Feltalálták a hordozható futballstadiont, sivatagban és hómezőn is lehet benne focizni

A hordozható stadion lelke az All Conditions Pitch, amelyet eloxált alumíniumcsövekből készült, összecsukható kapupár rögzít, és az egyes részek könnyen összepattinthatók.

Nemcsak hipermodern futballszentélyek épülnek szerte a világon, hanem már létezik hordozható stadion is

Fotó: bcfc.com

Ultrakönnyű a hordozható stadion

A pálya mind a négy sarkánál hét méter magas reflektorok találhatók, 1,2 méter átmérőjű ballonlámpákkal, amelyeket könnyű alumínium állványvázak tartanak. Az Amsterdam Berlin szerint a pályát körülhatároló darabok rendkívül könnyűek, és akár kézben is szállíthatók az időjárásálló táskákban.

Bármilyen körülmények között használható: sivatagban, esőerdőben, de akár egy aprócska karibi szigeten is rövid idő alatt ki lehet alakítani egy stadiont.

A nézők ülései szintén eloxált alumíniumcsövekből készülnek, a stabilitást pedig 3D nyomtatott tüskés lábak biztosítják. A keretek közé feszített vízálló, szakadásálló anyag hevederszerű üléseket alkot, a teljes moduláris ülésrendszert pedig a nézők maguk szállítják és szerelik össze a helyszínen – írja a Dezeen.

Az élénk narancssárga szín utal a Nike ACG márkájára, emellett a kedvezőtlen időjárási körülmények és a vadonban való könnyű láthatósága miatt választották.

A rendszer szinte bármilyen sportághoz és bárhol alkalmazható lehet. Mivel teljesen moduláris, ezért módosítható és bővíthető. Akár teniszpályává, röplabdapályává vagy hokipályává is alakítható.

Szuperstadion épül a szaúd-arábiai futballvilágbajnokságra

Arról a különleges, Szaúd-Arábiában épülő stadionról is beszámoltunk, amely a 2034-es labdarúgó vb egyik helyszíne lesz. A The Line nevű 150 kilométer hosszú lineáris városban található Neom Stadion igazi világszenzációnak ígérkezik, és garantáltan semmi máshoz nem hasonlítható élmény nyújt majd.

A 350 méterrel a föld fölött elhelyezkedő futballszentély befogadóképessége meghaladja majd a 46 ezer főt, teljes mértékben high-tech lesz, e-ticket rendszerrel, 4K Ultra HD adással.

A tervek szerint az építkezés 2027-ben kezdődik, és 2032-ban fejeződik be. Két évvel később pedig ott rendezik a világbajnokság több csoportmeccse mellett az egyik negyeddöntőt is. A vb után a szaúdi profi ligás Al-Hilal és Al-Nassr labdarúgóklubok otthona lesz, de szórakoztató központként is funkcionál majd. A stadion 100 százalékban megújuló energiával fog működni.