábbi közölt felhasználási arányokban olajfajtaként lehetnek egymáshoz képesti kisebb-nagyobb eltérések, de – a Visual Capitalist összeállítása alapján – nézzük meg, hányféle módon hasznosul egyetlen hordó kőolaj!

Az egyik felhasználási terület a tágan értelmezett építőipar. A kőolaj nemcsak járműveinket hajtja, hanem az utakban is megtalálható. A finomított kőolaj körülbelül 4 százaléka aszfaltként hasznosul, amelyet beton előállításához, valamint különféle tömítő- és szigetelőanyagok gyártásához használnak.

Bár a közlekedésben és az energiaiparban használt üzem- és fűtőanyagok adják a finomított termékek legnagyobb részét, számos mindennapi alapanyag – például a viasz és a műanyag – szintén a kőolajtól függ. A finomított termékek körülbelül 10 százalékát

műanyagok,

kozmetikumok, és

textíliák előállítására használják.

Így egyetlen hordó kőolajból meglepően sokféle hétköznapi termék készülhet.