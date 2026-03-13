Hatalmas bejelentést tett az IKEA: mutatjuk, hol nyílnak új boltok

Hírlevél
A hagyományos bútoráruházláncok mellett az IKEA-nak már az olcsó tömegtermékekkel operáló online kereskedők, mint például a Shein vagy a Temu is egyre erősebb konkurenciát támasztanak. A svéd bútoróriás ezért stratégiaváltásba kezdett: ezentúl a nagy alapterületű áruházak mellett a kisebb városokat és településeket is szeretné megcélozni, rugalmasabb üzletformátumokkal. Az IKEA legfrissebb bejelentése szerint első körben 20 kis áruházat nyitnak Európában és Észak-Amerikában.
IKEA-áruházIKEA Magyarországboltnyitás

Az 1943-ban alapított IKEA jelenleg a világ legnagyobb bútorkereskedője, azonban az utóbbi években az ázsiai webshopok robbanásszerű forgalomnövekedése miatt egyre nehezebb helyzetbe kerül. A cég ezért irányváltásra kényszerült, amelynek része többek közt a termékportfólió bővítése, a házhoz szállítási- és online szolgáltatások fejlesztése, valamint a vidéki vásárlókör bővítése is. Az IKEA legnagyobb üzemeltetője, az Ingka Group pedig már elő is állt egy ambiciózus tervvel: az elkövetkező hat hónapban 20 új üzletet nyit.

IKEA
IKEA
Fotó: Unsplash

Az IKEA célja, hogy még jobban elérhetővé váljon a kisebb városokban és külvárosokban élők számára

Miután az IKEA áruházakat évtizedekig inkább csak a nagyobb városokba létesítették, a vállalat most megteszi a következő lépést, hogy olyan helyeken is több embert elérjen, ahol eddig nem volt jelen. Az Ingka Group, amely az IKEA kiskereskedelmi értékesítésének 87%-át képviseli, már idén nyáron megnyitja az első 2000 m²-es kompakt áruházát, a franciaországi Limoges-ban, és további boltnyitást is terveznek az ország más részein. Portugáliában Coimbra lesz az első kisebb város, ahol IKEA nyílik, míg Lengyelország az év végére nyitja meg a második áruházát Białystok településen.

Juvencio Maeztu, az Ingka Group vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy 

„A már megnyitott kísérleti áruházzal megtanultuk, hogy a vásárlók valóban értékelik, ha az IKEA közelebb van hozzájuk, és olyan helyszíneken található, amelyek természetesen illeszkednek a mindennapi életükbe.” 

Az új, kisebb áruházakba való befektetés az Ingka Csoport 5 milliárd eurós, hároméves beruházásának része, amelynek célja új üzletek megnyitása és a meglévők fejlesztése a cég 32 országbeli piacának nagy részén.

Az IKEA elkötelezett a hazai piac mellett

A cég januári sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az IKEA 2025-ben rekordévet zárt Magyarországon: a teljes kiskereskedelmi forgalom 144,3 milliárd forintot volt, ami 4,4 százalékos éves növekedést jelent az előző pénzügyi évhez képest. A három magyarországi áruházban összesen több mint 8,2 millió látogató járt tavaly, ugyanakkor a hazai teljes forgalom 25,4 százalékát már az online vásárlások tették ki. A svéd vállalat elkötelezettségét a magyar piac iránt az a hatalmas volumenű fejlesztés is jelzi, amelynek keretében több mint 19 milliárd forintos beruházás valósult meg a soroksári egységben. 

 

