Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Link másolása
Vágólapra másolva!
A húsvét ünnepe miatt idén is változik a kiskereskedelmi egységek, így az élelmiszert árusító üzletek nyitvatartása is. Mutatjuk, hogyan alakul az idei húsvéti nyitvatartás, s hogy melyik nap lehet biztosan vásárolni a szokott módon a nagy élelmiszerláncoknál is a közelgő négynapos hétvégén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A közelgő húsvéti hétvége négynapos lesz, ebből három napon át főszabály szerint zárva tartanak a magyarországi üzletek, így azokon a napokon vásárolni csak bizonyos, ez alól a kivételt jelentő egységeknél lehet majd. A húsvéti boltzár három napja abból ered, hogy nagypéntek, azaz a húvét előtti péntek idén is munkaszüneti nap.

Közeledik a húsvét, ez idén is háromnapos boltzárat jelent – nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást (illusztráció)
Fotó: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock

Háromnapos boltzár lesz a húsvét miatt

A közelgő ünnep előtti napokban jellemzően megélénkül a forgalom a nagyobb áruházláncoknál és a piacokon is. Van még idő a húsvéti asztalra való beszerzésére, ugyanakkor a pénztáraknál való hosszabb várakozási időú, valamint amiatt, hogy bő választékból lehessen vásárolni, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást.

A hét utolsó három napján, valamint a köveketkező hét első napján pedig nem lehet a megszokottak szerint vásárolni, azaz csak egyetlen napon, szombaton.

A Magyarországon működő, élelmsziert áruló kiskereskedelmi láncok húsvéti nyitvatartása a következők szerint alakul:

  • április 3. (nagypéntek): zárva
  • április 4. (nagyszombat): normál szombati nyitvatartás
  • április 5. (húsvétvasárnap): zárva
  • április 6. (húsvéthétfő): zárva

Az Aldi, Auchan, CBA, Metro, Lidl, Penny, Spar, Interspar és Tesco üzletei a fenti ünnepnapokon nem nyitnak ki, ezért érdemes a bevásárlást előre időzíteni – ajánlja a Ripost cikke is.

A fenti napokon nem csak az élelmiszert árusító üzletek, hanem más nagy üzletláncok Rossmann, dm stb. boltjai is zárva maradnak.

Az üzletek nyitvatartása április 7-én, kedden a szokott rendre áll vissza.

A fentiekhez hasonlóan, de egy ponton eltér a fővárosban működő piacok, vásárcsarnokok nyitvatartása, illetve azoké, melyek működtetését a Budapest Vásárcsarnokai Kft. végzi. A tájékoztatás szerint az egységek március 30-ától a húsvéti készülődés miatt minden nap nyitva tartanak, nagycsütörtökkel bezárólag.

Nagypénteken, április 3-án a Fehérvári úti Vásárcsarnok Virágpiaca tart nyitva, a többi egység zárva lesz, majd április 4-én, nagyszombaton az egységek a szokásos szombati nyitva tartás szerint ismét nyitva leszne, széles árukínálattal, jelentős árubőséggel várják a vásárlókat.

Forrás: Budapest Vásárcsarnokai Kft.

Hol lehet vásárolni azon a három napon, amikor zárva maradnak az üzletek?

Amennyiben mégis szükségessé válik a beszerzése egy-egy árucikknek abban a három napban, amikor boltzár lesz érvényben, úgy az alábbi helyeken lehet beszerezni a feltétlen szükségeseket:

  • benzinkutakon működő kisebb üzletek, shopok
  • non-stop kisboltok (jellemzően családi vállalkozásban működtetett üzlet)
  • néhány vendéglátóhely
  • egyes virágboltok és újságárusok

A húsvétra készülve érdemes átnézni az otthon tartott gyógykészítmények mennyiségét is, ideértve nem csak a hétköznapi, kisebb problémáknál segítséget nyújtó eszközökét (orrcsepp, sebtapasz, fájdalomcsillapító stb.), hanem a vényköteles gyógyszereket is. A három napos boltzár ugyanis a gyógyszertárakra is vonatkozik. 

Amennyiben a zárva tartással érintett három napon válik szükségessé egy készítmény beszerzése, úgy arra az ügyeletet tartó gyógyszertárakban lesz lehetőség.

Arról, hogy melyik időpontban melyik gyógyszertár látja el az ügyfeletet, most is a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) gyógyszertár-kereső felületén lehet tájékozódni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!