159-ből 170 liter lesz a végére – így hasznosul egyetlen hordó, a mostanában sokat emlegetett kőolaj

Ahogy az elmúlt nagyjából három hét eseményei – elsősorban az iráni háború –, valamint a Magyarországot érintő Barátság vezetéken való olajszállítások ukrán fél általi visszatartása arra újra felhívta a figyelmet, a kőolaj továbbra is alapvető fontosságú a gazdaság működtetéséhez. A kőolaj rengeteg módon hasznosul, energiaipari felhasználásán túl jelent van hétköznapi használati tárgyainkban is. Összeállításunkban megmutatjuk, mi minden készül egyetlen hordónyi kőolaj felosztásával.
A kőolajat elsősorban különféle üzemanyagokká finomítják, amelyek a közlekedést és az alapvető energiaszolgáltatásokat működtetik. Ez a szegmens döntő az alapegységnek tekintett, egy hordó kőolaj hasznosulásának szempontjából: az energiahordozó több mint 85 százalékából üzemanyag készül, például benzin, dízel, valamint szénhidrogén-gázfolyadékok (HGL-ek) – ilyen például a propán és a bután. A szállítás, fűtés és főzés során felhasznált üzemanyagként betöltött szerepük mellett a HGL-ek alapanyagként is szolgálnak a vegyipar számára. Ezekből készülnek például vegyi anyagok, műanyagok és szintetikus gumik, valamint a motorbenzinek előállításához használt adalékanyagok.

A kőolaj származtatott termékei révén életünk minden részén jelen van, egy hordó kőolaj számos módon hasznosul (illusztráció)
Így hasznosul egy hordó kőolaj

A becslések szerint a február 28-tól, az Irán ellen indított csapások napjától számítva március 9-ig körülbelül 150 millió hordó kőolaj esett ki a világpiacról az ellátási bizonytalanság és a Hormuzi-szoroson való szállítások leállításának következtében. Iránnak a március közepén készített adatösszesítés szerint több mint 30 millió hordónyi olaja úszik a tengereken olajtankerekbe rakodva.

Viszonyításként: a magyarországi stratégiai kőolajtartalékból eddig felszabadított 250 000 tonna kb. 1,8-1,9 millió hordónak felel meg. 

A kőolaj kapcsán szinte automatikusan – és érthető módon – a legtöbbeknek az üzemanyag-ellátás jut eszébe, de a kőolajipar nem pusztán az energiaiparnak része, hiszen a kőolajat rengeteg területen hasznosítják. Bár az alábbi közölt felhasználási arányokban olajfajtaként lehetnek egymáshoz képesti kisebb-nagyobb eltérések, de – a Visual Capitalist összeállítása alapján – nézzük meg, hányféle módon hasznosul egyetlen hordó kőolaj!

Az egyik felhasználási terület a tágan értelmezett építőipar. A kőolaj nemcsak járműveinket hajtja, hanem az utakban is megtalálható. A finomított kőolaj körülbelül 4 százaléka aszfaltként hasznosul, amelyet beton előállításához, valamint különféle tömítő- és szigetelőanyagok gyártásához használnak.

Bár a közlekedésben és az energiaiparban használt üzem- és fűtőanyagok adják a finomított termékek legnagyobb részét, számos mindennapi alapanyag – például a viasz és a műanyag – szintén a kőolajtól függ. A finomított termékek körülbelül 10 százalékát 

  • műanyagok, 
  • kozmetikumok, és
  • textíliák előállítására használják.

Így egyetlen hordó kőolajból meglepően sokféle hétköznapi termék készülhet.

A személyes higiéniai és kozmetikai termékek, például a smink vagy a sampon szintén kőolajszármazékokat tartalmaznak. Ugyanez igaz számos egészségügyi eszközre is, például az infúziós tasakokra vagy bizonyos gyógyszerekre. A modern élet egészen másképp nézne ki kőolaj nélkül. Az alábbi táblázatban szereplő tipikus arányok mutatják, hányféle módon és milyen arányban hasznosul egy hordó kőolaj, melyik finomított kőolajtermék milyen arányt képvisel azon belül:

Finomított kőolajtermékEgy hordónyi olajon belül az arány
Benzin42,7 százalék
Dízel27,4 százalék
Repülőgép-üzemanyag (kerozin)5,8 százalék
Nehéz fűtőolaj5,0 százalék
Aszfalt4,0 százalék
Könnyű fűtőolaj3,0 százalék
Szénhidrogén-gázfolyadékok2,0 százalék
Egyéb termékek10,1 százalék

A kőolaj felhasználási arányaiban a fentiekhez képest lehetnek eltérések olajfajtától függően, de a felhasználási arányok érzékeltetésére, egymáshoz képesti nagyságára megfelelő irányjelzők az iménti táblázat adatai.

A kőolaj csodája: 159 literből lesz 170 liter

Egy hordó nyersolaj mintegy 159 liternek felel meg, mégis a végén nagyjából 170 liter finomított termék készül belőle. Hogyan lehetséges ez?

A magyarázat erre az, hogy a legtöbb finomított termék kisebb sűrűségű, mint maga a nyers kőolaj. Ez a térfoga-tnövekedés az úgynevezett feldolgozási nyereség. 

Emellett a finomítási folyamat során nem csak kőolajat használnak fel. Bár a nyersolaj a fő alapanyag, a folyamatba üzemanyag-etanol, szénhidrogén-gázfolyadékok, valamint egyéb keverőfolyadékok is bekerülnek, amelyek hozzájárulnak a végső termékek előállításához.

A sarkvidéki vizekben található jéghegyeket elszennyező, nehéz fűtőolajok elégetésétől kezdve egészen a petrolkémiai anyagokból készült műanyaghalmokig, minden egyes hordó kőolaj és az abból készült termékek számos módon hatnak a környezetre.

Bár a világ egyre inkább igyekszik csökkenteni a fosszilis energiahordozók felhasználását (a szénnel együtt), hogy elérje a klímavédelmi célokat, egy kőolaj nélküli világ jelenleg még mindig szinte elképzelhetetlennek tűnik, de legalábbis a korábban néhány évvel a mostanihoz képest későbbre várt olajcsúcs időpontját nemrég jelentőségen kitolta a Nemzetközi Energiaügynökség.

Úgy tűnik tehát, hogy a hordónyi kőolaj, azaz a „fekete arany” teljes kiváltása jelenleg nem lehetséges. Ugyanakkor az elektromosítás terjedésével és a petrolkémiai alapanyagok alternatíváinak keresésével az emberiség talán képes lehet mérsékelni a fosszilis tüzelőanyagok elégetésétől való függőségét.

 

