olajpiac

Hatalmas a baj az olajpiacon: rekordmennyiséget szabadíthatnak fel a vésztartalékokból

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Az olaj ára csökkenésnek indult, majd ingadozni kezdett az árfolyam, miután a Wall Street Journal arról számolt be, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekord mennyiségű tartalék felszabadítását javasolja az iráni háború által előidézett drasztikus olajáremelkedés kezelésére. Az amerikai gazdasági portál értesülései szerint az orosz-ukrán háború megindulása után felszabadított 182 millió hordónál is nagyobb mennyiségről van szó.
olajpiacIEADonald TrumpHormuzi-szorosNemzetközi Energiaügynökség

Az IEA tagjai várhatóan a mai napon döntenek a stratégiai vésztartalékok felszabadítására vonatkozó javaslatról. A G7-ek a hét elején felkérték az IEA-t, hogy készítsen forgatókönyveket a vészhelyzeti olajkészletek felszabadítására.

IEA, Smoke rises from the site of an Israeli airstrike that targeted an area in Beirut's southern suburbs on March 10, 2026. Lebanon was drawn into the Middle East war last week when Iran-backed militant group Hezbollah attacked Israel in response to the killing of Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei during US-Israeli strikes. (Photo by Ibrahim AMRO / AFP) / Attention editors: AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusalem and several neighboring countries.Since the start of the conflict, journalists have been working under increasingly restrictive conditions. Authorities in several countries have limited reporters’ movements, photo and live video coverage from sensitive locations. Some governments and armed groups have banned images of missile or drone strikes and other security-related sites. /
Az IEA rekord mennyiséget szabadíthat fel a globális vészhelyzeti olajkészletekből az iráni konfliktus által előidézett áremelkedések miatt
Fotó: IBRAHIM AMRO / AFP

Szigorú vészhelyzeti intézkedéseket hoz az IEA

Az IEA szándéka „egyszerre egyfajta vészjelző és egyben figyelmeztető jel is” – idézi a Bloomberg Charu Chanana, a szingapúri Saxo Markets vezető befektetési stratégájának véleményét. 

Ideiglenes kínálati és kvótapánikot okozhat, de azt is jelzi a piacnak, hogy a zavarok kockázata elég komoly ahhoz, hogy vészhelyzeti intézkedések szülessenek.

Donald Trump amerikai elnök egyre növekvő gazdasági és politikai nyomással néz szembe a háború miatt. Még hétfő este azt nyilatkozta, hogy a konfliktus hamarosan véget ér, amerikai kormányzati tisztviselők azonban kedden azt jelezték, hogy a katonai műveletek fokozódnak, és kevés az esély a diplomáciai tárgyalásokra. 

Az Egyesült Államokban is megugrott az üzemanyagok ára, ami további nyomást gyakorol Trumpra. 

Eközben Szaúd-Arábia, Irak, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait akár napi 6,7 millió hordóval, azaz a globális termelés 6%-ával csökkentette együttes termelését.

Nem javul a helyzet a Hormuzi-szorosban

A Hormuzi-szoroson – az olajban gazdag Perzsa-öblöt a világpiacokkal összekötő létfontosságú tengeri szállítási útvonalon – átívelő forgalom gyakorlatilag leállt, mióta az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat indított Irán ellen, ami arra késztette az Iráni Iszlám Köztársaságot, hogy válaszul a vízi úton közlekedő hajókat vegye célba. 

A helyzeten az olyan fejlemények sem enyhítenek, mint amiről a brit haditengerészet adott hírt: egy teherhajó fedélzetén tűz ütött ki, miután egy lövedék eltalálta a Hormuzi-szorosban. 

Az Egyesült Királyság Haditengerészeti Szervezete legalább 10 támadásról számolt már be február 28. és március 10. között. Közölték, hogy a fenyegetettségi szint továbbra is „kritikus”. 

A kereskedőket pedig továbbra is megviseli az intenzív ármozgás az olajpiacon. „Minél tovább tart a zavar, annál katasztrofálisabb következményekkel jár a világ olajkereskedelmére nézve, és annál drasztikusabbak lesznek a következmények a globális gazdaságra nézve” – jelentett ki Amin Nasszer, a Saudi Aramco vezérigazgatója. 

 

