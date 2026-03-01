Egyre feszültebb a helyzet a Hormuzi-szorosban: ebből nagy baj lehet!

Az INTERTANKO tartályhajózási szövetség közlése szerint az amerikai haditengerészet figyelmeztetést adott ki a térség – a teljes Perzsa-öböl, az Ománi-öböl, az Arab-tenger északi része és a Hormuzi-szoros – hajózására, jelezve, hogy nem tudja garantálni a szállítmányok biztonságát.

A Hormuzi-szoros az olajkereskedelem egyik legfontosabb tengeri útvonala

Fotó: NASA

Növekvő veszélyek a Hormuzi-szorosban

A görög hajózási minisztérium már szombaton arra kérte a hajókat, hogy kerüljék el a Perzsa-öblöt, az Ománi-öblöt és a Hormuzi-szorost.

A német konténerszállító vállalat, a Hapag-Lloyd közölte: további értesítésig felfüggeszti a Hormuzi-szoroson való áthaladást. A Perzsa-öböl kikötőit érintő járatok esetében késésekre, útvonal-módosításokra és menetrendi változásokra kell számítani.

A dán Maersk honlapján közzétett tájékoztatás szerint a társaság biztonsági partnereivel egyeztetve jár el a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben végzett műveletek során, ugyanakkor a közel-keleti árufelvétel továbbra is nyitott.

A francia CMA CGM bejelentette: a térségben tartózkodó vagy oda tartó hajóit arra utasította, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásait követően húzódjanak biztonságos menedékbe.

Az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik illetékese a Reuters hírügynökségnek elmondta: a térségben több hajó VHF-rádióüzenetet kapott az iráni Forradalmi Gárdától arról, hogy "egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson".

Ugyanakkor a Poten & Partners hajóbróker-cég az ügyfeleinek küldött körlevelében azt írta, hogy a hajóforgalom nem állt le teljesen, de a fennakadások gyorsan erősödnek.

Egyre nagyobb a torlódás a tengerszorosban

A legfrissebb információk szerint már legalább 150 tartályhajó, köztük nyersolaj- és cseppfolyósított földgázt szállító hajók horgonyoztak le a Hormuzi-szoroson túli nyílt öbölben, és további tucatnyi a szoros másik oldalán.

A Reuters hírügynökségnek a MarineTraffic hajózási nyomkövető platform adatai alapján készített felmérése szerint a tankerek elsősorban a főbb öböl menti olajtermelők, köztük Irak és Szaúd-Arábia, valamint az LNG-óriás Katar partjainál, nyílt vizeken torlódtak fel.