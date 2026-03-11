Hatalmas a baj az olajpiacon: rekordmennyiséget szabadíthatnak fel a vésztartalékokból

Az IEA tagjai várhatóan a mai napon döntenek a stratégiai vésztartalékok felszabadítására vonatkozó javaslatról. A G7-ek a hét elején felkérték az IEA-t, hogy készítsen forgatókönyveket a vészhelyzeti olajkészletek felszabadítására.

Az IEA rekord mennyiséget szabadíthat fel a globális vészhelyzeti olajkészletekből az iráni konfliktus által előidézett áremelkedések miatt

Szigorú vészhelyzeti intézkedéseket hoz az IEA

Az IEA szándéka „egyszerre egyfajta vészjelző és egyben figyelmeztető jel is” – idézi a Bloomberg Charu Chanana, a szingapúri Saxo Markets vezető befektetési stratégájának véleményét.

Ideiglenes kínálati és kvótapánikot okozhat, de azt is jelzi a piacnak, hogy a zavarok kockázata elég komoly ahhoz, hogy vészhelyzeti intézkedések szülessenek.

Donald Trump amerikai elnök egyre növekvő gazdasági és politikai nyomással néz szembe a háború miatt. Még hétfő este azt nyilatkozta, hogy a konfliktus hamarosan véget ér, amerikai kormányzati tisztviselők azonban kedden azt jelezték, hogy a katonai műveletek fokozódnak, és kevés az esély a diplomáciai tárgyalásokra.

Az Egyesült Államokban is megugrott az üzemanyagok ára, ami további nyomást gyakorol Trumpra.

Eközben Szaúd-Arábia, Irak, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait akár napi 6,7 millió hordóval, azaz a globális termelés 6%-ával csökkentette együttes termelését.

Nem javul a helyzet a Hormuzi-szorosban

A Hormuzi-szoroson – az olajban gazdag Perzsa-öblöt a világpiacokkal összekötő létfontosságú tengeri szállítási útvonalon – átívelő forgalom gyakorlatilag leállt, mióta az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat indított Irán ellen, ami arra késztette az Iráni Iszlám Köztársaságot, hogy válaszul a vízi úton közlekedő hajókat vegye célba.

A helyzeten az olyan fejlemények sem enyhítenek, mint amiről a brit haditengerészet adott hírt: egy teherhajó fedélzetén tűz ütött ki, miután egy lövedék eltalálta a Hormuzi-szorosban.

Az Egyesült Királyság Haditengerészeti Szervezete legalább 10 támadásról számolt már be február 28. és március 10. között. Közölték, hogy a fenyegetettségi szint továbbra is „kritikus”.

A kereskedőket pedig továbbra is megviseli az intenzív ármozgás az olajpiacon. „Minél tovább tart a zavar, annál katasztrofálisabb következményekkel jár a világ olajkereskedelmére nézve, és annál drasztikusabbak lesznek a következmények a globális gazdaságra nézve” – jelentett ki Amin Nasszer, a Saudi Aramco vezérigazgatója.