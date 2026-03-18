Itt a válasz: így befolyásolja az iráni háború a húsvéti sonka árát

Megtartotta húsvét előtti, hagyományos sajtótájékoztatóját a Magyar Húsiparosok Szövetsége. A felszólalók előadásaiból idén is kiderült: a magyar húsipar termékei az idei ünnepi időszakban is az ünnepi asztalok legfontosabb, magas élvezeti értékkel bíró, biztonsággal fogyasztható, s nem utolsó sorban az egészségtudatos táplálkozásba beilleszthető élelmiszerei lehetnek. A geopolitikai válságok ugyanakkor a magyar gyártókat sem kerülik el: az energiaárak megugrása az év további részében a termelésben is éreztetheti majd hatását, az energiaárak növekedése árdrágító hatással bírt.
Húsvéti hús: Sonka, karaj, zöldségek és egészségtudatosság - így látja a szakember
A hagyományos húsvéti élelmiszerek kapcsán minden évben érdekes kettősség figyelhető meg az azzal kapcsolatos beszédmódokban:
- egyrészt ott az alapvetés, hogy kultúránk és (étkezési) tradícióink elválaszthatatlan részét képezik, ráadásul a böjti időszak után, a nem kizárólag, de jelentős részben a sertéshúsra és a tojásra épülő hagyományos fogások élettani hatásaik miatt is fontosak;
- másrészt az egészségtudatos táplálkozási koncepcióknak az a vonala, mely a vörös húsok hátérbe szorítását, esetleg teljes elhsagyásáról szól.
Úgy tűnhet, egy gordiuszi csomót kell(het) elvágni ebben a helyzetben, feloldani egy látszólagos ellentmondást. Ám lehet, hogy ez csak a látszat (ha pedig mégsem, a csomó elvágása már a korábbi években megtörtént). Miként Vincze-Bíró Andrea, terápiás klinkai dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének vezetőségi tagja előadásában rámutatott: a jó minőségű - érdemes hangyúlyozni: a jó minőségű - sertéshús fogyasztása élettani szempontból kedvező, sőt, kívánatos lehet tudatos fogyasztói szokásokkal.
A hús teljes értékú fehérje-, emellett vasforrás, miközben típustól függően magas víztartalommal, főként pedig A- és B-vitaminok.
Például a sertéslapocka - mely a húsvéti sonka jellemző alapja - átlagosan 23,9 gramm zsírt tartalmaz 100 grammban, de a csülökben ennél is magasabb, míg a karajbban ennél kevesebb található.
Érdekes a szakember által bemutatott összevetésben, hogy a sertéshúsok fehérjetartalma némileg közelebb áll a baromfihúsokéhoz, egy picivel előzbe s marhahúsokat (amik viszont mérsékeltebb zsírtartalmaikkal versenyeznek).
Vincze-Bíró Andrea szerint a túlzó mértékű húsfogyasztás felelőssé tehető a civilizációs betegségek kialakulásáért, ezért elengedehetetlen az úgynevezett támogató élelmiszerek fogyasztása a húsok mellé. A szakember szerint a legfontosabb kérdések ebben, hogy
- milyen gyakorisággal, és
- milyen mennyiségben fogyasztjuk a húst.
A dieetetikus szeirnt a nemzetközi ajánlás napi legfeljebb 70 gramm hús fogyasztása, egyes magyar ajánlásokban pedig a heti 1 húsmentes nap is szerepel.
"A legtöbb kedvezőtlen hatás egyébként a feldolgozott húsokhoz köthető, ezért ritkábban illetve kisebb mennyiségben érdemes azokat fogyasztani" - ajánlotta. Vincze-Bíró Andrea szerint a zöldségek és a húsok változatos, állandóan alkalmazott kombinációja jó étkezési stratégia lehet, akár a hússal töltött ételek, akár a főtt, pörkölt-jellegű ételek irányába kalandozva.
Tévhit azonban, hogy aki nem eszik húst, az feltétlenül egészségesebb, ez ugyanis inkább az életmód egészével, más típusú élelmiszerek bevitelével összefüggő kérdés. Ezt csak összefüggéseiben lehet vizsgálni
- mondta a szakember. Felhívta a figyelmet: a Magyar Élelmiszerkönyv pontosan előírja a húsvéti sonkákra vonatkozó összetételi, készítésre vonatkozó elvásárokat, füstöléstől a pácolásig kezdve, ezeket érdemes ellenőrizni vásárláskor a csomagoláson. S ne felejtsük - tette hozzá a szakember -, hogy a húsvéti sonka ára általában együttjár a minőséggel.
Egyre inkább önkiszolgáló pultokban vesznek húst a megyarok
Vágyi Erik, a NielsenIQ piackutatással és a fogyasztói magatartás vizsgálatával foglalkozó vállalat magyarországi ügyvezetője azt mondta: méréseik alapján növekszik az általuk összeállíott fogyasztói bizalmi mutató értéke (2025 végéről idén január-februárban tovább emelkedett), és már közelíti azt az értéket, amit a NielsenIQ saját értékelése szerint az optimista hangulatot jelenti. Nem meglepő Vágyi Erik az sem, hogy főként a fogyasztásban, azaz a vásárlás növekedésében érthető tetten a bizalom növekedése. Történik ez amellett, hogy az FMGC szektor értéknövekedésében tavaly és tavaly előtt a mostanra lelassult infláció is fontos szerepelt játszott. A szektoron belül pedig egyre nagyobb jelentősége van a diszkontoknak.
A piackutató adatai szerint például 2025-ben a húsvéti húsvásárlások 41 százaléka a diszkontüzletekben realizálódott.
