Zuhannak a repülőjegyárak – húsvétkor elárasztják Európát a magyarok

Érezhetően csökkent a kontinensen belüli repülőjegyek ára, talán ennek is köszönhető, hogy a hazai utazók közül több mint másfélszer annyian indulnak pihenni most húsvét idején külföldre. A legtöbb magyar Olaszországba repül, a legnépszerűbb város pedig Barcelona ebben az időszakban – tájékoztatta az Origot a Kiwi.com.

Az online utazási iroda arról számolt be, hogy a március 23-ig leadott foglalások alapján a húsvéti időszakban az utasok száma 66,1 százalékkal nőtt tavalyhoz képest.

Az Európán belüli járatok átlagára 11,2 százalékkal csökkent, 182,84-ról 162,4 euróra, forintban mintegy 71 ezerről 63-ra esett vissza, az interkontinentális utakért 6,4 százalékkal többet kellett fizetni.

Itt míg 2025-ben 369,75 euró, vagyis 143 093 forint volt a repülőjegyek átlagára, 2026-ra ez 393,36 euróra, forintban 152 230-ra emelkedett a hosszabb utakra szóló repülőjegyár.

Húsvétkor csakis Európa

A magyarok idén egyértelműen az európai úti célokat részesítették előnyben, ahol az árak is kedvezőbben alakultak – mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.

Bár a legtöbb foglalás Barcelonába érkezett, az olasz városok – például Nápoly, Bari, Catania vagy Bologna – együttesen továbbra is Olaszországot tartják az első helyen

– tette hozzá.

A lista élén tehát továbbra is Olaszország áll, míg a városok versenyét Barcelona nyerte. A katalán főváros hatalmasat ugrott: tavaly még csak a 11. helyen állt, idén viszont már a legnépszerűbb úti cél lett. Róma és Milánó stabilan tartják magukat az élmezőnyben.

Nemcsak a klasszikus kedvencek erősödtek,

Hollandia például az egyik legnagyobb nyertese az idei szezonnak, ahová 239 százalékkal több magyar utazik.

A városok közül pedig Nápoly robbant be igazán: 241 százalékos növekedésével az egyik leggyorsabban felkapott úti céllá vált.

A már említett Barcelona mellett Hurghada is látványosan, 200 százalékkal erősödött.

Később foglalnak, 4-5 napra utaznak

A foglalási ablak átlagosan 10 nappal rövidült tavalyhoz képest. Míg egy éve még több mint 60 nappal az utazás előtt vették meg a repülőjegyeket a magyarok, addig idén ez már inkább 50 nap körül alakul.

A tartózkodás hossza nem változott, a legtöbben továbbra is 4–5 napos húsvéti kiruccanásokat terveznek

– derült ki az összesítésből.