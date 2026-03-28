Félelmetes erő lépett be az iráni háborúba, küszöbön az újabb energiapiaci sokk

Az Irán-barát lázadó jemeni húszik beavatkoztak az iráni háborúba Izrael ellenében. Az általuk kilőtt ballisztikus rakétát az izraeli tájékoztatás szerint a levegőben sikerült megsemmisíteni, áldozatok nincsenek. Háborúba lépésük azonban tovább mélyítheti az energiapiaci válságot, miközben újabb fontos tengeri útvonal blokádjával fenyeget.
Beléptek a jemeni húszik a háborúba
A Jemen jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó, Irán-barát húszi lázadók szóvivője, Jahja Szarí az X-en megerősítette, hogy ők indítottak rakétatámadást Izrael ellen, hozzátéve, hogy a támadás célpontjai a zsidó állam katonai létesítményei voltak. Közölte: a támadásokat addig folytatják, amíg Izrael fel nem hagy az Irán, Libanon, illetve a palesztin területek elleni műveleteivel. Ez rendívül aggasztó hír, mivel
a húszik képesek a régiós tengeri áruszállítás veszélyeztetésére, ami tovább növelheti az olaj- és gázárakat, valamint a környéken haladó hajók biztosítási díjait is, ami végül a fogyasztói árak emelkedésében, esetlegesen áruhiányban csapódik le.
Az iráni háború kitörése óta a húszik először hajtottak végre támadást Izrael ellen. Megszólaltak a légvédelmi szirénák az Izrael északi részén lévő Szafed és más városok környékén is, ahol a libanoni Hezbollah által kilőtt rakétákra figyelmeztettek, valamint a középső részén, amelyet Irán vont támadás alá. Mindeközben az iráni állami média szombatra virradóra azt közölte, öten meghaltak az északnyugat-iráni Zandzsán egyik lakónegyedét érő támadásban.
A jemeni húszi lázadók az elmúlt nagyjából két és fél évben számos támadást hajtottak végre a Jemen partjainál, az Ádeni-öböl vizén át a Vörös-tengerre és a Szuezi-csatorna irányába tartó kereskedemi hajók ellen. Miként az Origón erről rendszeresen be is számoltunk, akcióikkal nem csak emberéleteket veszélyeztettek – támadásiknak voltak halálos áldozatai is –, hanem jelentős világgazdasági nehézségeket okoztak.
Újabb fontos tengeri útvonal kerülhet blokád alá
Az, hogy a húszik Irán oldalán Izrael ellen bekapcsolódnak a háborúban, újabb gazdasági sokkal és az energiaválság elmélyülésével fenyeget.
A Hormuzi-szoros Irán általi blokádja miatt a fontos olajexportáló ország Szaúd-Arábia arra törekszik, hogy olajexportja nagy részét a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötője felé terelje. A szaúdi exportot bonyolító óriástenkerek (Very Large Crude Carrier, VLCC) azonban csak a Jemen partjánál fekvő, a Hormuzi-szoroshoz hasonlóan nagyon fontos és nagyon szűk Bab el-Mandeb átjárón tudnak áthajózni, hogy árujukat a nemzetközi piacokra vigyék.
Ha ebben a térségben az Irán-barát húszik miatt bizonytalanná válik a helyzet, az az energiapiaci válság eszkalációjához vezet egy amúgy is aggasztó helyzetben, miközben az Egyesült Államok az értesülések szerint kénytelen megfontolni azt a roppant kellemetlen és kockázatos lépést, hogy az iráni háború gyorsabb lezárása érdekében partra száll az iráni olajexport kulcsterületén, a Kharg-szigeten.
A húszik bejelentése a CNN szerint egyértelműen hivatalos belépés az iráni háborúba részükről mint hadviselő fél részéről. A húszikat Irán támogatja, amely még 2014-ben kezdte növelni a csoportnak nyújtott pénzügyi segélyeit, ahogy a polgárháború eszkalálódott, és a Szaúd-Arábiával való rivalizálás fokozódott. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) 2021-es jelentése szerint Irán fegyverekkel és technológiával látta el a csoportot, többek között
- tengeri aknák,
- ballisztikus és cirkálórakéták, valamint
- pilóta nélküli légi járművek készítésének céljából.
A húszik belépése a háborúba azt jelenti, hogy újabb ellátási láncok sérülhetnek meg.
A Bab el-Mandeb-szoros veszélyeztetésével lényegében a Vörös-tengeren át a Szuezi-csatornán át haladó hajóforgalmat tudják blokkolni, ami azt jelenti, hogy az azon áthaladó áruforgalom leállhat.
A Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán át a világkereskedelem áruforgalmának kb. 15 százaléka halad át,
A húszik korábbi támadásai miatt 2024-re a forgalom 90 százalékkal mérséklődött ezen az útvonalon, és bár idén év elejére a hajók újra a térségbe merészkedtek, most újra távol maradhatnak attól.
A Vörös-tenger és a Szuezi-csatorna hajóforgalmának pedig nem csak késések, emelkedő árak, hanem akár áruhiány is lehet a vége.