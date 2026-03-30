A közelgő húsvéti hétvége négynapos lesz, ebből három napon át főszabály szerint zárva tartanak a magyarországi üzletek, így azokon a napokon vásárolni csak bizonyos, ez alól a kivételt jelentő egységeknél lehet majd. A húsvéti boltzár három napja abból ered, hogy nagypéntek, azaz a húvét előtti péntek idén is munkaszüneti nap.

Háromnapos boltzár lesz a húsvét miatt

A közelgő ünnep előtti napokban jellemzően megélénkül a forgalom a nagyobb áruházláncoknál és a piacokon is. Van még idő a húsvéti asztalra való beszerzésére, ugyanakkor a pénztáraknál való hosszabb várakozási időú, valamint amiatt, hogy bő választékból lehessen vásárolni, nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást.

A hét utolsó három napján, valamint a köveketkező hét első napján pedig nem lehet a megszokottak szerint vásárolni, azaz csak egyetlen napon, szombaton.

A Magyarországon működő, élelmsziert áruló kiskereskedelmi láncok húsvéti nyitvatartása a következők szerint alakul:

április 3. (nagypéntek): zárva

április 4. (nagyszombat): normál szombati nyitvatartás

április 5. (húsvétvasárnap): zárva

április 6. (húsvéthétfő): zárva

Az Aldi, Auchan, CBA, Metro, Lidl, Penny, Spar, Interspar és Tesco üzletei a fenti ünnepnapokon nem nyitnak ki, ezért érdemes a bevásárlást előre időzíteni – ajánlja a Ripost cikke is.

A fenti napokon nem csak az élelmiszert árusító üzletek, hanem más nagy üzletláncok – Rossmann, dm stb. – boltjai is zárva maradnak.

Az üzletek nyitvatartása április 7-én, kedden a szokott rendre áll vissza.

A fentiekhez hasonlóan, de egy ponton eltér a fővárosban működő piacok, vásárcsarnokok nyitvatartása, illetve azoké, melyek működtetését a Budapest Vásárcsarnokai Kft. végzi. A tájékoztatás szerint az egységek március 30-ától a húsvéti készülődés miatt minden nap nyitva tartanak, nagycsütörtökkel bezárólag.

Nagypénteken, április 3-án a Fehérvári úti Vásárcsarnok Virágpiaca tart nyitva, a többi egység zárva lesz, majd április 4-én, nagyszombaton az egységek a szokásos szombati nyitva tartás szerint ismét nyitva leszne, széles árukínálattal, jelentős árubőséggel várják a vásárlókat.