Itt a válasz: így befolyásolja az iráni háború a húsvéti sonka árát

Megtartotta húsvét előtti, hagyományos sajtótájékoztatóját a Magyar Húsiparosok Szövetsége. A felszólalók előadásaiból idén is kiderült: a magyar húsipar termékei az idei ünnepi időszakban is az ünnepi asztalok legfontosabb, magas élvezeti értékkel bíró, biztonsággal fogyasztható, s nem utolsó sorban az egészségtudatos táplálkozásba beilleszthető élelmiszerei lehetnek. A geopolitikai válságok ugyanakkor a magyar gyártókat sem kerülik el: az energiaárak megugrása az év további részében a termelésben is éreztetheti majd hatását, az energiaárak növekedése árdrágító hatással bírt.

Huszadik alkalommal rendezte meg a Magyar Húsiparosok Szövetsége hagyományos húsvéti sajtótájékoztatóját

Húsvéti hús: Sonka, karaj, zöldségek és egészségtudatosság - így látja a szakember

A hagyományos húsvéti élelmiszerek kapcsán minden évben érdekes kettősség figyelhető meg az azzal kapcsolatos beszédmódokban:

egyrészt ott az alapvetés, hogy kultúránk és (étkezési) tradícióink elválaszthatatlan részét képezik, ráadásul a böjti időszak után, a nem kizárólag, de jelentős részben a sertéshúsra és a tojásra épülő hagyományos fogások élettani hatásaik miatt is fontosak;

másrészt az egészségtudatos táplálkozási koncepcióknak az a vonala, mely a vörös húsok hátérbe szorítását, esetleg teljes elhsagyásáról szól.

Úgy tűnhet, egy gordiuszi csomót kell(het) elvágni ebben a helyzetben, feloldani egy látszólagos ellentmondást. Ám lehet, hogy ez csak a látszat (ha pedig mégsem, a csomó elvágása már a korábbi években megtörtént). Miként Vincze-Bíró Andrea, terápiás klinkai dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének vezetőségi tagja előadásában rámutatott: a jó minőségű - érdemes hangyúlyozni: a jó minőségű - sertéshús fogyasztása élettani szempontból kedvező, sőt, kívánatos lehet tudatos fogyasztói szokásokkal.

A hús teljes értékú fehérje-, emellett vasforrás, miközben típustól függően magas víztartalommal, főként pedig A- és B-vitaminok.

Például a sertéslapocka - mely a húsvéti sonka jellemző alapja - átlagosan 23,9 gramm zsírt tartalmaz 100 grammban, de a csülökben ennél is magasabb, míg a karajbban ennél kevesebb található.

Érdekes a szakember által bemutatott összevetésben, hogy a sertéshúsok fehérjetartalma némileg közelebb áll a baromfihúsokéhoz, egy picivel előzbe s marhahúsokat (amik viszont mérsékeltebb zsírtartalmaikkal versenyeznek).

Vincze-Bíró Andrea szerint a túlzó mértékű húsfogyasztás felelőssé tehető a civilizációs betegségek kialakulásáért, ezért elengedehetetlen az úgynevezett támogató élelmiszerek fogyasztása a húsok mellé. A szakember szerint a legfontosabb kérdések ebben, hogy

milyen gyakorisággal, és

milyen mennyiségben fogyasztjuk a húst.

A dieetetikus szeirnt a nemzetközi ajánlás napi legfeljebb 70 gramm hús fogyasztása, egyes magyar ajánlásokban pedig a heti 1 húsmentes nap is szerepel.