Magyar Péterék agresszorokat küldtek Győrbe, teljesen elvadult a Tisza-gárda – videók

Félelmetes erő lépett be az iráni háborúba, küszöbön az újabb energiapiaci sokk

Jemen rakétát lőtt ki Izrael déli részére a zsidó állam hadseregének szombati közlése szerint, amelyet nem sokkal azt követően adtak ki, hogy az Irán-barát jemeni húszik bejelentették, „készek cselekedni”, ha folytatódnak az Irán elleni támadások. A jemeni húszik 2023 őszétől kezdődően jelentenek fokozódó regionális fenyegetést, amikor a Hezbollah Izrael elleni támadását követően támadásokat hajtottak végre a Vörös-tengerre tartó kereskedelmi hajók ellen. A mostanni hír vészjósló az iráni háború miatt, energeiválsággal fenyegető helyzetben.
Az Irán-barát lázadó jemeni húszik beavatkoztak az iráni háborúba Izrael ellenében. Az általuk kilőtt ballisztikus rakétát az izraeli tájékoztatás szerint a levegőben sikerült megsemmisíteni, áldozatok nincsenek. Háborúba lépésük azonban tovább mélyítheti az energiapiaci válságot, miközben újabb fontos tengeri útvonal blokádjával fenyeget.

Az illusztrációs jellegű képen a húszi médiaközpont által 2024. július 16-án közreadott felvételén a húszik robbanóanyaggal megrakott, távirányítású hajója csapódik a libériai zászló alatt hajózó Chios Lion nevű olajszállító hajóba a Vörös-tengeren július 15-én
Fotó: MTI/EPA/Húszi médiaközpont

Beléptek a jemeni húszik a háborúba

A Jemen jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó, Irán-barát húszi lázadók szóvivője, Jahja Szarí az X-en megerősítette, hogy ők indítottak rakétatámadást Izrael ellen, hozzátéve, hogy a támadás célpontjai a zsidó állam katonai létesítményei voltak. Közölte: a támadásokat addig folytatják, amíg Izrael fel nem hagy az Irán, Libanon, illetve a palesztin területek elleni műveleteivel. Ez rendívül aggasztó hír, mivel 

a húszik képesek a régiós tengeri áruszállítás veszélyeztetésére, ami tovább növelheti az olaj- és gázárakat, valamint a környéken haladó hajók biztosítási díjait is, ami végül a fogyasztói árak emelkedésében, esetlegesen áruhiányban csapódik le.

Az iráni háború kitörése óta a húszik először hajtottak végre támadást Izrael ellen. Megszólaltak a légvédelmi szirénák az Izrael északi részén lévő Szafed és más városok környékén is, ahol a libanoni Hezbollah által kilőtt rakétákra figyelmeztettek, valamint a középső részén, amelyet Irán vont támadás alá. Mindeközben az iráni állami média szombatra virradóra azt közölte, öten meghaltak az északnyugat-iráni Zandzsán egyik lakónegyedét érő támadásban.

A jemeni húszi lázadók az elmúlt nagyjából két és fél évben számos támadást hajtottak végre a Jemen partjainál, az Ádeni-öböl vizén át a Vörös-tengerre és a Szuezi-csatorna irányába tartó kereskedemi hajók ellen. Miként az Origón erről rendszeresen be is számoltunk, akcióikkal nem csak emberéleteket veszélyeztettek támadásiknak voltak halálos áldozatai is , hanem jelentős világgazdasági nehézségeket okoztak. 

Újabb fontos tengeri útvonal kerülhet blokád alá

Az, hogy a húszik Irán oldalán Izrael ellen bekapcsolódnak a háborúban, újabb gazdasági sokkal és az energiaválság elmélyülésével fenyeget.

A Hormuzi-szoros Irán általi blokádja miatt a fontos olajexportáló ország Szaúd-Arábia arra törekszik, hogy olajexportja nagy részét a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötője felé terelje. A szaúdi exportot bonyolító óriástenkerek (Very Large Crude Carrier, VLCC) azonban csak a Jemen partjánál fekvő, a Hormuzi-szoroshoz hasonlóan nagyon fontos és nagyon szűk Bab el-Mandeb átjárón tudnak áthajózni, hogy árujukat a nemzetközi piacokra vigyék.

Ha ebben a térségben az Irán-barát húszik miatt bizonytalanná válik a helyzet, az az energiapiaci válság eszkalációjához vezet egy amúgy is aggasztó helyzetben, miközben az Egyesült Államok az értesülések szerint kénytelen megfontolni azt a roppant kellemetlen és kockázatos lépést, hogy az iráni háború gyorsabb lezárása érdekében partra száll az iráni olajexport kulcsterületén, a Kharg-szigeten.

A húszik bejelentése a CNN szerint egyértelműen hivatalos belépés az iráni háborúba részükről mint hadviselő fél részéről. A húszikat Irán támogatja, amely még 2014-ben kezdte növelni a csoportnak nyújtott pénzügyi segélyeit, ahogy a polgárháború eszkalálódott, és a Szaúd-Arábiával való rivalizálás fokozódott. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) 2021-es jelentése szerint Irán fegyverekkel és technológiával látta el a csoportot, többek között

  • tengeri aknák, 
  • ballisztikus és cirkálórakéták, valamint 
  • pilóta nélküli légi járművek készítésének céljából.

A húszik belépése a háborúba azt jelenti, hogy újabb ellátási láncok sérülhetnek meg.

A Bab el-Mandeb-szoros veszélyeztetésével lényegében a Vörös-tengeren át a Szuezi-csatornán át haladó hajóforgalmat tudják blokkolni, ami azt jelenti, hogy az azon áthaladó áruforgalom leállhat. 

A Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán át a világkereskedelem áruforgalmának kb. 15 százaléka halad át, 

A húszik korábbi támadásai miatt 2024-re a forgalom 90 százalékkal mérséklődött ezen az útvonalon, és bár idén év elejére a hajók újra a térségbe merészkedtek, most újra távol maradhatnak attól.

A Vörös-tenger és a Szuezi-csatorna hajóforgalmának pedig nem csak késések, emelkedő árak, hanem akár áruhiány is lehet a vége.

 