A húspiac pedig továbbra is a hazai élemiszerpiac egyik tartóoszlopa az adatok alapján: 2025-ben a feldolgozott és a nyers hús aránya együttesen a teljes hazai élelmiszerpiac csaknem ötödét, 18 százalékát adta. S hogy mekkora volt a forgalom?
A cég adatai szerint tavaly 545 milliárd forint értékben vásároltunk húst, 3214 forintos átlagos egyésgáron, mennyiségben az előző évhez képest stagnálás (0,1 százalék) csökkenés mellett.
Vágyi Erik elmondta, hogy a húsvásárlás egyre inkább elmozdult az önkiszolgálás irányába, mert a megvásárolt húsmennyiség háromnegyedét hűtőpultokból vesszük, egyre kisebb kiszerelésekben.
A sertés uralma pedig megingathatatlan: a vásárolt húsmennyiség mintegy 80 százaléka sertéshús, ezen belül a húskészítmények között a sorrend az alábbi:
- szalámi,
- kolbász,
- kenőmájas, majd
- a sonka és a virsli.
Bár a NielsenIQ adatai szerint 2025-ben néhány százalékkal csökkent az eladott húsárú mennyisége 2024-hez képest, húsvét kapcsán is látni a magyar vásárlók árérzékenységét, valamint az ünnepi időszak fontosságát a húsfogyasztásban.
A Vágyi Erik által elmondottakból arra lehet következtetni, hogy
a húsvét olyan a húsiparosoknak, mint a karácsony az édességgyártóknak, mert az éves húsforgalom a húsvét előtti időszakban - nagyjából a március 15-i nemzetü ünnep utáni heteket tekintve annak - realizálódik, melynek az említettek szerint nagy nyereseti a diszkontok, valamint a hipermarketek.
A fogyasztói adatok szerint a továbbra is nő a gyártói márkák aránya, és a piackutatási adatok szerint a prémium kategória (a piackutatónál ez a 4000 forint kg fölötti húsárut jelenti) részesedési aránya is növekszik. Vágyi Erik elmondta: egy kutatásukban a válaszolók 66 százaléka pozitívan nyilatkozott az állati eredetű fehérjéről, értékelésük szerint pedig a fiatalabb generációk tagjai is kitartanak a húsfogyasztás mellett.
Csökkentek az árak, a válságnak viszont lehet hatása a jövőben
Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetsége társadalmi elnöke a tavalyi évről és az idei kilátásokról szóló előadásában kitért arra, hogy 2025-ben 0,8 százalékos növekedést ért el a tavalyi húsfeldolgozás és -tartósítás, és 0,2 százalékos volumennövekedés volt a feldolgozott húskészítmények gyártásában.
2025-ben a húsfeldolgozás és -tartosítás ágazat belföldi értékesítése 8,8 százalékkal növekedett, az erősödés részben az exportba belemaró száj- és körömfájás járványnak köszönhető, ezét a húsexport csökkent, míg a húskészítmények gyártásának exportvolumene több mint 6 százalékkal növekedett az afatok szerint.
Éder Tamás a sertéshússzegmensről szólva ismertette, hogy 2025 decemberét az évben elért 3 százalékos növekedéssel, 2,9 milliót ért ela hazai sertésállomány nagysága, 177 ezer kocával. Nőtt a vágóhídi teljesítmény, tavaly a magyarországi vágóhidak 4,9 millió sertést vágtak le.
A sertéshús és a húskészítmények tavaly nem járultak hozzá az inflációhoz, sőt, a virsli kivételével a sertéshúsok és a készítmények hozzájárultak az infláció tavalyi csökkentéséhez
- szögezte le a fogyasztói oldal kapcsán Éder Tamás. Persze - tette hozzá - a húsiparosok is tudják, hogy ezt a fogyasztók nem mindig érzékelik azt, hogy az árak egyes termékeknél nem hogy nem emelkedtek, hanem csökkentek.
Éder Tamás szerint várakozásuk egybevág a NielsenIQ prognózisával, azaz idén a belföldi fogyasztás szolid emelkedésére számítanak, miköztben - részben a vámháborúnak köszönhetően - az importnyomás erődödésre számítanak a magyar húsipari szereplők. Ugyanakkor beszélt arról is, hogy a húsiparban folytatódhat a konszolidáció, főként kisebb cégek lehetnek akár felvásárlások tárgyai is nagyobb vállalatok részéről. Valamint hangsúlyozta:
az afrikai sertéspestis továbbra is komoly veszély, az ellene való fellépés szükséges, mert néhány év múlva a hazai sertéshús fontos exportpiacokról szorulhat ki, ami a belföldi fogyasztást ugyan erősítheti, de árcsökkenést előidézve sodorná nehéz helyzetbe az ágazatot.
Az Origo kérdésére válaszolva Éder Tamás megerősítette, hogy a húsipar rendkívül energiaigényes ágazat, és a közel-keleti válság - mely felforgatta az energiapiacokat - előbb-utóbb érezteti majd hatását a magyarországi termelői oldalon is. Amennyiben a konfliktus nem zárul le, néhány hónap után már biztosan áremelésre lehet számítani a termelői oldalon, ami pedig idővel éreztetheti hatását a fogyasztói oldalon is. Jelezte ugyanakkor:
Az idei húskészítményeket még az olcsóbb energiaárak mellett állították elő, így a mostani fogyasztói árakban a húsvéti időszakban egyelőre a válság hatása nem jelentkezik, sőt, a tavalyihoz képest mérsékeltebb árakkal lehet találkozni.
Éder Tamás a korábbi előadókkal egyetértve hangsúlyozta: a hús bizalmi termék, és különösen ünnepek idején nem érdemes kockáztatni. Megbízható, ismert forgalmazótól érdemes beszerezni az ünnepi asztalra valót.