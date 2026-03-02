Nem az történik az Adrián, amire mindenki számított: idén több magyar nyaralhat Horvátországban

Nagyon sok magyar tervezi idén is a horvátországi pihenést, többségük már év elején leköti a nyári utakat. Megszokhattuk, hogy a horvát árak magasak és minden évben egy kicsit tovább emelkednek, ám jelenleg meglepő változást látni a szálláshely áraknál.
Első ránézésre nem tűnik kedvezőnek a kép: Horvátországban a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás árai éves alapon 6,8 százalékkal emelkedtek idén. A magyar turisták számára azonban nem az euró, hanem a forint számít – és itt jön a fordulat. A magyar fizetőeszköz viszont jelentősen erősödött ezekben a hónapokban, míg 2025 januárjában átlagosan 411 forintot kellett adni egy euróért, idén januárban 384 forint körül alakult az árfolyam, amely gyakorlatilag lenullázta a horvát infláció hatását.
Így ez azt jelenti, hogy egy ezer eurós szállás a tavalyi 411 ezer forinttal szemben idén – az áremelést is beleszámítva – nagyjából ugyanannyiba kerül forintban
Azóta a forint tovább erősödött, ami még kedvezőbbé teheti a helyzetet. A képletet tovább javítja, hogy közben a magyar jövedelmek is emelkedtek. A nettó mediánkereset 2024 decembere és 2025 decembere között 10,8 százalékkal nőtt, így a külföldi utazások relatív terhe csökkent. Vagyis miközben Horvátország nominálisan drágább lett, a magyar fizetőképesség gyorsabban javult.
Felpörgött az érdeklődés Horvátország iránt
Ez a háttér már az előfoglalási adatokban is visszaköszön. Pontosan még nem tudni, idén mennyien terveznek horvátországi nyaralást, a szallas.hu tavaly tavasz végi felmérésekor csaknem a magyarok 40 százaléka készült az adriai partokra. A Szallas.hu friss felmérése szerint bíztatóak az adatok, az úti célok közül az előfoglalások alapján
- Vir,
- Crikvenica,
- Rovinj,
- Zadar
- és Vodice vezetik a toplistát.
Az összesítés szerint az előfoglalások 31 százaléka 7 éjszakára szól, az 5 és 6 éjszakás tartózkodások aránya egyaránt 22-22 százalék, vagyis a klasszikus egyhetes adriai nyaralás továbbra is dominál. A foglalások 11 százaléka 4 éjre, egyéb időtartamra 14 százaléka szól. Horvát útirány esetén a foglalások 80 százaléka apartmanra szól, ami azt mutatja, hogy a magyar utazók továbbra is költségtudatos, önellátásra optimalizált megoldásokat keresnek.
Az előfoglalások közel harmada a legmagasabb értékkategóriába esik, de jelentős arányúak meg a középkategóriás foglalások is.
Összegszerűleg az előfoglalások közel harmada 370 ezer forint feletti, 28 százalékuk 170-270 ezer forint közötti kategóriába esik.
A foglalások ötöde 270-370 ezer forintra, 18 százaléka 170 ezer forint alatti összegre szól. A horvátországi nyaralások 32 százalékát négy főre, 23 százalékát kettőre, 18 százalékát pedig három főre foglalják.
Horvátország persze a forint erősödése ellenére is drágának számít a magyar utazóknak, de előfordulhat, hogy az árak – számukra kedvezőbb – alakulása miatt idén többen döntenek úgy: újraszámolják a költségeket, és mégis útnak indul az Adriára.