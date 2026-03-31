Irán beárazza a Hormuzi-szorost, jöhet a vámfegyver – emiatt hordónként 1 dollárral nőhet az olajár

Az iráni parlamenti bizottság egyik tagját, Mojtaba Sarét idézve az IRIB arról számolt be, hogy a terv kifejezetten megtiltja az amerikai és izraeli, illetve az Iránnal szembeni szankciókban részt vevő országok hajóinak az áthaladását a Hormuzi-szoroson. Az intézkedés az Európai Unió hajóira is kiterjed – jegyezte meg. A bizottság által elfogadott tervet a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Egy olajtanker halad a Hormuzi-szoros irányába a korábbi felvételen

Egy iráni közgazdász 60 milliárd dollár bevételt remélne a hormuzi vámtól

Amennyiben a parlament elfogadja azt, a Hormuzi-szoros vámjának terve óriási bevételi forrást jelent Iránnak, egyúttal segíthet rendszerbe foglalni az Öböl-államokból

olajat és földgázt vásárló, valamint

egyéb áruk forgalmát bonyolító országokkal kapcsolatban azt, hogy most eseti megállapodások keretében engedi át hajóikat.

Az persze, hogy a vám kivetése jogszerű-e, a Hormuzi-szoros státusza alapján vélhetően erősen vitatható még a részletek ismerete nélkül is, de a kérdésben alighanem sokkal fontosabb az, mit fog mutatni a gyakorlat.

„Irán akár évi 60 milliárd dollárt is kereshetne a Hormuzi-szoroson áthaladó energia- és áruszállítási vámok kivetésével”

– állítja egy iráni közgazdász. Hossein Raghfar egyetemi professzor és gazdasági elemző a Tasnim hírügynökségnek beszélt arról, hogy Irán fegyveres erői stratégiai és gazdasági előnyre tettek szert a szoros ellenőrzésével, amelyre kevesen számítottak a háború kezdete előtt. Ráadásul az elérhető adatok szerint Teherán már most is sokat keres a helyzeten, mivel lényegében az egyetlen olyan állam a Perzsa-öböl térségében, amely szabadon tudja bonyolítani olajexportját külső piacokra – áll a bne Inellinews cikkében.

„Ma a szankcionáló és a szankcionált helyzete felcserélődött. Egy nagyon erős eszköz került most országunk kezébe, ez pedig a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés” – mondta Raghfar.

Irán jelenlegi olajbevételeinek mértéke ezt önmagában alátámasztja. A Tankertrackers.com exportadatai szerint Irán a becslések szerint napi 139 millió dollár bevételt termelt a könnyűolaj eladásaiból márciusban, szemben a februári körülbelül napi 115 millió dollárral.