Félelmetes erő lépett be az iráni háborúba, küszöbön az újabb energiapiaci sokk

Az Irán-barát lázadó jemeni húszik beavatkoztak az iráni háborúba Izrael ellenében. Az általuk kilőtt ballisztikus rakétát az izraeli tájékoztatás szerint a levegőben sikerült megsemmisíteni, áldozatok nincsenek. Háborúba lépésük azonban tovább mélyítheti az energiapiaci válságot, miközben újabb fontos tengeri útvonal blokádjával fenyeget.

Az illusztrációs jellegű képen a húszi médiaközpont által 2024. július 16-án közreadott felvételén a húszik robbanóanyaggal megrakott, távirányítású hajója csapódik a libériai zászló alatt hajózó Chios Lion nevű olajszállító hajóba a Vörös-tengeren július 15-én

Beléptek a jemeni húszik a háborúba

A Jemen jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó, Irán-barát húszi lázadók szóvivője, Jahja Szarí az X-en megerősítette, hogy ők indítottak rakétatámadást Izrael ellen, hozzátéve, hogy a támadás célpontjai a zsidó állam katonai létesítményei voltak. Közölte: a támadásokat addig folytatják, amíg Izrael fel nem hagy az Irán, Libanon, illetve a palesztin területek elleni műveleteivel. Ez rendívül aggasztó hír, mivel

a húszik képesek a régiós tengeri áruszállítás veszélyeztetésére, ami tovább növelheti az olaj- és gázárakat, valamint a környéken haladó hajók biztosítási díjait is, ami végül a fogyasztói árak emelkedésében, esetlegesen áruhiányban csapódik le.

Az iráni háború kitörése óta a húszik először hajtottak végre támadást Izrael ellen. Megszólaltak a légvédelmi szirénák az Izrael északi részén lévő Szafed és más városok környékén is, ahol a libanoni Hezbollah által kilőtt rakétákra figyelmeztettek, valamint a középső részén, amelyet Irán vont támadás alá. Mindeközben az iráni állami média szombatra virradóra azt közölte, öten meghaltak az északnyugat-iráni Zandzsán egyik lakónegyedét érő támadásban.

A jemeni húszi lázadók az elmúlt nagyjából két és fél évben számos támadást hajtottak végre a Jemen partjainál, az Ádeni-öböl vizén át a Vörös-tengerre és a Szuezi-csatorna irányába tartó kereskedemi hajók ellen. Miként az Origón erről rendszeresen be is számoltunk, akcióikkal nem csak emberéleteket veszélyeztettek – támadásiknak voltak halálos áldozatai is –, hanem jelentős világgazdasági nehézségeket okoztak.

Újabb fontos tengeri útvonal kerülhet blokád alá

Az, hogy a húszik Irán oldalán Izrael ellen bekapcsolódnak a háborúban, újabb gazdasági sokkal és az energiaválság elmélyülésével fenyeget.