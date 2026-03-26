repülőjegyárak

Zuhannak a repülőjegyárak – húsvétkor elárasztják Európát a magyarok

A közel-keleti háborús helyzet sem változtat a magyarok húsvéti utazási szokásain, azon sem, hogy egyre többen töltik az ünnepet külföldön. Egy online repülőjegyértékesítő friss adatai szerint az Európán belüli jegyek átlagára több mint 10 százalékkal csökkent, a foglalások száma pedig éves szinten 84,8 százalékkal emelkedett. Ide indulnak a legtöbben húsvétkor a magyarok közül.
Érezhetően csökkent a kontinensen belüli repülőjegyek ára, talán ennek is köszönhető, hogy a hazai utazók közül több mint másfélszer annyian indulnak pihenni most húsvét idején külföldre. A legtöbb magyar Olaszországba repül, a legnépszerűbb város pedig Barcelona ebben az időszakban – tájékoztatta az Origot a Kiwi.com. 

Húsvét turizmus
Húsvétkor délnek indulnak a magyarok / Freepik

Az online utazási iroda arról számolt be, hogy a március 23-ig leadott foglalások alapján a húsvéti időszakban az utasok száma 66,1 százalékkal nőtt tavalyhoz képest

Az Európán belüli járatok átlagára 11,2 százalékkal csökkent, 182,84-ról 162,4 euróra, forintban mintegy 71 ezerről 63-ra esett vissza, az interkontinentális utakért 6,4 százalékkal többet kellett fizetni. 

Itt míg 2025-ben 369,75 euró, vagyis 143 093 forint volt a repülőjegyek átlagára, 2026-ra ez 393,36 euróra, forintban 152 230-ra emelkedett a hosszabb utakra szóló repülőjegyár.

Húsvétkor csakis Európa

A magyarok idén egyértelműen az európai úti célokat részesítették előnyben, ahol az árak is kedvezőbben alakultak – mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere. 

Bár a legtöbb foglalás Barcelonába érkezett, az olasz városok – például Nápoly, Bari, Catania vagy Bologna – együttesen továbbra is Olaszországot tartják az első helyen

 – tette hozzá.

A lista élén tehát továbbra is Olaszország áll, míg a városok versenyét Barcelona nyerte. A katalán főváros hatalmasat ugrott: tavaly még csak a 11. helyen állt, idén viszont már a legnépszerűbb úti cél lett. Róma és Milánó stabilan tartják magukat az élmezőnyben.

Nemcsak a klasszikus kedvencek erősödtek, 

  • Hollandia például az egyik legnagyobb nyertese az idei szezonnak, ahová 239 százalékkal több magyar utazik. 
  • A városok közül pedig Nápoly robbant be igazán: 241 százalékos növekedésével az egyik leggyorsabban felkapott úti céllá vált. 
  • A már említett Barcelona mellett Hurghada is látványosan, 200 százalékkal erősödött.

Később foglalnak, 4-5 napra utaznak

A foglalási ablak átlagosan 10 nappal rövidült tavalyhoz képest. Míg egy éve még több mint 60 nappal az utazás előtt vették meg a repülőjegyeket a magyarok, addig idén ez már inkább 50 nap körül alakul. 

A tartózkodás hossza nem változott, a legtöbben továbbra is 4–5 napos húsvéti kiruccanásokat terveznek

– derült ki az összesítésből.

 

