Nem az történik az Adrián, amire mindenki számított: idén több magyar nyaralhat Horvátországban

Nagyon sok magyar tervezi idén is a horvátországi pihenést, többségük már év elején leköti a nyári utakat. Megszokhattuk, hogy a horvát árak magasak és minden évben egy kicsit tovább emelkednek, ám jelenleg meglepő változást látni a szálláshely áraknál.

Horvátország mindig is kedvelt célpont volt, idén még több magyar utazhat oda/ Fotó: robertharding via AFP/Ellen Rooney

Első ránézésre nem tűnik kedvezőnek a kép: Horvátországban a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás árai éves alapon 6,8 százalékkal emelkedtek idén. A magyar turisták számára azonban nem az euró, hanem a forint számít – és itt jön a fordulat. A magyar fizetőeszköz viszont jelentősen erősödött ezekben a hónapokban, míg 2025 januárjában átlagosan 411 forintot kellett adni egy euróért, idén januárban 384 forint körül alakult az árfolyam, amely gyakorlatilag lenullázta a horvát infláció hatását.

Így ez azt jelenti, hogy egy ezer eurós szállás a tavalyi 411 ezer forinttal szemben idén – az áremelést is beleszámítva – nagyjából ugyanannyiba kerül forintban

– írta meg a Világgazdaság.

Azóta a forint tovább erősödött, ami még kedvezőbbé teheti a helyzetet. A képletet tovább javítja, hogy közben a magyar jövedelmek is emelkedtek. A nettó mediánkereset 2024 decembere és 2025 decembere között 10,8 százalékkal nőtt, így a külföldi utazások relatív terhe csökkent. Vagyis miközben Horvátország nominálisan drágább lett, a magyar fizetőképesség gyorsabban javult.

Felpörgött az érdeklődés Horvátország iránt

Ez a háttér már az előfoglalási adatokban is visszaköszön. Pontosan még nem tudni, idén mennyien terveznek horvátországi nyaralást, a szallas.hu tavaly tavasz végi felmérésekor csaknem a magyarok 40 százaléka készült az adriai partokra. A Szallas.hu friss felmérése szerint bíztatóak az adatok, az úti célok közül az előfoglalások alapján

Vir,

Crikvenica,

Rovinj,

Zadar

és Vodice vezetik a toplistát.

Az összesítés szerint az előfoglalások 31 százaléka 7 éjszakára szól, az 5 és 6 éjszakás tartózkodások aránya egyaránt 22-22 százalék, vagyis a klasszikus egyhetes adriai nyaralás továbbra is dominál. A foglalások 11 százaléka 4 éjre, egyéb időtartamra 14 százaléka szól. Horvát útirány esetén a foglalások 80 százaléka apartmanra szól, ami azt mutatja, hogy a magyar utazók továbbra is költségtudatos, önellátásra optimalizált megoldásokat keresnek.