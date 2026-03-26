Mindörökre megváltoznak az IKEA éttermei

A vállalat felújított liège-i éttermében a vásárlók mostantól digitális kioszkokon keresztül rendelhetnek és fizethetnek. Sőt a rendszer hamarosan az IKEA alkalmazáson keresztül is működni fog. A vásárlók ezt követően egy pultnál vehetik át az elkészült az ételt. Noha azok, akik kevésbé ismerik a digitális eszközöket, vagy inkább a hagyományos módon rendelnének, továbbra is megtehetik.

Egyre több országban alakítják át az IKEA éttermeket

Egyre több országban alakítják át az IKEA éttermeket

A belga projektet a mediterrán országokban már sikeresen bevezetett kísérletek ihlették. Az IKEA szerint az új rendelési folyamatnak köszönhetően minden gyorsabban és hatékonyabban működik az éttermekben, így azok még több vásárlót szolgálhatnak ki. A spanyolországi és portugáliai minták legalábbis egyértelmű javulást mutattak: a vásárlói elégedettség növekedett, és a digitalizációnak köszönhetően a vásárlók száma 14%-kal nőtt ezekben az éttermekben – írta a Retail Detail. Emellett a kísérleti országok csapatai is zökkenőmentesebb együttműködésről és kellemesebb munkakörnyezetről számoltak be.

„Az eddigi eredmények különösen pozitívak, és megerősítik, hogy a jövőben más áruházakban is bevezethetjük ezt az innovációt” – nyilatkozta Roeland Michiels, az IKEA belgiumi éttermekért felelős menedzsere.

Stratégiát váltott az IKEA

Egyébiránt nem az éttermek átalakítása az egyetlen változás a vállalatnál. Az 1943-ban alapított IKEA, amely jelenleg a világ legnagyobb bútorkereskedője, az utóbbi években az ázsiai webshopok robbanásszerű forgalomnövekedése miatt egyre nehezebb helyzetbe kerül.

A cég ezért irányváltásra kényszerült, amelynek része többek közt a termékportfólió bővítése, a házhoz szállítási- és online szolgáltatások fejlesztése, valamint a vidéki vásárlókör bővítése is.

Az Origo is beszámolt róla, hogy az IKEA legnagyobb üzemeltetője, az Ingka Group már elő is állt egy ambiciózus tervvel: az elkövetkező hat hónapban 20 új vidéki üzletet nyit.