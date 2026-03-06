A világpiacra lép az új magyar légitársaság

Új szolgáltatásával debütál a nemzetközi szállítmányozási piacon a légi áruszállítással foglalkozó Hungary Airlines egy évvel első kereskedelmi repülése után. Kína egyik vezető logisztikai vállalata, a világ egyik legnagyobb „last mile delivery” csomagszállító cége, a ZTO Express úgynevezett CMI-alapú (Crew, Maintenance, Insurance) üzemeltetéssel bízta meg a Hungary Airlines-t.

Új szolgáltatásával debütál a Hungary Airlines / Fotó: UTA

Az új együttműködés ugrászerű fejlődést hoz a Hungary Airlines életében

Az együttműködés a légitársaság életében hosszú távon is meghatározó, ugrásszerű fejlődést jelent, a portfólióbővítés mellett a cég ezzel megkezdi kétgépes üzemelését, amelyhez a kínai fél biztosítja az A330-200P2F típusú szállító járművet – írta meg az AIRportal.hu.

Mint ismert, a Hungary Airlines jelenleg egy A330-243F típusú, a magyar állam tulajdonában álló géppel teljesíti menetrend szerinti járatait Budapest és Csengcsou (Zhengzhou) között. A megbízás szerint

a Hungary Airlines a komplex üzemeltetésért felel, feladatai magukban foglalják többek között a teljes személyzet és a munkavégzés folytonosságának biztosítását, a repülőgép légialkalmasságának fenntartását és az ehhez kapcsolódó karbantartások elvégzését,

valamint a repülőgépre kiterjedő biztosítással összefüggő átfogó szakmai tevékenységet. Az új járat tervezetten heti öt alkalommal közlekedik majd Magyarország és Kína között, alkalmanként mintegy 60 tonnányi áruval a fedélzetén.

Kínai logisztikai óriással erősít a magyar légitársaság

„Stabil, kiszámítható üzemeléssel megalapozott bővülés, ezzel az üzleti szemlélettel vállalta a magyar légitársáság a ZTO Express megbízását” – közölte lappal Talabos Gábor, a Hungary Airlines cégvezetője, üzemeltetési igazgatója. Az amerikai tőzsdén is jegyzett logisztikai cég a 2002-es alapítását követően rövid időn belül a világ egyik legnagyobb full-service logisztikai csoportjává vált, olyan kereskedelmi nagyvállalatokat kiszolgálva, mint az Alibaba vagy a JD.com.

A cégvezető hozzátette:

az ázsiai gigavállalat szakmai bizalma nem csak a magyar légitársaságra van pezsdítő hatással. Az, hogy egy ilyen nagy múltú vállalat a Hungary Airlines-t választotta működésének egyik alapvető pilléréül, nem csupán a társaság elismertségét jelzi, hanem Budapest globális csomóponti szerepét is egyértelműen erősíti.

Ez lesz az első magyar lajstromozással ellátott A330-200P2F típusú repülőgép. A folyamatot az Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztálya koordinálja és felügyeli. A Hungary Airlines és a ZTO arculati elemeivel festett gép a tervek szerint ez év áprilisában áll menetrend szerinti forgalomba.